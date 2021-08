Coaching Gudrun Jay-Bößl

Coaching Stressbewältigung Hannover - Gudrun Jay-Bößl ist weit über die Grenzen Hannovers hinaus als die Koryphäe bekannt

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Egal ob kleinere Unternehmen, größere Konzerne oder einzelne Private, jeder von ihnen kennt die Schwierigkeit ein Projekt zu planen, durchzuführen und dieses anschließend in eine verständliche Präsentation oder ein geeignetes Konzept zu gießen. Die größte Herausforderung liegt dabei meistens in der Entwicklung von prägnanten Botschaften aus den gewonnenen Inhalten des Projekts. Eine geeignete Herangehensweise für dieses Problem liefert die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und systematische Beraterin Gudrun Jay-Bößl aus Hannover. "Ich nutze Methoden aus der Strategiearbeit und dem Coaching und baue im Text eine Brücke zwischen dem, was der Auftraggeber vermitteln will und dem, was die Leser brauchen", so die Business-Coaching-Expertin.

Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Coaching Stressbewältigung Hannover" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin für Psychotherapie Gudrun Jay-Bößl den goldrichtigen Partner gefunden.

Der Fokus der Arbeit von Beraterin und Spezialistin für Coaching Stressbewältigung Gudrun Jay-Bößl liegt auf der Kommunikation mittels verbaler und non-verbaler Sprache. Das "Medium" der Therapeutin ist die Sprache: Gesprochene, geschriebene, gefühlte. Erschöpfte Menschen, die die gestellten Anforderungen nicht mehr erfüllen können und sich nicht gut genug fühlen, suchen bei der Beraterin Hilfe. Das Ziel ist es den Ballast der Menschen abzulegen und sich auf das Wesentliche und Wichtige im Leben zu konzentrieren. Körper und Geist sollen wieder im Einklang mit sich sein, sodass der Stress mit Leichtigkeit bewältigt werden kann. Der Erfolg gibt Frau Jay-Bößl auf jeden Fall schon mal recht.

Dauerstress wirken sich auf Frieden, Gesundheit und Glück einer Person aus. Stress macht Krank und löst Verspannungen aus. Lernen mit dem täglichen Druck und schwierigen Situation umzugehen, kann für viele zum Erfolg führen. Spezialistin für Stressbewältigung Gudrun Jay-Bößl hilft ihren Patienten durch ihr nachhaltiges Resilienz-Training bzw. Coaching mehr Stärke und Widerstandskraft zu erlangen. Der interdisziplinäre Ansatz im Business-Coaching und sowie der Faktor einer tiefgründigen Supervision helfen der Beraterin die Entwicklung der Kunden anzukurbeln und damit ihre Ziele leichter und schneller zu erreichen.

Für Gudrun Jay-Bösl hat der individuelle Mensch Vorrang, denn jeder ist anders und in seiner Einzigartigkeit besonders. Das lösungsorientierte Vorgehen gepaart mit der nötigen Empathie sorgen dafür, dass Menschen das Coaching von Beraterin Jay-Bösl wirkungsvoll aufnehmen. "Die Persönlichkeit der Menschen gilt es systematisch aufzuschlüsseln, wobei die wirklichen Entwicklungshemmnisse nicht selten tief in der Familiengeschichte liegen. Das Ziel ist es, dass sich Menschen von hinderlichen Verhaltensmustern verabschieden", betont die Heilpraktikerin abschließend.

Mehr Information, auch zum Themenkreis "Coaching Stressbewältigung Hannover", erlangen Sie unter https://www.gudrun-jay-boessl.de/

Original-Content von: Coaching Gudrun Jay-Bößl, übermittelt durch news aktuell