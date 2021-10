H.i. Competence Group

H.i. Competence Group bietet Corona-Schnelltests für 8,95 Euro

Bewährtes und kompetentes Testangebot weiter für alle Bürgerinnen und Bürger verfügbar

Gelsenkirchen (ots)

Die H.i. Competence Group bietet in ihren Corona-Testzentren ab sofort Antigen-Schnelltests bundesweit für 8,95 Euro pro Test an. Damit liegt das Angebot der H.i. Competence Group preislich unter dem erwarteten Durchschnittspreis für Selbstzahler, welcher nach dem Auslaufen der kostenlosen Bürgertests seit dem 11. Oktober 2021 zwischen 18 und 40 Euro liegen dürfte.[1]

"Mit unserem bewährten und kompetenten Testangebot wollen wir allen Menschen auch weiterhin eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit geben, schützend für sich und andere am öffentlichen Leben teilnehmen zu können", sagt Dominik Mosbacher, Geschäftsführer der H.i. Competence Group. "Mit einem Preis von 8,95 Euro pro Test haben wir uns dabei bewusst für ein sehr kostengünstiges Angebot entschieden, um Menschen aller gesellschaftlicher Schichten eine sichere gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen."

Die H.i. Competence Group betreibt aktuell bundesweit 22 Testzentren in ganz Deutschland, davon acht in Nordrhein-Westfalen und neun in Baden-Württemberg. Unter www.hi-testzentrum.de können Bürgerinnen und Bürger ein Testzentrum der H.i. Competence Group in ihrer Nähe finden und direkt online einen Termin buchen. Das Testergebnis liegt nach ca. 15 Minuten vor und ist als Testzeugnis zum Download verfügbar und kann digital übermittelt werden.

Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder unter zwölf Jahren bleiben die Schnelltests weiterhin kostenlos, Schwangere sowie Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren können sich bis zum 31. Dezember 2021 mindestens einmal pro Woche weiterhin kostenlos testen lassen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

"Auch bei steigender Impfquote leisten Tests weiterhin einen wichtigen Beitrag, um Infektionen frühzeitig zu erkennen, Infektionsketten zu durchbrechen und möglichen Impfdurchbrüchen zuvorzukommen", so Mosbacher weiter. "Nicht-Geimpften ermöglicht der Test Zugang zum gesellschaftlichen Leben, und auch viele Geimpfte und Genesene möchten sich weiter testen lassen, um im öffentlichen Raum diese zusätzliche Sicherheit für sich und andere zu haben. Wir von H.i. Competence können und wollen hier einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie und die Rückkehr der Bürgerinnen und Bürger zurück in die Normalität leisten."

Über die H.i. Competence Group

Als interdisziplinäre Unternehmensgruppe unterstützt die H.i. Competence Group sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden bei der Bewältigung vielfältiger Herausforderungen. Wir entwickeln stetig neue innovative Lösungen für die Probleme und Aufgaben unserer Zeit, um das Leben sicherer, angenehmer und gesünder zu gestalten. Dabei wollen wir aber nicht nur Ideen liefern, sondern mit Tatkraft vorangehen und aktiv Veränderungen herbeiführen.

Dominik Mosbacher gründete im Jahr 2020 das Unternehmen H.i. Competence, das seither innovative Lüftungsanlagen, Handdesinfektionsspender und eine eigens entwickelte Nanobeschichtung für Oberflächen anbietet, um Menschen bei der Bekämpfung von Viren zu unterstützen. Mit unserem Portfolio, das sich im Laufe der Zeit stetig weiterentwickelt hat, können wir heute für hygienische Reinheit in Unternehmen, öffentlichen Gebäuden und Veranstaltungslocations sorgen. Darüber hinaus ist es uns in Kooperation mit renommierten Partnern gelungen, ein weitflächiges Netz von Corona-Teststationen aufzubauen, mit denen wir einen wichtigen Beitrag zum Abbau pandemiebedingter Einschränkungen leisten wollen.

Weitere Informationen unter www.hi-competence.com/

[1] Quelle: Spiegel.de, 11.10.2021

