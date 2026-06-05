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Zu spät, zu langsam, zu wenig: Warum politische Bummelei das Handwerk jetzt teuer zu stehen kommen

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Hannover (ots)

Während Betriebe mit steigenden Kosten und sinkenden Margen kämpfen, lässt die Entlastung weiter auf sich warten. Selbst dringend angekündigte Maßnahmen wie günstigere Energiepreise greifen frühestens Wochen später – für viele Unternehmen zu spät. Die Kritik aus der Branche ist deutlich: Verzögerungen in der Politik verschärfen die wirtschaftliche Lage zusätzlich. Gerade im Handwerk, das ohnehin unter Druck steht, wird Zeit damit zum entscheidenden Faktor.

Für viele Betriebe ist nicht die Krise das Problem, sondern die Geschwindigkeit, mit der Politik reagiert. Wer zu spät hilft, hilft am Ende gar nicht mehr. Hier erfahren Sie, warum politische Verzögerungen für das Handwerk besonders gefährlich sind und weshalb jetzt nicht Ankündigungen, sondern Tempo über das Überleben vieler Betriebe entscheidet.

Steigende Kosten und zunehmende Belastungen

Das Handwerk steht seit Jahren unter wachsendem Druck. Höhere Energiepreise, steigende Personalkosten und zusätzliche regulatorische Anforderungen belasten viele Betriebe. Gleichzeitig nimmt der bürokratische Aufwand zu. Förderprogramme ändern sich regelmäßig, Vorgaben werden komplexer und Unternehmen müssen immer mehr Zeit für Verwaltung statt für ihr Kerngeschäft aufbringen.

Die Folgen sind spürbar. Kunden verschieben Investitionen, Aufträge werden später vergeben und die wirtschaftliche Unsicherheit steigt. Besonders problematisch wird es, wenn politische Entlastungen zwar angekündigt werden, ihre Wirkung aber erst Monate später entfalten. Während politische Prozesse Zeit benötigen, müssen Betriebe ihre Kosten unmittelbar tragen.

Wettbewerbsfähigkeit leidet

Viele Unternehmen sehen sich inzwischen mit höheren Kosten konfrontiert als Wettbewerber im Ausland. Steigende Energiepreise, höhere Lohnkosten und umfangreiche regulatorische Anforderungen verschlechtern die Wettbewerbsfähigkeit vieler Betriebe.

Hinzu kommen neue Herausforderungen durch Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz. Während andere Länder vor allem auf Innovation und schnelle Umsetzung setzen, wird in Deutschland und auf EU-Ebene häufig zuerst über Regulierung diskutiert. Dadurch wächst bei vielen Unternehmern die Sorge, dass wichtige Chancen ungenutzt bleiben und sich bestehende Wettbewerbsnachteile weiter verstärken.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass manche Unternehmen Investitionen verlagern oder Standorte im Ausland ausbauen. Dort sind Personalkosten, Energiekosten und regulatorische Anforderungen häufig geringer.

Das eigentliche Problem ist oft die Erwartung an die Politik

So berechtigt die Kritik an politischen Entscheidungen sein mag: Viele Handwerksbetriebe setzen weiterhin auf politische Verbesserungen, obwohl sie gleichzeitig wissen, dass grundlegende Veränderungen selten kurzfristig erfolgen.

Genau darin liegt ein Risiko. Wer darauf wartet, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern, verschiebt häufig notwendige unternehmerische Entscheidungen. Digitalisierung, Vertrieb oder Marketing werden zurückgestellt, obwohl sie direkt beeinflussbar wären. Die Hoffnung auf äußere Lösungen ersetzt dadurch oft das eigene Handeln.

Stillstand auf beiden Seiten

Dieses Verhalten zeigt sich nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Kunden. Viele Verbraucher verschieben Investitionen, weil sie auf bessere Förderungen, sinkende Preise oder günstigere wirtschaftliche Bedingungen hoffen.

Dadurch entsteht ein doppelter Bremseffekt: Kunden warten mit Aufträgen, Unternehmen auf politische Impulse. Das Ergebnis ist Stillstand, obwohl beide Seiten grundsätzlich Handlungsmöglichkeiten hätten.

Dabei können Handwerksbetriebe auch unabhängig von politischen Entscheidungen aktiv werden. Wer Prozesse verbessert, seine Sichtbarkeit erhöht, neue Vertriebswege erschließt oder digitale Werkzeuge sinnvoll nutzt, schafft sich zusätzliche Handlungsspielräume.

Handeln statt hoffen

Politische Rahmenbedingungen haben zweifellos großen Einfluss auf das Handwerk. Steigende Kosten, wachsende Bürokratie und langsame Entscheidungsprozesse erschweren die Situation vieler Betriebe. Dennoch entscheidet sich unternehmerischer Erfolg nicht ausschließlich in der Politik.

Wer Verantwortung vollständig nach außen verlagert, macht sich von Faktoren abhängig, die er selbst nicht beeinflussen kann. Erfolgreicher sind meist die Unternehmen, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen aktiv bleiben und die Bereiche optimieren, die in ihrer eigenen Verantwortung liegen.

Deshalb ist die entscheidende Frage nicht nur, wann Entlastungen kommen. Wichtiger ist, welche Maßnahmen Betriebe heute ergreifen, um unabhängiger von politischen Entwicklungen zu werden. Denn während politische Prozesse oft langsam verlaufen, entstehen unternehmerische Chancen häufig genau dann, wenn andere noch auf bessere Bedingungen warten.

Über die A&M:

Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Handwerksbetriebe spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.de

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