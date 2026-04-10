MagentaSport

EuroLeague live bei MagentaSport: Perfekte "Italien-Woche"! Bayern-Sieg in Mailand - Pesic bricht Lanze für deutschen Basketball: "Niemand spricht über die Liga des Welt- und Europameisters!"

München (ots)

Nächster Auswärtssieg! Der FC Bayern gestaltet die Abschiedstournee von Svetislav Pesic weiter erfolgreich und gewinnt nach dem Sieg in Bologna bei EA7 Emporio Armani Mailand mit 94:84. "Spieler des Spiels" ist Neno Dimitrijevic: "Wir sind sehr glücklich, ein toller Doppelerfolg für uns in Italien in dieser Woche gegen zwei harte Gegner. Das wird sich ein wichtiger Push für uns sein, jetzt wo wir die EuroLeague-Saison abschließen werden. Das nehmen wir mit in die Playoffs in der deutschen Liga!". Nach einer persönlich schweren Phase in der vergangenen Saison blüht der 28-Jährige beim FC Bayern wieder auf: "Letztes Jahr war nicht einfach für mich, aber ich habe nicht aufgegeben. Wenn ich meine Karriere beende, kann ich hoffentlich sagen, dass ich ein Gewinner bin mit einer starken Mentalität. Ich habe weitergearbeitet und daran geglaubt und ich brauchte nur eine weitere Chance. Coach Pesic und Bayern haben sie mir gegeben. Ich kam hierher, um es mir selbst zu beweisen." Auch Svetislav Pesic sieht großes Potenzial bei seinem Schützling - mahnt jedoch härtere Trainingsarbeit an: "Neno Dimitrijevic ist ein großes Talent. Tolle individuelle Technik und Taktik, er versteht Basketball, aber er hat ein Problem: Er muss trainieren - mehr als er es in der Vergangenheit getan hat! Wenn er seine physischen Konditionen verbessert, dann kann er ein Spieler auf dem höchsten Niveau werden." In der EuroLeague steht der FC Bayern auf Platz 13, die Playoffs sind abgehakt - nach der EuroLeague-Saison liegt der Fokus der Münchner auf der Deutschen Meisterschaft. Grund genug für Coach Pesic, das internationale Publikum darauf aufmerksam zu machen: "Alle sprechen über die italienische, spanische, türkische Liga. Niemand spricht über die Liga des Welt- und Europameisters!" Einer Reporterin macht er im Interview sogar ein ganz besonderes Angebot: "Ich werde Sie zu den Playoffs einladen, wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben! Wenn Sie wollen, werden sich meine Leute im Verein darum kümmern."

Nächsten Freitag absolviert Svetislav Pesic sein letztes EuroLeague-Spiel als Bayern-Coach. Zum Abschluss der Hauptrunde ist der FC Bayern beim FC Barcelona zu Gast - am 17. April, live ab 20.15 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz bei MagentaSport.

Das 28-jährige deutsche "Trainer-Juwel" Julius Thomas sorgt weiterhin für frischen Wind bei Paris Basketball. Gegen Maccabi Tel Aviv gelingt ein deutlich 113:80-Sieg - bereits der dritte Erfolg aus den vergangenen vier Spielen.

Piräus und Real Madrid siegen in den Top-Spielen! Olympiakos bleibt damit Spitzreiter der EuroLeague mit nun 25 Siegen, Real springt auf Rang 3. Die Negativserien von Hapoel Tel Aviv und Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul halten weiter an. Beide müssen am letzten Spieltag um ihren Platz in den Top 6 bangen. Valencia hingegen sichert sich nach dem Heimsieg gegen Panathinaikos Athen vorzeitig das Heimrecht in den Playoffs. Panathinaikos Athen rutscht auf Platz 7 ab. Das Team des exzentrischen Cheftrainers Ergin Ataman braucht am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Anadolu Efes Istanbul (Freitag, 17. April, live ab 20.00 Uhr im Einzelspiel und in der Konferenz bei MagentaSport) zwingend einen Sieg, um noch eine Chance auf die Top 6 zu haben.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 37.Spieltag der EuroLeague. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es für den FC Bayern München in der EuroLeague am Freitag nächster Woche auswärts beim FC Barcelona - ab 20.15 Uhr live.

EA7 Emporio Armani Mailand - FC Bayern München 84:94

Bayern feiert den 3. Erfolg in den letzten 4 Spielen und gestaltet die Abschiedstournee von Svetislav Pesic weiter positiv. In der Tabelle überflügeln die Münchner Mailand und klettern auf Platz 13.

Neno Dimitrijevic wird mit 15 Punkten, 4 Rebounds und 4 Assists zum "Spieler des Spiels" und führt den FC Bayern zum Sieg in Mailand. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=aEVjUHJKMjR1R3lmSGEzaEQ2eUFQODZ0Z2k2ZUZzN0NIVkgyMUh3cVJzaz0=

Wieder kein Einsatz für Johannes Voigtmann! Dem Welt- und Europameister bleibt nur ein bisschen Bewegung auf dem Fahrrad. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2lQVUhuNlp6MWdrRUFTSlJNQzJNMVZvS2cvYlNYT2xqTWNhVVkvblNCYz0=

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Wer kann nicht glücklich sein? Ich bin sehr glücklich für das Team! Ein guter Sieg für uns und jetzt kommt die BBL. [...] Verfolgen Sie die BBL? Deutschland ist Welt- und Europameister und Sie verfolgen die BBL nicht? Ich werde Sie zu den Playoffs einladen, wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben! Wenn Sie wollen, werden sich meine Leute im Verein darum kümmern. Alle sprechen über die italienische, spanische, türkische Liga. Niemand spricht über die Liga des Welt- und Europameisters!"

... über Neno Dimitrijevic: "Neno Dimitrijevic ist ein großes Talent. Tolle individuelle Technik und Taktik, er versteht Basketball, aber er hat ein Problem: Er muss trainieren - mehr als er es in der Vergangenheit getan hat. Wenn er seine physischen Konditionen verbessert, dann kann er ein Spieler auf dem höchsten Niveau werden." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Rzd6M21lK2xkclVMSUp6bURCa1ZxazZyRFhqYmJ4RmQ0WXpCeHRJaUxoWT0=

Neno Dimitrijevic, "Spieler des Spiels" vom FC Bayern: "Wir sind sehr glücklich, ein toller Doppelerfolg für uns in Italien in dieser Woche gegen zwei harte Gegner. Das wird sich ein wichtiger Push für uns sein, jetzt wo wir die EuroLeague-Saison abschließen werden. Das nehmen wir mit in die Playoffs in der deutschen Liga. Ich bin hierhergekommen, um zu gewinnen, um dem Team zu helfen zu gewinnen. Leider konnten wir die Play-Ins der EuroLeague nicht erreichen, aber jetzt liegt unser Fokus auf der BBL und den anstehenden Playoffs dort."

... über seine persönliche Form: "Jeder Spieler geht mal durch eine schwierige Phase. Letztes Jahr war nicht einfach für mich, aber ich habe nicht aufgegeben. Wenn ich meine Karriere beende, kann ich hoffentlich sagen, dass ich ein Gewinner bin mit einer starken Mentalität. Ich habe weitergearbeitet und daran geglaubt und ich brauchte nur eine weitere Chance. Coach Pesic und Bayern haben sie mir gegeben. Ich kam hierher, um es mir selbst zu beweisen." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=WDNWUUJDaWZBaFJOZjduUzBCeEdZTUkrRXAveUlTczVIY2RQL1lDYXdYWT0=

Hapoel Tel Aviv - Olympiakos Piräus 85:89

Olympiakos Piräus bleibt das Maß aller Dinge in der EuroLeague: Im Topspiel bei Hapoel Tel Aviv gelingt der 25. Sieg in dieser Saison. Es war der 5. Erfolg aus den vergangenen 6 Spielen. Für Hapoel setzt es nach zuletzt 2 Siegen in Folge im Topspiel eine Niederlage. Dadurch muss Tel Aviv am letzten Spieltag um einen Platz unter den Top 6 zittern.

Spektakulär! Donta Hall versenkt den Alley-oop zum Buzzer Beater am Ende der 1. Halbzeit. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=RU5EYzJDOHNSOEZxMWZFZWVLMzdYcms2OEhDSWo1Tm9xdU55MitYRFEraz0=

Fenerbahce SK - Real Madrid 69:74

Fenerbahce verpasst im Heimspiel gegen Real Madrid, das Heimrecht für die Playoffs klarzumachen - stattdessen hält die Krise weiter an: Es war die 5. Niederlage in Folge und die 7. Pleite aus den letzten 8 Partien. Real Madrid zieht in der Tabelle an Fener vorbei auf Rang 3. Die Spanier schlagen nach zuletzt 2 Niederlagen wieder zurück.

Basket Club Valencia - Panathinaikos Athen 102:84

Valencia feiert den 3. Sieg in Folge und sichert sich damit vorzeitig das Heimrecht in den Playoffs. Panathinaikos Athen rutscht auf Platz 7 ab und braucht am letzten Spieltag zwingend einen Sieg, um noch eine Chance auf die Top 6 zu haben.

Paris Basketball - Maccabi Tel Aviv 113:80

Julius Thomas macht weiter auf sich aufmerksam! Die positive Serie von Paris geht weiter. Das Team des deutschen Trainers Julius Thomas feiert den 3. Sieg aus den vergangenen 4 Spielen. Maccabi Tel Aviv hat sich durch die Niederlage die letzte Chance auf die Play-Ins verbaut.

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague | 37. Spieltag

Freitag, 10.04.2026

ab 19.15 Uhr: AS Monaco - FC Barcelona

ab 19.45 Uhr: Dubai Basketball - Anadolu Efes Istanbul

ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad - Zalgiris Kaunas, Virtus Bologna - Baskonia Vitoria-Gasteiz

ab 20.30 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Roter Stern Belgrad

Sonntag, 12.04.2026

ab 21.00 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv

EuroLeague | 38. Spieltag (letzter Spieltag der Regular Season)

Donnerstag, 16.04.2026

ab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Fenerbahce SK

ab 19.50 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - Virtus Bologna

ab 20.00 Uhr: EuroLeague Konferenz

ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - EA7 Emporio Armani Mailand

ab 20.15 Uhr: Partizan Belgrad -Baskonia Vitoria-Gasteiz

ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Roter Stern Belgrad

Freitag, 17.04.2026

ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Paris Basketball

ab 19.00 Uhr: EuroLeague Konferenz

ab 19.15 Uhr: AS Monaco - Hapoel Tel Aviv

ab 19.45 Uhr: Dubai Basketball - Basket Club Valencia

ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Anadolu Efes Istanbul

ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern München

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell