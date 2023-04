A&M Unternehmerberatung GmbH

TikTok als Erfolgsfaktor für Möbelhäuser: 5 Tipps zur Steigerung von Kunden- und Bewerberzahlen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Möbelhäuser erkennen zunehmend die Bedeutung einer Präsenz auf diversen Social-Media-Plattformen, um Kunden und potenzielle Bewerber zu erreichen und sich von Mitbewerbern abzuheben. TikTok erweist sich hierbei als besonders geeignet, da sich die App innerhalb kürzester Zeit zu einer der populärsten Social-Media-Plattformen entwickelt hat.

"Mit einer durchdachten Strategie lassen sich auf TikTok Ergebnisse erzielen, die mit Facebook und Instagram schwer zu erreichen sind. Dank der hohen Nutzerzahlen können mehr potenzielle Kunden angesprochen werden - und auch junge Menschen können zu treuen Stammkunden heranwachsen", erklärt Vertriebs- und Marketingexperte Marvin Flenche. In diesem Artikel stellt er fünf hilfreiche Tipps vor, mit denen Möbelhäuser durch den Einsatz von TikTok ihre Kunden- und Bewerberzahlen steigern können.

Tipp 1: Instrument für Produktdarstellungen

In der modernen digitalen Welt kommt der visuellen Kommunikation eine bedeutende Rolle zu, vor allem im Kontext des Möbelgeschäfts. TikTok ermöglicht es Möbelhäusern, ihre Produkte mithilfe ansprechender und origineller Kurzvideos vorzustellen. Diese visuellen Inhalte bieten potenziellen Kunden fesselnde Einblicke in das Möbelhaus und fungieren gleichzeitig als Quelle der Inspiration. Dabei ist es essentiell, dass die Videos auf unterhaltsame Weise gestaltet sind und die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Tipp 2: Branchenkenntnisse und Expertise aufzeigen

Möbelhäuser besitzen weitreichende Branchenkenntnisse und Expertise. Sie können TikTok nutzen, um ihr Wissen in Form von Videos zu teilen, die beispielsweise Einrichtungsratschläge, DIY-Projekte oder aktuelle Trends behandeln. Durch das Präsentieren ihrer Fachkompetenz können Möbelhäuser das Vertrauen ihrer Kunden festigen und sich als kompetenter Ansprechpartner positionieren.

Tipp 3: Nutzung von Hashtags und Challenges

Auf TikTok sind Hashtags und Challenges besonders populär. Möbelhäuser können sie gezielt verwenden, um ihre Produkte ins Spotlight zu setzen und ihre Reichweite zu vergrößern. Die Teilnahme an Challenges bietet Möbelhäusern darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Kreativität zur Schau zu stellen und sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Tipp 4: Einblicke hinter die Kulissen gewähren

TikTok bietet die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Möbelhäuser können beispielsweise den Produktionsprozess ihrer Produkte, die Inszenierung der Möbel oder das Teamwork im Möbelhaus vorstellen. Diese Einblicke erlauben es Kunden und interessierten Bewerbern, das Unternehmen besser kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.

Tipp 5: Kooperationen mit Influencern

Influencer haben auf TikTok eine starke Präsenz und genießen eine bemerkenswerte Reichweite. Möbelhäuser können diese Reichweite nutzen, indem sie Partnerschaften mit Influencern aufbauen und sie dazu ermutigen, die Produkte des Möbelhauses in ihren Videos zu präsentieren. Dadurch sind Möbelhäuser in der Lage, neue Zielgruppen zu erschließen und ihre Reichweite auszudehnen.

Über A&M Unternehmerberatung:

Marvin Flenche und Alexander Thieme sind die Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing, Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.de

Original-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell