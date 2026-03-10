PAUL Tech AG

PAUL Tech und InvestiX vereinbaren Dekarbonisierung eines Wohnportfolios mit rund 1.000 Einheiten

Mannheim (ots)

PAUL Tech AG und InvestiX Group haben eine strategische Zusammenarbeit zur Dekarbonisierung von Wohnimmobilien in Deutschland vereinbart. Zum Start der Kooperation werden 225 Wohneinheiten in das Programm aufgenommen. Perspektivisch soll die Zusammenarbeit auf ein Portfolio von rund 1.000 Wohneinheiten ausgeweitet werden.

Ziel der Partnerschaft ist es, CO2-Emissionen im Bestand signifikant zu reduzieren, die Energieeffizienz der Gebäude deutlich zu erhöhen und die Portfolios langfristig regulatorisch und wirtschaftlich abzusichern. InvestiX stärkt über diese technologisch gestützten ESG-Ansätze seine nachhaltige Immobilienstrategie und die Wohnqualität für die Mieter durch moderne, klimafreundliche Heiz- und Energiesysteme.

Im Rahmen der Kooperation werden ausgewählte Wohnimmobilien von InvestiX mit PAUL Net Zero ausgestattet. Diese Technologieplattform setzt auf die Kombination von KI-gestützter Energieoptimierung, hocheffizienten Wärmepumpensystemen, - wo möglich - Photovoltaikanlagen, sowie intelligente Steuerungs- und Monitoringsysteme. Dies geschieht ohne CapEx auf Eigentümerseite, da PAUL Net Zero einem standardisierten und skalierbaren Modernisierungsansatz folgt, der ohne umfassende bauliche Sanierungsmaßnahmen realisiert werden soll. Damit adressiert die Kooperation sowohl steigende Anforderungen aus Regulierung und ESG als auch die Wirtschaftlichkeit der Immobilieninvestments.

Die ersten Installationen im Startportfolio sind ab dem zweiten Quartal 2026 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt stufenweise und bildet die Grundlage für eine Ausweitung auf weitere InvestiX-Bestände.

Marco Knoblauch, Gründer der InvestiX Group: "Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler unserer Investmentstrategie. Mit PAUL Tech gewinnen wir einen starken Technologiepartner, der uns dabei unterstützt, unsere Immobilienportfolios nicht nur effizienter, sondern auch ökologisch zukunftsfähig zu gestalten. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt, um unseren ESG-Anspruch für Bewohner und Investoren gleichermaßen zu realisieren."

Sascha Müller, CEO der PAUL Tech AG: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit InvestiX, einem der erfahrensten Player im deutschen Wohnimmobilienmarkt. Unsere PAUL Net Zero Plattform bietet maßgeschneiderte, klimafreundliche Lösungen, die ideal zur nachhaltigen Ausrichtung von Bestandsportfolios passen und gleichzeitig konkrete Mehrwerte für Investoren und Nutzer schaffen. Damit kommt die Wärmewende im Bestand einen neuen Schritt voran."

Original-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuell