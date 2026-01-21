PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Erneute Waffenruhe in Syrien: Zehntausende trotz eisiger Kälte auf der Flucht

Erneute Waffenruhe in Syrien: Zehntausende trotz eisiger Kälte auf der Flucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bonn (ots)

Nach andauernden Kämpfen wurde in Syrien nun erneut eine Waffenruhe ausgehandelt. Die internationale Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe hofft, dass sie hält und es nicht zu weiteren Gefechten kommt. In Folge des jüngsten Konflikts hatten Zehntausende Syrer:innen ihr Zuhause verlassen - bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Help unterstützt Menschen in den Provinzen Aleppo und Idlib mit lebenswichtiger Nothilfe in Form von Nahrungsmittel- und Hygienepaketen.

"Die Menschen in Syrien haben 14 Jahre Krieg hinter sich und wurden teilweise bereits mehrfach vertrieben. Durch die neuen Gefechte haben viele ihr Zuhause und alles, was sie noch hatten, verloren. Diese Menschen sind der Kälte nun schutzlos ausgeliefert, es fehlt ihnen an allem", berichtet Help-Landesdirektorin Mirna Abboud.

"Neben der Nothilfe in Idlib und Aleppo planen wir, auch die Menschen in Al-Hasaka mit Nothilfe zu unterstützen. Die Situation dort ist gespenstisch, die gesamte Stadt ist wie leergefegt. Es ist bitterkalt und viele Lieferketten sowie die Stromversorgung sind zusammengebrochen. Zugleich finden sich in Notunterkünften immer mehr Menschen ein, die aus Angst vor weiteren Kämpfen hierher geflohen sind", sagt Abboud. "Die Menschen in den betroffenen Regionen sind dringend auf weitere humanitäre Unterstützung angewiesen."

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an presse(at)help-ev.de oder telefonisch an +49 (0)173 2790 438 / +49 (0)173 7107454.

Help - Hilfe zur Selbsthilfe

Online spenden

Mehr Infos

Stichwort: Syrien

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00

Commerzbank Köln

Pressekontakt:

Help - Hilfe zur Selbsthilfe
Help-Presseteam
Presseabteilung

Adenauerallee 131a
53113 Bonn
Mobil: +49 (0) 173 2790 438/ +49 (0) 173 710 74 54
E-Mail: presse@help-ev.de
www.help-ev.de

Original-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Weitere Storys: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Alle Storys Alle
  • 07.01.2026 – 14:28

    Kämpfe in Aleppo zwingen Help, medizinische Unterstützung zu pausieren

    Bonn (ots) - Aufgrund erneuter Kämpfe in der syrischen Stadt Aleppo und auf Anordnung der lokalen Behörden ist die internationale Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe gezwungen, ihre medizinische Unterstützung vor Ort zu pausieren. In den vergangenen Tagen kam es insbesondere in den nördlichen Stadtteilen Sheikh Maqsoud und Ashrafieh immer wieder zu ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:05

    30 Jahre nach Kriegsende in Bosnien - Help zieht ernüchternde Bilanz

    Bonn (ots) - Zum 30. Jahrestag des Kriegsendes in Bosnien und Herzegowina bleibt die humanitäre Lage im Land ernüchternd. "Nach wie vor ist das Leben in Bosnien und Herzegowina geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und Armut. Zudem kommt es immer wieder zu Flutkatastrophen, mit denen die lokalen Behörden überfordert sind", berichtet Help-Landesdirektor Almin Adzovic. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren