Waltraud Plechinger

Firmencoaching, Business Coaching München Hadern - Waltraud Plechinger gilt als die Nr.1 in München und Umgebung

Bild-Infos

Download

München Hadern (ots)

Ein steigender Leistungsdruck, die schnelllebige Gesellschaft und noch dazu eine schwierige wirtschaftliche Lage hinterlassen ihre Spuren in vielen Unternehmen und Firmen. Dabei geht oft der Zusammenhalt des Teams unter. Kein Wunder also, dass Firmencoachings wie das von Waltraud Plechinger immer gefragter werden.

Gerade wenn Sie nach "Firmencoaching, Business Coaching München Hadern" suchen, haben Sie mit Spezialistin Waltraud Plechinger die goldrichtige Expertin gefunden.

Auch wenn das Team im Unternehmen noch so gut eingespielt ist: Niemand ist vor Differenzen oder Konflikten geschützt. Das können Kleinigkeiten unter den Mitarbeitenden sein, oder auch Differenzen zwischen dem Chef und den Mitarbeitenden. Die Konflikte sollten dabei genau analysiert werden, denn sie wirken sich auf die Leistung und damit auf den Erfolg der Firma aus. Nur wenn die Arbeitsstruktur harmonisch abläuft und die Stimmung positiv ist, können Unternehmen auf lange Zeit gesehen erfolgreich sein. Spezialistin für Firmencoaching Waltraud Plechinger analysiert dazu erst einmal die Struktur und durchleuchtet diese nach Konflikten und Schwierigkeiten.

Im Rahmen von Teambildungsmaßnahmen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder enger zusammenwachsen. Aber auch für Führungskräfte ist ein Coaching sinnvoll, um etwa die Positionen und Bedenken ihrer Beschäftigten besser zu verstehen. Ziel des Coachings ist es, alte Strukturen zu überdenken und neue Wege einzuschlagen. Diese sind immer unabhängig von dem Unternehmen, der Branche und den Beteiligten. Wichtiges Kriterium für den Erfolg eines solchen Coachings ist die Offenheit des Unternehmens. Immerhin ist es nicht leicht, sich auf ganz neue Wege einzulassen und grundsätzliche Strukturen zu überdenken. Dabei kann eine Aufstellung helfen, die negativen Programmierungen zu lösen und in die Zukunft zu gehen. Zudem ist es wichtig, dass die Neuerungen vom gesamten Team getragen werden. Nur wenn alle hinter der Neuausrichtung stehen, kann am Ende auch der Erfolg kommen.

Das Firmencoaching ist zunächst einmalig angesetzt und konzentriert sich auf eine gemeinsame Zielsetzung und Auflösung. Dabei werden die Chefs und Mitarbeitenden mit einbezogen. Bei dem Wunsch einer langfristigen Zusammenarbeit bietet Spezialistin für Firmencoaching Frau Plechinger auch langfristige Begleitung an. So hat das Unternehmen immer eine Ansprechpartnerin.

Frau Waltraud Plechinger ist gelernte Industriekauffrau und arbeitete einige Zeit als Chefsekretärin in einem Lehrlingsbüro. Später leitete se das Personalbüro von teyr Daimler Puch und baute eine Außenstelle der Generali Versicherung für das Unternehmen aus. Nach weiteren Aufgaben in Unternehmen widmete sich Frau Plechinger einer weiteren Leidenschaft: der Psychologie. Seit über 20 Jahren arbeitet die Unternehmerin nun als Heilpraktikerin und bietet Coachings sowie Seminare für Entscheidungsträger, Firmen und Gruppen an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Auflösen von Blockaden in sozialen Gefügen. Sei es die Familie oder das Unternehmen.

Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Firmencoaching, Business Coaching München Hadern", erhalten Sie auf der Webseite https://www.waltraud-plechinger.de/

Original-Content von: Waltraud Plechinger, übermittelt durch news aktuell