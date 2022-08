illycaffè - Financial Data 1. Halbjahr 2022 / Zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zu 2021

New York, Triest, München (ots) - illycaffè, einer der weltweit führenden Anbieter von nachhaltigem Spitzenkaffee, wurde von Ethisphere - einem der globalen Vorreiter in Bezug auf Definition und Förderung von Standards ethischer Geschäftspraktiken - als einer der 2022 World's Most Ethical Companies ausgezeichnet. illycaffè wird 2022 bereits zehn Jahre in Folge ...

mehr