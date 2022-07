RTLZWEI

Neue Musik von Estefania: "Sommerliebe"

Produziert von Daniel Barbosa

Brandneuer Sommersong mit Estefanias Freund im Video

"Sommerliebe" von Estefania ab 01. Juli 2022 digital auf allen Kanälen erhältlich

Fans von Estefania dürfen sich endlich wieder über neue Musik freuen: Passend zur Jahreszeit veröffentlicht die 20-Jährige ihre neue Single "Sommerliebe". Im Musikvideo dazu ist ein Überraschungsgast zu sehen. "Sommerliebe" erscheint am Freitag, 01. Juli, bei EL CARTEL MUSIC und ist auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Estefania schreibt ihre musikalische Erfolgsgeschichte weiter: Nach mehreren Hit-Singles in diesem und letztem Jahr und einer Kooperation mit dem DJ-Duo Stereoact folgt nun "Sommerliebe". Unter anderem mit "Unkaputtbar" und "Leuchtfeuer", zwei ihrer erfolgreichsten Singles, konnte sie auch Fans weit außerhalb der "Die Wollnys"-Fangemeinde begeistern.

Im neuen Song geht es um Sommer, Sonne, Strand... und eine Sommerliebe, die man nicht mehr vergisst. So auch privat für die 20-Jährige: Denn der junge Mann neben Estefania dient nicht nur als Model für das Cover - er ist Estefanias neuer Freund, der auch im Musikvideo mitspielt.

Der Produzent ihres neuen Hits ist Daniel Barbosa, er zeichnet sich u.a. für die Songs für Alben von Glasperlenspiel, Michelle oder Beatrice Egli verantwortlich.

"Sommerliebe" im TV: Die junge Sängerin präsentiert den Song am 03.07. im ZDF Fernsehgarten sowie am 10.07. bei "Immer wieder sonntags" in der ARD.

Estefania - "Sommerliebe" erscheint am 01. Juli 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal.

