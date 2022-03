illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

Ethisphere kürt illycaffè zum zehnten Mal in Folge zu einer der World´s Most Ethical Companies

New York, Triest, München (ots)

illycaffè, einer der weltweit führenden Anbieter von nachhaltigem Spitzenkaffee, wurde von Ethisphere - einem der globalen Vorreiter in Bezug auf Definition und Förderung von Standards ethischer Geschäftspraktiken - als einer der 2022 World's Most Ethical Companies ausgezeichnet.

illycaffè wird 2022 bereits zehn Jahre in Folge ausgezeichnet und ist das einzige italienische Unternehmen, das in diesem Jahr geehrt wird. Insgesamt wurden 136 Unternehmen aus 22 Ländern und 45 Branchen ausgezeichnet. Die Auszeichnung ehrt Unternehmen, die außergewöhnliche Führungsqualitäten und Engagement für geschäftliche Integrität durch erstklassige Ethik-, Compliance- und Governance-Praktiken beweisen.

"Unser Engagement für ethische Geschäftspraktiken gehört zum Erbe des Unternehmens seit seinen Anfängen. Wir setzen unseren Weg als Vorreiter für die gesamte Kaffeeindustrie fort, wobei Ethik ein wesentlicher Bestandteil unseres nachhaltigen Geschäftsmodells ist", so Andrea Illy, Präsident und Vorsitzender von illycaffè S.p.A,. "Im zehnten Jahr zu den World's Most Ethical Companies zu gehören und unsere jüngste Zertifizierung als B-Corp sind bedeutende Meilensteine für illy. Es ist aber zwingend notwendig, dass wir weiter vorankommen und uns das Ziel setzen, noch mehr zu erreichen, z.B. Kohlenstoffneutralität und ein Katalysator für positive Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu sein."

Timothy Erblich, CEO von Ethisphere: "Heute stehen die Führungskräfte der Wirtschaft vor der bisher größten Aufgabe, ethisch zu handeln, Rechenschaft abzulegen und Vertrauen zu schaffen, um einen positiven Wandel voranzutreiben. Die Preisträger der World's Most Ethical Companies und ihr Engagement für Integrität, Nachhaltigkeit, Governance und Gemeinschaft inspirieren uns immer wieder. Herzlichen Glückwunsch an illycaffè für die Auszeichnung im zehnten Jahr in Folge."

Methodik & Bewertung - Das Bewertungsverfahren der World's Most Ethical Companies basiert auf dem Ethics Quotient® von Ethisphere und umfasst mehr als 200 Fragen zu Kultur, Umwelt- und Sozialpraktiken, Ethik- und Compliance-Aktivitäten, Unternehmensführung, Vielfalt und Initiativen zur Unterstützung einer starken Wertschöpfungskette. Das Verfahren dient als Rahmen für die Erfassung und Kodifizierung der führenden Praktiken von Unternehmen in unterschiedlichen Branchen weltweit.

Preisträger - Die vollständige Liste der 2022 World's Most Ethical Companies findet sich unter https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Über illycaffè - https://www.illy.com/de-de/unternehmen-illy-caffe

Über Ethisphere - Ethisphere® ist weltweit führend bei der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken. Mehr Informationen über Ethisphere unter: https://ethisphere.com

Original-Content von: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell