Psychotherapie Angst Phobien Ludwigsburg Eglosheim - Martina Gehrlein Therapeutin mit Herz und Leidenschaft

Martina Gehrlein

Psychotherapie Angst Phobien Ludwigsburg Eglosheim - Martina Gehrlein

Ludwigsburg (ots)

Martina Gehrlein, welche ihre Praxis in Ludwigsburg hat, begleitet ihre Patienten durch die schwierigen Abschnitte ihres Lebens. Ihr Zusatz als Heilpraktikerin für Psychotherapie erlaubt es ihr, auch Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen zu behandeln. Als Mitglied im Fachverband Deutscher Heilpraktiker kann sie auf einen großen Erfahrungspool zurückgreifen, welchen sie ihren Patienten zur Verfügung stellt.

Als Spezialistin Martina Gehrlein den goldrichtigen Experten gefunden.

Zu den Leistungen der Heilpraktikerin gehören Gesprächs- und Gestaltungstherapien, Neurolinguistisches Programmieren, kognitive Verhaltenstherapien sowie Kurzzeittherapien und Heilhypnose. Neben der Psychotherapie bietet sie auch Paarberatungen und -therapien. Ihre Kenntnisse in der Naturheilkunde stellt sie ebenfalls zur Verfügung. Hierzu zählen die Ohrakupunktur, Bachblüten- und Aromatherapien, Pflanzenheilkunde sowie die Fußreflexzonen-Therapie.

Monika Gehrleins Behandlungen im Rahmen der Psychotherapie haben viele Vorteile. Sie nennt diese Art der Therapie auch liebevoll Behandlung der Seele. Da psychische Probleme meisten familiär bedingt sind oder durch belastende Ereignisse ausgelöst werden, geht sie gezielt auf diese ein. Egal, ob Stress, Familienprobleme, Probleme mit dem Selbstbild oder auch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, die Heilpraktikerin steht in jeder Situation beratend zur Seite.

Die zweite Therapiemöglichkeit ist die Psychosomatik. Hierbei geht es um die Verflechtung von körperlichen und psychischen Vorgängen in Verbindung mir den sozialen Lebensbedingungen. Die körperlichen Beschwerden eines Menschen hängen oftmals mit psychischen Belastungen zusammen. Hierbei ist es wichtig, die Ursache zu finden und diese gezielt zu behandeln. Die Therapie gestaltet sich durch eine Mischung aus Naturheilkunde und psychotherapeutischen Ansätzen.

In der Paarberatung steht Monika Gehrlein ebenso zur Verfügung. Viele sehen in solchen Situationen nur noch die Trennung als letzten Ausweg, die Heilpraktikerin versucht jedoch, die verschiedenen Erwartungshaltungen der Partner zu ergründen und diese zu vermitteln. Ob die Partner in eine verschieden- oder gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, ist für sie unerheblich. Sie entscheidet gemeinsam mit dem Paar, ob eine gemeinsame Zukunft noch Sinn macht oder ob die Trennung der beste Weg ist. Im Fall der Trennung steht sie im Rahmen der Trennungsberatung zur Seite, damit ein harmonisches Verhältnis aufrechterhalten wird.

Die Heilpraktikerin und Spezialistin für Psychotherapie Monika Gehrlein genoss ihre Ausbildung an der Heilpraktikerschule Quadromedica in Stuttgart, die weitergehende Zusatzausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie belegte sie im Abendkurs an der gleichen Schule. Bei Peter Schifer ließ sie sich für die Ohrakupunktur nach Nogier ausbilden, kurz darauf folgten Weiterbildungen in den Themen Heilhypnose, Aromatherapie, Phytotherapie sowie der Fußreflexzonen- und Bachblütentherapie.

Sie behandelt den Körper und Geist als untrennbare Einheit, da psychische Belastungen sehr schnell zu physischen Beschwerden führen können, umgekehrt können chronische und vor allem schwere Krankheiten eine Folge von psychischen Belastungen sein. Durch ihre ganzheitliche Behandlung durch naturheilkundliche Methoden sowie Psychotherapie wird der Körper im Ganzen behandelt und nicht nur das Symptom an sich.

