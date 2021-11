share GmbH

200.000 Mützen & Socken als Kältehilfe: share, dm, REWE, SAT.1 und DECATHLON starten Kampagne für soziale Wärme

Über 200.000 Mützen und Socken für benachteiligte Menschen in Deutschland

Jedes verkaufte Produkt spendet ein gleiches Produkt an Projekte der Obdachlosen- und Geflüchtetenhilfe sowie zur Unterstützung von in Armut lebenden Menschen, insb. Kinder und Senioren

Erhältlich online und an über 4.000 Verkaufsstellen deutschlandweit

Umfangreiche TV-Kampagne sorgt für Aufmerksamkeit

Nachdem im Vorjahr bereits erfolgreich 60.000 Mützen und Schals gespendet wurden, startet die Social Impact Marke share heute die dreimal so große, deutschlandweite Aktion "Tragen hilft" für mehr soziale Wärme. An über 4.000 Verkaufsstellen von dm-drogerie markt Deutschland, REWE und Sportartikelhändler DECATHLON können Kund:innen ab sofort Mützen und Socken erwerben, von denen jedes verkaufte Stück das gleiche Produkt an einen benachteiligten Menschen in Deutschland spendet. In Kooperation mit mehreren sozialen Partnern wie den Tafeln oder der Caritas sollen so 200.000 Mützen und Socken vor allem an benachteiligte Kinder, die Kältehilfe sowie obdachlose, geflüchtete und von Altersarmut betroffene Menschen verteilt werden. Unterstützt wird die Kooperation bereits zum zweiten Mal von SAT.1 als Medienpartner mit einer Kampagne im TV und auf Social Media.

Sebastian Stricker, Gründer und CEO von share, über die Aktion: "Mehr als 3 Millionen Rentner:innen und jedes fünfte Kind in Deutschland sind von Armut betroffen. Wir wollen uns für mehr soziale Wärme einsetzen und zeigen, dass Helfen auch einfach sein kann." Er fügt hinzu: "Unsere Mützen und Socken sind ein Zeichen für mehr sozialen Zusammenhalt. Das Besondere an der Aktion ist, dass wir exakt dasselbe Produkt spenden: auf der Straße weiß also niemand, ob die Person die Mütze gekauft oder gespendet bekommen hat."

Sozialer Konsum im großen Stil

Die durch den Verkauf ermöglichten 200.000 Produktspenden werden mithilfe von 11 sozialen Partnerorganisationen an Kinder, Jugendliche, sowie an geflüchtete, obdachlose und von Altersarmut betroffene Menschen verteilt - darunter u.a. die Tafeln, Organisationen der Caritas und lokale Vereine wie Care4Cologne e.V.

Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland: "Wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich an der Aktion beteiligen und an diejenigen denken, denen das nötige Geld für neue Kleidung fehlt. Vor allem in der kalten Jahreszeit sind diese Spenden eine willkommene Unterstützung und ein wichtiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt."

Gemäß dem Motto Teilen macht die Welt besser beteiligt sich einer der führenden Drogeriemärkte Deutschlands bereits im zweiten Jahr an der Aktion. Sebastian Bayer, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing + Beschaffung: "Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten gehört für uns bei dm zur Unternehmensphilosophie. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner share möchte wir auch in diesem Jahr wieder mit der Aktion ein Zeichen für mehr 'soziale Wärme' setzen. In mehr als 1.000 dm-Märkten und in unserem Onlineshop dm.de finden Kundinnen und Kunden die nachhaltig produzierten Mützen und Socken von share."

Auch REWE, die als erster Supermarkt im Jahr 2018 share direkt nach der Gründung der Marke in die Regale aufgenommen hat, ist überzeugt: "Oftmals entgeht uns im Alltag die soziale Not, die es direkt vor der eigenen Haustür gibt. Seit 25 Jahren arbeiten wir u.a. mit den Tafeln zusammen, denn lokales Engagement liegt uns sehr am Herzen. Durch die gemeinsame Aktion "Tragen hilft" mit share gehen wir diesen Winter noch einen Schritt weiter, um neben den Tafeln auch weitere wichtige lokale Projekte wie die Obdachlosenhilfe zu unterstützen." so Peter Maly, Bereichsvorstand REWE Group.

André Weinert, CEO bei DECATHLON Deutschland, dem größten Sportfachhändler im deutschen Markt, ergänzt: "Wir freuen uns als erster Sportartikelhändler mit share zu kooperieren und damit sozialen Konsum zu fördern. Sport allen Menschen zugänglich zu machen, ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Mit unseren über 80 Filialen deutschlandweit und unserem starken Onlineshop können wir unsere sportbegeisterten Kund:innen bestens auf die Produkte der Kampagne "Tragen hilft" aufmerksam machen und so die Spendenaktion unterstützen."

David Loy, Senior Vice President Consumer Marketing Seven.One Entertainment Group: " 'Tragen hilft' ist gerade in diesen Zeiten eine wunderbare Initiative, die ein klares Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft setzt. Diese Initiative unterstützen wir mit SAT.1 sehr gerne." Für die Konzeption und Umsetzung der "Tragen hilft"-Kampagne ist die Seven.One AdFactory verantwortlich, der Kreativvermarkter der Seven.One Entertainment Group. Der TV-Spot, der gemeinsam mit dem Berliner Produktionshaus "Hey Na!" hergestellt wurde, wird in SAT.1 und den digitalen SAT.1-Plattformen zu sehen sein.

Einfach im Alltag Gutes tun

share will durch Konsum unmittelbar sozialen Nutzen generieren. Mit aktuell über 100 Produkten bietet share eine soziale Alternative für alltägliche Konsumentscheidungen: angefangen bei Snacks und Nahrungsmitteln, Kosmetikprodukten und Getränken, über Schreibwaren und nun auch Fashion.

Ziel von share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren und Menschen die Möglichkeit zu bieten, ohne Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedes verkaufte Produkt von share generiert eine Spende an eines der weltweiten sozialen Projekte - und zwar transparent: Ein QR-Code auf der Packung verrät, wohin die Spende geht. So wissen alle Kund:innen gleich, wo die Hilfe ankommt.

