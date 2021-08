share

share Bundesländer-Ranking: meiste gespendete Unterrichtsstunden aus Bayern

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die führende soziale Konsummarke share, welche mit über 80 Produkten eine soziale Alternative für alltägliche Konsumentscheidungen bietet, veröffentlicht zum Start des neuen Schuljahres das erste Bundesländer-Ranking basierend auf gespendeten Unterrichtsstunden. Durch den Verkauf von Schreibwaren im dm drogerie-markt werden u.a. Schulstunden in Uganda ermöglicht. Bayern ist mit 130.700 gespendeten Schulstunden Spitzenreiter des Rankings.

Eine Befragung der Welthungerhilfe unter Schulkindern in Norduganda ergab, dass die Verfügbarkeit von Schulmaterialien für 98% einen starken Einfluss darauf hat, ob sie nach dem Lockdown zum neuen Schuljahr zurück in die Schule kommen können.

Mit dem neuen Schreibwarensortiment deckt share ein breites Portfolio ab, von dem jeder Artikel dank einer Kooperation mit der Welthungerhilfe unmittelbar z.B. Schreibmaterial für ein ganzes Schuljahr an Kinder in Uganda spendet. Die Spende enthält u.a. Bleistifte, Schreibhefte und Radiergummis, aber auch Menstruationsprodukte und Schulmahlzeiten.

share Gründer Sebastian Stricker: "Wir bei share glauben daran, dass unser Konsum die Welt verbessern kann, solange er sozial ist. Es ist extrem wichtig die Kinder nach dem langen Lockdown mit Schreibmaterial zu unterstützen, da viele andernfalls nicht am Unterricht teilnehmen können. Daher freuen wir uns über das überwältigende Feedback zu unserem neuen Schreibwarensortiment im dm, um so zu einem gelungenen Schulstart in Deutschland und Uganda beizutragen."

Über share

Die führende Social Impact Marke share hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kraft des Konsums zu nutzen, um sozialen Nutzen zu generieren, und bietet mit über 80 Produkten eine soziale Alternative für alltägliche Konsumentscheidungen. Ziel von share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren und somit die Möglichkeit zu bieten, ohne Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedes verkaufte Produkt spendet an ein soziales Projekt, ein QR-Code auf der Packung verrät, wo die Hilfe ankommt. share hat bereits mehr als 15 Millionen Mahlzeiten und über 9 Millionen Hygienemaßnahmen gespendet, 172 Brunnen und Pumpen finanziert und 770.000 Schulstunden ermöglicht.

Original-Content von: share, übermittelt durch news aktuell