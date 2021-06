share

Bundesministerin Klöckner ehrt soziale Konsumgütermarke share anlässlich 20 Jahre Bio-Siegel

Berlin (ots)

Im Rahmen eines Festakts zum 20jährigen Jubiläum des Bio-Siegels überreichte Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, gestern share Co-Gründerin Iris Braun eine Ehrung des share-Haferdrinks als 90.000stes registriertes Bio-Produkt. Das Berliner Startup, das nach dem 1+1 Prinzip für jedes verkaufte Produkt eine gleichwertige Hilfeleistung an einen Menschen in Not spendet, nutzt die Gelegenheit zum Appell, dass echte Nachhaltigkeit heutzutage mehr als nur ein Siegel braucht und immer auch soziales Handeln verlangt.

Mehr als ein Siegel: Haferdrink spendet einen Tag Trinkwasser

share hat sich verpflichtet, es Menschen so einfach wie möglich zu machen, mit ihrem alltäglichen Konsum etwas Gutes zu tun. Demnach sichert jeder verkaufte Haferdrink den Zugang zu Trinkwasser, eines der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse. Ganz konkret fließen die durch den Haferdrink generierten Spenden in ein Projekt zur Reparatur von Brunnen in Simbabwe und Liberia - in diesem Projekt konnten u.a. dank der langjährigen Vertriebspartner REWE & dm insgesamt bereits 38.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt werden.

Nachhaltigkeit 2021: Bio und sozial

Braun: "Wir bei share glauben daran, dass unser Konsum die Welt verbessern kann, solange er sozial ist. Deshalb haben wir unser Geschäftsmodell ganz bewusst so aufgebaut, dass wirklich jedes verkaufte share-Produkt einem Menschen in Not Zugang zu einem gleichwertigen Produkt bietet. Wir freuen uns sehr, dass unser Haferdrink bereits das 90.000ste Produkt mit einem Bio-Siegel ist, denn natürlich liegt uns Qualität und Nachhaltigkeit unserer Produkte am Herzen. Jedoch sind wir auch der Meinung, dass ein Bio-Siegel heutzutage nicht mehr ausreicht, um als Unternehmen verantwortungsvoll zu wirtschaften: Nachhaltigkeit muss weiter gedacht werden und auch immer soziales Handeln beinhalten, dafür setzen wir uns ein."

Original-Content von: share, übermittelt durch news aktuell