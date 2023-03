Hamilton

Die Jazzmaster Performer Serie: Ein dynamisches Update

Hamilton erweitert die Jazzmaster Kollektion um die sportlich-elegante Jazzmaster Performer Serie

Eschborn (ots)

Die für ihren klassischen Look bekannte Jazzmaster Kollektion von Hamilton wird um die sportlich-elegante Jazzmaster Performer Serie erweitert, die sich mit einzigartigen Details präsentiert.

Die neue Modellreihe präsentiert sich in einer zeitlosen Ästhetik und bietet zahlreiche Variationen, die allesamt als Damen- und Herrenuhren getragen werden können: vom ausdrucksstarken 42mm-Chronographen bis hin zu extravagant-eleganten 38mm-Modellen und 34mm-Automatikuhren.

Der Jazzmaster Performer Automatic Chronograph im 42mm-Format verkörpert Dynamik und Action und ist in vier individuellen Ausführungen erhältlich. Jede einzelne besticht durch die meisterhafte Kombination aus herausragender technischer Leistung und urbanem Charisma. Die Uhren sind entweder mit einem eleganten Edelstahlgehäuse oder einem gewagten roségoldfarbenem PVD-Gehäuse ausgestattet und besitzen eine fest fixierte Lünette mit Tachymeterskala. Das aussergewöhnlich gut ablesbare Zifferblatt bekommt mit drei Chronographenzählern, die in ihrer Optik an Geschwindigkeitsmesser erinnern, eine neue sportliche Ästhetik. Der 42mm Jazzmaster Performer Automatic Chronograph wird durch das automatische Chronographenwerk H-31 mit 60 Stunden Gangreserve und einer Spiralfeder aus Nivachron(TM), einer antimagnetischen Legierung, angetrieben.

Die 38mm- und 34mm-Versionen der Jazzmaster Performer zeigen sich in gewohnt sportlich-eleganter Optik, jedoch mit einer Auswahl an minimalistischeren Zifferblattoptionen, die entweder mit einem Sonnenschliff versehen oder aus Perlmutt gefertigt sind. Mit ihrem Automatikwerk H-10 verbindet die Jazzmaster Performer präzise Zeitmessung mit hochfunktionalem Design.

Alle Zeitmesser werden mit einem Edelstahlarmband oder einem perforierten Lederarmband im Rennsportstil kombiniert, die die Dynamik der Kollektion unterstreichen. Dank einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar (100 m) und einer verschraubten Krone ist diese Jazzmaster für alle Abenteuer gewappnet.

Damit sind die Jazzmaster Performer Zeitmesser robuste Begleiter für ein abenteuerreiches Wochenende und garantieren Stilsicherheit bei gehobenen Anlässen - wie gemacht für alle, die Funktionalität und Stil miteinander kombinieren möchten.

