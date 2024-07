Univar Solutions Inc.

Univar Solutions zum exklusiven Vertriebspartner von VIZOR® Zinkoxid-Sonnenschutzmitteln für europäische Kunden ernannt

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire)

Univar Solutions verstärkt sein Sonnenschutz-Portfolio mit VIZOR® Super Zinc®-Pulvern und -Dispersionen für Sonnenschutz- und LSF-Produkten für den täglichen Gebrauch.

Univar Solutions B.V., eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder das „Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialinhaltsstoffen und Spezialchemikalien, gab heute eine Alleinvertriebsvereinbarung mit Vizor Sun Holdings Limited (VIZOR) bekannt, die den Vertrieb der Sonnenschutzmittel von VIZOR an Kunden aus der Schönheits- und Körperpflegeindustrie in Europa vorsieht.* Zinkoxidpulver und -dispersionen von VIZOR versetzen Kunden in die Lage, maximal wirkungsvolle und transparente LSF-Formulierungen mit Sonnenschutzmitteln auf Mineralbasis in Europa zu entwickeln.

„Wir freuen uns sehr, dass VIZOR sich für Univar Solutions als alleinigen Vertriebspartner für Super Zinc-Pulver und -Dispersionsprodukte in Europa entschieden hat. Diese Partnerschaft erweitert nicht nur unser Angebot an Sonnenschutz-Inhaltsstoffen für Beauty- und Körperpflegeprodukte, sondern zeigt auch unser Engagement für technische Innovationen. Damit unterstützen wir Kunden, die ihre Produkte mit hochwertigen, natürlichen und umweltfreundlichen Inhaltsstoffen formulieren wollen", so James Peterson, Global Vice President of Care bei Univar Solutions.

Da Verbraucher stets auf der Suche nach den besten Möglichkeiten zum Schutz ihrer Haut vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne sind, baut Univar Solutions sein Portfolio an innovativen und nachhaltigen Lösungen für Sonnenschutzprodukte und Produkte für die tägliche Pflege weiter aus. Durch die Partnerschaft mit VIZOR bietet Univar Solutions jetzt mit Super Zinc anorganische Nicht-Nano-UV-Filter sowie Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung in Europa, um Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte mit diesen Inhaltsstoffen zu helfen. Die Filter in API-Qualität werden mit einer fortschrittlichen Materialbeschichtungstechnologie hergestellt und können einen höheren Lichtschutzfaktor bei geringerem Verbrauch als handelsübliche Zinkoxide erreichen. Weniger Zinkoxid bedeutet weniger „weißeln", was zu einer hoheren Transparenz selbst auf dunkler Haut führt.

„Die Zinkoxidpulver und -dispersionen von VIZOR, die auf einer patentierten Technologie beruhen, bieten den höchsten Lichtschutzfaktor in der Branche und eine hervorragende Ästhetik. Dieser Durchbruch ermöglicht es Formulierern, endlich transparente, luxuriöse Produkte zu kreieren, bei denen keine Nanopartikel verwendet werden", sagte Yannick Rigg, ein Gründungsmitglied von VIZOR.

Mit 100 Jahren Erfahrung in den Bereichen Inhaltsstoffe und Vertrieb unterstützt das spezialisierte Team von Univar Solutions Kunden im Bereich Sonnen-, Haut- und Schönheitspflege mit maßgeschneiderten Produkten, Dienstleistungen und nachhaltigen Lösungen. Das Unternehmen arbeitet bei jedem Schritt eng mit Kunden und Lieferanten zusammen und bietet ein globales Transportnetzwerk, Lösungen für die Lieferkette sowie Produktentwicklung und Markenunterstützung in seinen Solution Centern mit spezialisierten Kosmetik- und Körperpflegelabors in Versailles und Essen.

Viele der heutigen innovativen Ansätze für nachhaltige Schönheit stellen den Umweltschutz in den Vordergrund, und die Super Zinc-Filter wurden auf der Grundlage ökologischer Tests als sicher für verschiedene Wasserlebewesen eingestuft. Entdecken Sie mehr über die umweltfreundlichen Inhaltsstoffe und Lösungen von Univar Solutions.

*Ausgenommen sind Andorra, Österreich, Deutschland, Island, Liechtenstein, Malta, Montenegro, Polen und die Schweiz.

Informationen zu Univar Solutions Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Ingredienzien, das ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern vertritt. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-how, fundierten Kenntnissen des Marktes und der gesetzlichen Bestimmungen, der Entwicklung von Rezepturen und Formulierungen sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das gemeinsame Wachstum zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter univarsolutions.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des geltenden Rechts in Bezug auf finanzielle und betriebliche Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „glauben", „erwarten", „können", „werden", „sollten", „könnten", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „schätzen", „vorhersehen" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, oder die auf andere Weise das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder den Cashflow des Unternehmens wesentlich und nachteilig beeinflussen könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen dargestellt oder suggeriert werden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen unter der Überschrift „Risikofaktoren". Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt verstanden werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

