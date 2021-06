NUR MAL SO ZUM WISSEN

Nur mal so zum Wissen

Der Podcast für Pharma & Apotheke von Thomas Bellartz und Alexander Müller

Berlin (ots)

"Nur mal so zum Wissen" ist der neue Podcast von Thomas Bellartz und Alexander Müller. Die wöchentlichen Episoden erscheinen immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

Der eine ist Gründer und Herausgeber und der andere Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC. In ihrem Podcast "Nur mal so zum Wissen" machen Thomas Bellartz und Alexander Müller genau das, was sie am besten können: In rund 30 Minuten betrachten und analysieren sie den Apotheken- und Pharmamarkt und das Drumherum, ordnen ein und kommentieren. Aktuell und nah. Ernsthaft, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.

In der aktuellen Episode geht es um das Impfen: "Stau, Neid, Zertifikat: So impft sich Deutschland aus der Pandemie". Team Astra? Team Biontech? Team Sputnik? Ob und wie Thomas Bellartz und Alexander Müller gegen Corona geimpft sind und welche Impfung womöglich Jens Spahn und Andreas Scheuer bekommen haben, besprechen sie in dieser Folge. Es geht um Impfneid, Impfstrategien und das digitale Versagen in der Pandemiebekämpfung. Bellartz und Müller diskutieren außerdem, warum Ärzt:innen in der Pandemie eine bessere Figur machen könnten, warum Apotheker:innen die stillen Held:innen sind und wann eigentlich der Sommer zu Ende ist.

Thomas Bellartz gibt sich nicht mit Nebensächlichkeiten ab. Wenn er zum Gespräch bittet, wissen Kenner, dass sie etwas erwartet, was sie weiterbringen wird. Der Gründer und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC kennt sich aus im Gesundheitssystem und in der Apothekenbranche, in der er seit bald 25 Jahren zuhause ist. Stets gut informiert und vernetzt, bleibt ihm keine Entwicklung verborgen. Er kennt und beschreibt Zusammenhänge, benennt Hintergründe, Personalien und Trends. Und das teilt er ab sofort mit seinen Hörer:innen in seinem regelmäßigen Podcast-Format "Nur mal so zum Wissen".

Flankiert wird Bellartz von Alexander Müller, mit dem er seit der Gründung von APOTHEKE ADHOC im Jahr 2007 zusammenarbeitet. Müller ist Redakteur der ersten Stunde und seit vielen Jahren Chefredakteur des erfolgreichen Nachrichtenportals. Die Recherche, Analyse und Einordnung von Geschehnissen in der Branche sind sein tägliches Brot, sein Esprit und sein Witz die Petersilie obendrauf.

Bellartz und Müller sondieren die aktuelle Nachrichtenlage und liefern den Hörer:innen Hintergrund und Zusammenhänge, wo andere nicht mehr weiterkommen. Sie lassen Expert:innen zu Wort kommen und legen frei, was freigelegt gehört. Neben dem klassischen Audioformat, das über die gängigen Streamingportale verfügbar ist, gibt es auch eine Videoversion, die bei Youtube abrufbar ist. Die Zuschauer:innen erwartet hier neben dem reinen Talk auch Begleitmaterial wie Fotos, Video-Footage und natürlich Mitschnitte aus der Podcastaufnahme. "Nur mal so zum Wissen". Jetzt neu bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Streamingportalen sowie als Videopodcast bei Youtube.

Der Podcast mit Substitutionsausschluss.

