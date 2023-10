HG

Hg lanciert Fusion Fusion ermöglicht individuellen Investoren durch eine einzige Einzahlung den Zugang zu Hg's Anlagestrategien

London (ots/PRNewswire)

Fusion ist eine offene, zeitlich unbefristete und langfristige Kapitalanlagemöglichkeit.

Durch eine einzige Einzahlung ermöglicht Fusion Zugang zu von Hg verwalteten Fonds. Hg ist eine der größten Private Equity Firmen in Europa, mit Fokus auf B2B Software und Tech-Enabled Services. Hg besteht seit über 30 Jahren und kann eine Erfolgsbilanz mit konstanten Renditen von mehr als 3x für seine Investoren vorweisen.

Fusion wird von Hg Wealth verwaltet, einem spezialisierten Team, das exklusiv Privatbanken, Family Offices, Einzelpersonen aus dem unmittelbaren Netzwerk von Hg und deren Beratern Anlagemöglichkeiten zu bieten.

Heute unterstützt Hg ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen mit einem aggregierten Gesamtunternehmenswert von über 135 Mrd. US-Dollar Dollar - das entspricht der Größe des zweitgrößten Softwareunternehmens in Europa - und einem konsistenten Umsatz- und Ertragswachstum von mehr als 20 % jährlich.

Seit Anfang 2022 ist die Anlageperformance von Hg weiterhin sehr stabil geblieben und es konnte bei 22 Investments, verteilt über verschiedene institutionelle Hg Fonds, Kapital realisiert werden. Die Gesamtrendite für die Investoren lag bei 3.5x Money Multiple und der Netto-IRR bei über 30 Prozent.

Hg, eine der führenden Private-Equity Firmen weltweit[1], gibt heute den Launch von Fusion bekannt, einem offenen, unbefristeten und langfristig orientierten Fonds, der Personen, die keine US-Bürger sind, die Möglichkeit bietet, neben den Fonds auch Co-Investitionen in Unternehmen von Hg zu tätigen.

Rund die Hälfte des weltweit verwalteten Vermögens wird von Privatanlegern gehalten, doch nur 16 % des gesamten weltweiten Vermögens sind in alternative Investmentfonds investiert[2]. Fusion ist eine der ersten Private Wealth- Lösungen einer spezialisierten und sektorspezifischen Private-Equity-Firma, gepaart mit maßgeschneidertem Service und Kundenbetreuung.

Martina Sanow, Partnerin und Leiterin von Hg Wealth, sagt: "Immer mehr Privatanleger suchen nach einer Diversifizierung ihres Anlageportfolios in leistungsstarke und widerstandsfähige Sektoren. Gleichzeitig bedeutet wachsende Privatmärkte, dass hochwertige Software- und Services-Unternehmen länger in Privatbesitz bleiben, was es für Investoren schwierig macht, über die öffentlichen Märkte Zugang zu diesen Unternehmen zu erhalten. Fusion bietet eine Lösung für dieses Problem, indem es Privatanlegern eine Möglichkeit bietet, in ein wachsendes Portfolio mit sehr geringer Volatilität zu investieren, das die öffentlichen Märkte deutlich übertroffen hat.

Fusion wird von Hg Wealth verwaltet, einem im Jahr 2022 gegründeten Team, das ausschließlich professionellen Investoren, deren Beratern, Family Offices, Privatbanken und anderen qualifizierten Anlegern außerhalb der USA, die ihre Portfolios mithilfe von Private Equity diversifizieren möchten, Anlagemöglichkeiten bietet.

Hg ist eine der drei größten Private-Equity-Firmen in Europa[3] und kann eine Erfolgsbilanz von über 30 Jahren mit konsistenten Renditen im oberen Quartil vorweisen. Diese kontinuierliche Performance wird durch den Fokus auf qualitativ hochwertige und widerstandsfähige Unternehmen erreicht, die kritische Softwareanwendungen oder Workflow-Services für Tausende von Unternehmen weltweit bereitstellen. Hg unterstützt diese Unternehmen und Führungskräfte mit fundierten Kenntnissen und operativer Expertise in diesem Sektor sowie durch lokale transatlantische Präsenz.

Justin von Simson, Managing Partner bei Hg, sagt: " Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, in Branchen zu investieren, die durch langfristige Digitalisierungstrends geprägt sind und sich noch in einem frühen Digitalisierungsstadium befinden, aber den Arbeitsplatz für Fachkräfte in den kommenden Jahrzehnten stark verändern werden. Wir verfolgen das Ziel ein nachhaltiges und erfolgreiches Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive aufzubauen. Dieses langfristige Denken beeinflusst, wie wir in unser eigenes Unternehmen, und in unsere Portfolio-Unternehmen investieren und wie wir Beziehungen mit unseren Kunden und Partnern aufbauen."

Steven Batchelor, Partner, Senior Leadership Team, bei Hg, sagt: "Wir freuen uns, neben unseren etablierten institutionellen Fonds und dem HgCapital Trust plc[4], der im Vergleich zum FTSE All-Share Index seit über 20 Jahren eine sehr gute Performance an der Londoner Börse aufweist und Teil des FTSE 250 ist, einen weiteren innovativen und spannenden Zugang für potenzielle Hg Investoren zu schaffen. Die Rückmeldungen, die wir von vielen unserer eigenen HNW-Kunden und Family Offices erhalten, bestätigen, dass Fusion die Möglichkeiten ihrer Anlageoptionen mit Hg weiter ergänzt und verbessert."

Hg Fusion wurde in Partnerschaft mit S64 aufgebaut und integriert dessen Private-Markets-Technologieplattform, um skalierbaren Zugang und End-to-End-Lebenszyklusmanagement für Wealth-Kunden in Europa und Asien zu bieten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Investoren Zugang zu den Anlagemöglichkeiten von Hg erhalten können, besuchen Sie www.hgwealth.com

Über Hg

Wir unterstützen den Aufbau von marktführenden Unternehmen, die ihre Kunden mit kritischen Software oder Workflow-Services ausstatten und so für einen stärker automatisierten Arbeitsplatz sorgen.

Diese Branche ist von Digitalisierungstrends geprägt, die sich in einem frühen Stadium befinden und den Arbeitsplatz für Fachkräfte in den kommenden Jahrzehnten verändern werden. Unsere Expertise kombiniert tiefgreifende Kenntnisse des Marktes mit erstklassigen operativen Ressourcen und bietet dadurch eine starke Unterstützung für unternehmerische Führungskräfte, die ihr Unternehmen skalieren wollen - Unternehmen, die gut investiert und beständig sind und ihre Kunden gut bedienen.

Wir verwalten ein Vermögen von über 65 Mrd. USD und unterstützen ein Portfolio von mehr als 50 Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern und einem aggregierten Gesamtunternehmenswert von über 135 Mrd. USD und kontinuierlichem Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent jährlich. Wir haben ein großes europäisches Netzwerk und eine starke Präsenz in Nordamerika. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.hgcapital.com.

