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Klopp deutlich nach Pleite gegen Ecuador: "Wurden in den Zweikämpfen aufgefressen" - für K.o.-Runde fordert er: "Fußball muss gewürzt werden mit Leidenschaft, Intensität und Emotionalität!"

München (ots)

MagentaTV-Experte Jürgen Klopp spricht nach der Niederlage des DFB-Teams gegen Ecuador Klartext: "Wir müssen jetzt die Pace aufnehmen! Wir müssen mindestens mit der gleichen Intensität zu Werke gehen. Ballverluste sind nicht cool - aber Ballverluste in den falschen Räumen, ist eine Katastrophe. Das ist uns heute passiert. Heute wurden wir in den Zweikämpfen aufgefressen im Zentrum! Es war zu offensichtlich, was wir wollten. Jetzt können wir daraus die richtigen Lehren ziehen, weil die Mannschaft kann es natürlich viel besser als heute. Fußball muss gewürzt werden mit Leidenschaft, Intensität und Emotionalität! Wenn es für dich einfach nur Kicken ist, dann wirst du nicht weit kommen!"

Mats Hummels fügt bezüglich der deutschen Schwächen in diesem Spiel hinzu: "Einfache Ballverluste. Das ist ein bisschen die Krankheit des deutschen Spiels." Zudem kritisiert er die Verhaltensweise des DFB-Teams als das Spiel entglitt: "Ich hätte versucht, weiter vorne ins Pressing zu gehen. Das ist natürlich ein Thema der Einstudiertheit, des Wollens der ganzen Sache. Aber es ist auch ein bisschen eine Charakterfrage. Wir haben eine Mannschaft, die zaghafter ist."

Auch Tobias Schweinsteiger legt den Finger in die Wunde. "Es zeigt, dass nicht so viel Stabilität im deutschen Team herrscht, wie man vielleicht manchmal denkt. Wir haben seit dem WM-Finale 2014 nicht mehr bei einer WM zu Null gespielt. Das ist ein Riesenpunkt. Heute ist er uns auf die Füße gefallen."

Wirtz: "Sollten jetzt nicht hektisch werden!"

DFB-Star Florian Wirtz im Interview nach der Pleite gegen Ecuador: "Ich bin kein Fan davon, den Kopf in den Sand zu stecken. Natürlich versucht man, im Flow zu bleiben und ein Sieg tut immer gut. Aber wir sollten jetzt nicht hektisch werden!" Am Montag bestreitet das DFB-Team sein Sechzehntelfinale in Boston, der Gegner steht noch nicht fest (Montag, den 29.06., ab 21.00 Uhr live bei MagentaTV).

"Tut der Seele gut" - Türkei verabschiedet sich mit Last-Minute-Sieg, Australien verteidigt Platz 2 in Gruppe D

Bereits vor dem Spiel war klar, die USA ist Gruppensieger, die Türkei ausgeschieden. Immerhin verabschieden sich die Türken mit einem Last-Minute-Sieg positiv aus dem Turnier. "Bisschen glücklich, aber tut der Seele gut", meint MagentaTV-Experte Halil Altintop. "Einerseits ist es für uns als Team sehr wichtig gewesen jetzt den Sieg zu holen. Wir konnten zeigen, wer wir sind. Aber die letzten Tage können wir nicht vergessen. Ich hoffe, dass wir diese Wunde heilen können. Wir müssen viel an uns arbeiten", erklärt Kaan Ayhan. Halil Altintop analysiert das frühe türkische WM-Aus. "Es liegt nicht am Trainer, nicht an der Spielidee, sondern erstmal die Erwartungshaltung von außen." Trotzdem weiß er es richtig einzuordnen. "Die Entwicklung der letzten zwei Jahre ist sehr, sehr gut und da hat man sich automatisch mehr erhofft. Aber das sollte ein Signal sein. Wenn man nicht als Team funktioniert, spielt die individuelle Qualität keine Rolle. Das ist ein Punkt, den man mit in die Zukunft nehmen sollte." Die USA trifft im Sechzehntelfinale auf Bosnien Herzegowina (Donnerstag, den 02.07., ab 1.20 Uhr live bei MagentaTV). Australien verteidigt durch ein torloses Remis gegen Paraguay Platz 2 der Gruppe D. Damit trifft man auf den Zweitplatzierten der Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien oder Neuseeland) - am Freitag, 03.07., ab 19.20 Uhr live bei MagentaTV.

Niederlande souveräner Sieger der Gruppe F, Japan fordert Brasilien um Vini Jr. und Neymar

Die Niederlande erfüllen die Pflichtaufgabe Tunesien souverän und feiern mit 7 Punkten den Gruppensieg in Gruppe F. Damit fordert Oranje Marokko im Sechzehntelfinale (Dienstag, den 30.06., ab 2.20 Uhr live bei MagentaTV). Japan beendet die Gruppe auf Platz 2 und bekommt es in der K.o.-Phase mit Brasilien zu tun (Montag, den 29.06., ab 18.20 Uhr live bei MagentaTV). Der Drittplatzierte Schweden hat mit vier Punkten einen Platz unter den letzten 32 ebenfalls so gut wie sicher, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden, bis der nächste Gegner feststeht. Für Tunesien ist eine katastrophale WM mit 0 Punkten und 2:12 Toren beendet.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der vergangenen Nacht. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's heute ab 19.30 Uhr mit den Vorberichten zum Exklusivspiel Norwegen gegen Frankreich. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.

Nachklapp Deutschland - Ecuador, inklusive neuer Statements von Jürgen Klopp und Mats Hummels:

Jürgen Klopp über den deutschen Dämpfer gegen Ecuador: "Wir müssen jetzt die Pace aufnehmen! Das heute war ein unfaires Rennen. Ecuador war emotionaler, für sie ging es um die Weltmeisterschaft. Wir müssen mindestens mit der gleichen Intensität zu Werke gehen. Heute haben wir gesehen, was es bedeutet in die nächste Runde einzuziehen. Das müssen wir bei uns mit draufpacken und dann kann unser Fußball sofort wieder ganz anders aussehen. Ballverluste sind nicht cool - aber Ballverluste in den falschen Räumen, ist eine Katastrophe. Das ist uns heute passiert. Heute wurden wir in den Zweikämpfen aufgefressen im Zentrum. Es war zu offensichtlich, was wir wollten. Jetzt können wir daraus die richtigen Lehren ziehen, weil die Mannschaft kann es natürlich viel besser als heute. Fußball muss gewürzt werden mit Leidenschaft, Intensität und Emotionalität! Wenn es für dich einfach nur Kicken ist, dann wirst du nicht weit kommen!"

Mats Hummels über die Schwachpunkte: "Einfache Ballverluste. Das ist ein bisschen die Krankheit des deutschen Spiels."

... über Paraguay als einen der möglichen deutschen Gegner im Sechzehntelfinale: "Sie werden eine ganz ähnliche Herangehensweise wählen." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MVQvT211eUh6VDhVVVZvand3UUczYTlLenhId3dybHBLais1K1lCa1luST0=

Mats Hummels kritisiert die Verhaltensweise des DFB-Teams als das Spiel entglitt: "Ich hätte versucht weiter vorne ins Pressing zu gehen. Das ist natürlich ein Thema der Einstudiertheit, des Wollens der ganzen Sache. Aber es ist auch ein bisschen eine Charakterfrage. Wir haben eine Mannschaft, die zaghafter ist." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=UzJDdmRXYXVTbkxOeHVEOHBCaG8vU1NQTFlWT1lHYk9qSWxsY0EwTEY4bz0=

MagentaTV WM-Experte Tobias Schweinsteiger über die deutsche Niederlage: "Es zeigt, dass nicht so viel Stabilität im deutschen Team herrscht, wie man vielleicht manchmal denkt. Wenn die Gegner mehr Qualität haben und du nicht zu Null spielst, wird es immer schwer. Wir haben seit dem WM-Finale 2014 nicht mehr bei einer WM zu Null gespielt. Das ist ein Riesenpunkt. Heute ist er uns auf die Füße gefallen." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VEZyWmJoVmFCTVdxN0U3RWNEVG42SXpHeEM0WkNyUC9sMGFkR0U5UWZxcz0=

DFB-Star Florian Wirtz: "Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Wir sind trotzdem noch erster in der Gruppe, es hat sich nicht großartig was verändert. Deswegen bin ich kein Fan davon, den Kopf in den Sand zu stecken. Natürlich versucht man im Flow zu bleiben und ein Sieg tut immer gut, aber wir sollten jetzt nicht hektisch werden. Gut regenerieren und aufs nächste Spiel fokussieren, das ist das Wichtigste."

... über Erkenntnisse für die K.o.-Runde: "Bereit zu sein! Jeder sollte wissen, wie aggressiv und intensiv sie spielen. Heute waren wir nicht in allen Momenten wach, haben zu viele einfache Fehler gemacht."

... über das Sechzehntelfinale: "Da werden wir 100 Prozent da sein, das kann ich versichern. Wir werden an den verschiedenen Schrauben drehen, deswegen bin ich sehr optimistisch."

... über das Zusammenspiel mit Jamal Musiala: "Ab und zu haben wir ganz gute Kombinationen. Die Gegner geben uns nicht zu viel Platz. Wir haben beide meistens direkt jemanden im Rücken, dann ist es schwer. Da muss es noch besser werden, insgesamt mit allen in der Mitte mehr rotieren und gegenseitig Platz schaffen. Das werden wir verbessern." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=dlVwSThidFg2NmZaSUFITCtCcTNDaWFrN3lvbTVxSjVueFZCN1pBb2FEWT0=

Türkei - USA 3:2 | Gruppe D

Die Ausgangslage beider Teams stand bereits vor dem Spiel fest. Die USA sind Gruppensieger, die Türkei ausgeschieden. Erstmals in der WM-Geschichte erzielt die USA 8 Tore in der Gruppenphase. Die Türkei verabschiedet sich mit einem Last-Minute-Sieg. MagentaTV-Experte Halil Altintop konstatiert: "Bisschen glücklich, aber tut der Seele gut!"

Die Türkei bejubelt den Last-Minute-Sieg und tritt zumindest erhobenen Hauptes mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise an. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGszdmxneDNJaXhlVWx4TVFYa2NaZ0xFai83R0FmaExTWnZiMTV2amx1RT0=

Halil Altintop über den 3:2-Sieg der Türkei: "Bisschen glücklich, aber tut der Seele gut! Am Ende ändert das nichts an der Situation. Kaum beginnt das Spiel, brennt es wieder lichterloh. Direkt nach Anpfiff und nach der Pause bekommt man solche Gegentore. Da kommt man nicht weit bei so einem Turnier. Wenn ich mir am Ende die Bilder anschaue, ist das ein wenig übertrieben. Als ob man eine Runde weitergekommen wäre." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bzJ2QUxUR3JqNXU0ZzhiblkzWExhbGtLcE42bzQwYkZPL1Z4Q2tHcDdvRT0=

Kaan Ayhan, Last-Minute-Siegtorschütze der Türkei: "Einerseits ist es für uns als Team sehr wichtig gewesen, jetzt den Sieg zu holen. Wir konnten zeigen, wer wir sind. Aber die letzten Tage können wir nicht vergessen. Ich hoffe, dass wir diese Wunde heilen können. Wir müssen viel an uns arbeiten. Für alle aus der Familie des türkischen Fußballs, die heute da waren eine geteilte Freude, es ist emotional. 79 Millionen Menschen stehen hinter uns und das ist auch für sie eine kleine Freude. Wir haben nicht vergessen, was passiert ist, aber wir konnten ihnen wenigstens einen kleinen Moment der Freude bescheren."

... über die Zukunft: "Wir müssen uns aufrappeln. Ich würde nicht von Abrechnung sprechen oder, dass wir jemanden etwas schuldig sind. Aber wenn wir etwas zurückgeben können, wenn wir etwas besser machen können - und da gibt es viel, dann machen wir das hoffentlich auch." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=TnZ1QlhYeXhTYTJ1bm0xV1dkRUNCZ211VU5OcHhabXltbVpBNTdJK1B0ST0=

Halil Altintop über das frühe Türkei-Aus und die Zukunft von Trainer Vincenzo Montella: "Wenn man sich die individuelle Qualität der Mannschaft anschaut und die Gruppe, da waren sie nach vielen Expertenmeinungen Favorit, aber sie haben es nicht geschafft, als Team zu funktionieren. Mal von einem Punkt abgesehen, hat es die Türkei noch nicht einmal geschafft, ein Tor zu erzielen. Es liegt nicht am Trainer, nicht an der Spielidee, sondern erstmal die Erwartungshaltung von außen. Wenn wir das letzte Turnier hier in Deutschland nehmen, hat die Mannschaft überrascht, eine gute Runde gespielt und dadurch ist die Erwartungshaltung gestiegen. Die Entwicklung der letzten zwei Jahre ist sehr, sehr gut und da hat man sich automatisch mehr erhofft. Aber das sollte ein Signal sein. Wenn man nicht als Team funktioniert, spielt die individuelle Qualität keine Rolle. Das ist ein Punkt, den man mit in die Zukunft nehmen sollte. Ich glaube, dass die Geduld gefehlt hat. Nach dem Spiel gab es sehr viele Emotionen, wo sehr viel in Frage gestellt wurde. Wenn man genauer hinschaut, was der Trainer mit dem Staff und der Mannschaft in den letzten Jahren geleistet hat, ist das sehr, sehr gut! Deswegen glaube ich, dass man, nachdem die Emotionen runtergefahren sind, gut analysieren und mit dem Trainer weitermachen wird." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=aGNMWGxYYjkzb05pYVJQOVFHVjErSDFQVGNxTWRSOEZPdXFtK1kvYWVTYz0=

Halil Altintop über Arda Güler und dessen Ansage, dass er dieses Turnier in der Zukunft korrigieren will: "Er sagt: 'Ich werde noch mehr arbeiten und das korrigieren'. Es muss klar sein: Einer alleine wird es nicht schaffen! Den Gedanken muss man umswitchen, nicht 'ich', sondern wir müssen auf 'wir' gehen. Wenn die Mannschaft das schafft, dann kann man mit ihr sehr viel Spaß haben." Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=MGJSdEV4d0RSbEd3blNsWVU5bVV1T0NCZCtUSm5DZ0tHNlQvTFl4ZUcrZz0=

Australien - Paraguay 0:0 | Gruppe D

Das torlose Remis reicht Australien für Platz 2. Damit wartet im Sechzehntelfinale der Zweite der Gruppe G (Ägypten, Iran, Belgien oder Neuseeland). Paraguay ist als Gruppendritter einer der heißen Kandidaten als deutscher Gegner in der Runde der letzten 32.

Australien bejubelt den Einzug in die K.o.-Phase. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=NVBTT2dsL1hXZEd2Zm51MmJGWEc3MkNUbHpLSk5COVFBaUJheXpKa3Fwdz0=

Japan - Schweden 1:1 | Gruppe F

Durch das Remis beendet Japan die Gruppe auf Platz 2 und trifft im Sechzehntelfinale auf Brasilien. Schweden wird Dritter und hat mit 4 Punkten die K.o.-Phase sicher. Der Gegner ist allerdings noch offen.

Japan bejubelt den zweiten Tabellenplatz der Gruppe F, während bei den Schweden nach Abpfiff gemischte Gefühle vorherrschen. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=eE1nMFdNVlB1a3gwTFBTVWlKYjlQMXU1cEEvcStqZWJRanpZSTlvN3BxQT0=

Tunesien - Niederlande 1:3 | Gruppe F

Die Niederlande gewinnt auch gegen Tunesien deutlich und ist mit 7 Punkten Gruppensieger. Damit trifft Oranje im Sechzehntelfinale auf Marokko. Tunesien ist auch im 3. Spiel dieser WM chancenlos und verlässt die große Bühne mit einem katastrophalen Torverhältnis von 2:12 und 0 Punkten.

Zufriedene Niederländer klatschen nach dem Gruppensieg ab. Tunesien verabschiedet sich nach einem frustrierenden Turnier. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=VHQrcDduVHRjckltSFByZEpydEl4TlI2NVo4Tk5kejA5bEpLdXJ6OHVOST0=

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)

Freitag, 26.06.2026

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Norwegen - Frankreich

EXKLUSIV ab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe I

Einzelspiele ab 20.50 Uhr: Norwegen - Frankreich, Senegal - Irak (EXKLUSIV)

Samstag, 27.06.2026

ab 01.20 Uhr: Vorberichte Uruguay - Spanien

EXKLUSIV ab 01.40 Uhr: Konferenz der Gruppe H

Einzelspiele ab 01.50 Uhr: Uruguay - Spanien (EXKLUSIV), Kap Verde - Saudi-Arabien

ab 04.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - Belgien

EXKLUSIV ab 04.40 Uhr: Konferenz der Gruppe G

EXKLUSIVE Einzelspiele ab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgien, Ägypten - Iran

ab 07.20 Uhr: Breakfast Club

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Panama - England

EXKLUSIV ab 22.40 Uhr: Konferenz der Gruppe L

Einzelspiele ab 22.50 Uhr: Panama - England (EXKLUSIV), Kroatien - Ghana

Sonntag, 28.06.2026

EXKLUSIV ab 01.20 Uhr: Konferenz der Gruppe K

Einzelspiele ab 01.20 Uhr: Kolumbien - Portugal, DR Kongo - Usbekistan (EXKLUSIV)

EXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Konferenz der Gruppe J

Einzelspiele ab 03.50 Uhr: Jordanien - Argentinien (EXKLUSIV), Algerien - Österreich

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Sechzehntelfinale Südafrika - Kanada

ab 20.50 Uhr: Sechzehntelfinale Südafrika - Kanada

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