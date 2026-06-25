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Müller spricht sich vor Ecuador gegen eine Torwartrotation Baumann für Neuer aus: "Sind nicht hier um Geschenke zu verteilen!"

München (ots)

Vor der Partie am Donnerstagabend gegen Ecuador (live bei MagentaTV ab 20.30 Uhr) ist die deutsche Nationalmannschaft bereits Gruppensieger. Trainer Julian Nagelsmann lässt es wohl beim Wechsel von Antonio Rüdiger für den verletzten Nico Schlotterbeck und David Raum für den angeschlagenen Nathaniel Brown. Wenn es nach MagentaTV-Experte Thomas Müller geht, gibt es auf der Torwart-Position keinen Wechsel. Thomas Müller im Breakfast Club: "Wenn ich Julian Nagelsmann wäre, würde ich am Konzept festhalten und der Mannschaft Sicherheit geben. Einen fitten Torwart als Nummer 1 würde ich spielen lassen. Ich würde Manuel Neuer stellen. Wir sind nicht hier um Geschenke zu verteilen." Bei Deniz Undav würde Thomas Müller "an seiner Jokerrolle festhalten".

Trainer Julian Nagelsmann erläutert im Interview mit MagentaTV, warum er auf Brown verzichtet: "Nathaniel Brown hat ein extremes Pensum gefahren in den letzten Spielen. Das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme und nichts Strukturelles. Wenn es ein K.o-Spiel wäre, könnte er auflaufen."

Jubel in der Gruppe A: Südafrika besiegt im direkten Duell um den 2. Platz die Südkoreaner mit 1:0 und steht erstmals in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Das 1:0 ist der 3. Sieg in der WM-Historie der Südafrikaner. Nun geht es im Sechzehntelfinale gegen Kanada. Magenta-TV Kommentator Corny Küpper ahnt: "Südafrika ist über den Kampf ins Spiel gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel in LA gegen Kanada für Bafana Bafana noch nicht die Endstation ist."

Südkorea steht zum 3. Mal in den letzten 4 WM-Turnieren vor dem Vorrundenaus. Mit den 3 Punkten aus der Vorrunde beseht aber noch die Chance unter die besten 8 Gruppendritten zu rutschen. Besser als die Schotten ist man ob des Torverhältnisses schon einmal. Bosnien und Herzegowina (4 Punkte) liegt hingegen vor den Asiaten, die Heung-Min Son erst zur Pause bringen.

Auch die Tschechen wechseln Patrick Schick gegen die Mexikaner erst zur 2. Halbzeit ein und verlieren sang- und klanglos mit 0:3. Somit ist das erste WM-Turnier seit 20 Jahren für die Tschechen nach der Vorrunde vorbei. Bei Mexiko sorgt Torhüterlegende Guilhermo Ochoa für ein emotionales Schmankerl: die Einwechslung des 40-Jährigen feiern die Fans im Aztekenstadion mit stehenden Ovationen. Mexiko geht gegentorlos als Gruppensieger durch das Turnier. Magenta-TV Experte Patrick Ittrick ist baff: "Das ist ein Lebenswerk, das hier verabschiedet wird. Das ist grandios und das sind tolle Bilder."

Auch Brasilien gewinnt zuvor seine Gruppe C mit einem deutlichen Erfolg gegen die Schotten.

Adidas Chef Björn Gulden schaut bei MagentaTV vorbei. Er ist begeistert von der WM: "Ich bin Norweger und wir waren seit 18 Jahren nicht dabei. Bei uns hat der König den Kader veröffentlicht. Wenn man das sieht, bekommt man Gänsehaut. Norwegen hat einen guten Eindruck abgegeben. Kein Mensch will gern gegen Erling Haaland spielen. Ich bin stolz Norweger zu sein. Dies ist ökonomisch im Verkauf bei Weitem die größte WM - und zwar nicht mit Faktor 2, sondern mit Faktor 3."

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem Breakfast Club und rund um die Konferenz des 3. Spieltags mit den Partien Tschechien - Mexiko und Südafrika - Südkorea. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's am Donnerstagabend mit dem 3. Spieltag in der Gruppe E: Ecuador - Deutschland und Curacao - Elfenbeinküste (live bei MagentaTV ab 20.30 Uhr). Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv. Die großen WM-Favoriten laufen exklusiv bei MagentaTV - auch England gegen Panama, am Samstag ab 21.30 Uhr live.

Zum exklusiven Rechtepaket gehören zudem sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Die weiteren konkreten exklusiven Begegnungen werden zeitnah bekanntgegeben. Mit den Konferenzen am jeweiligen, letzten Gruppenspieltag wird zudem ein einzigartiger Service für die Zuschauer geboten - nur bei MagentaTV.

Breakfast Club bei MagentaTV vom 25.06.2026 mit Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich und Conan Furlong (Content Creator und Experte).

News vor dem Spiel Ecuador - Deutschland am Donnerstagabend

Die DFB-Startelf gegen Ecuador: Trainer Julian Nagelsmann lässt es wohl beim Wechsel von Antonio Rüdiger für den verletzten Nico Schlotterbeck. Für den angeschlagenen Nathaniel Brown kann David Raum nachrücken: "Wir werden gegen Ecuador die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen. Sonst werden wir ins Spiel gehen wie die Spiele zuvor auch. Nathaniel Brown hat ein extremes Pensum gefahren in den letzten Spielen. Das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme und nichts Strukturelles. Wenn es ein K.o-Spiel wäre, könnte er auflaufen. Wir gehen kein Risiko ein. "

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Deniz Undav im Interview bei MagentaTV: "Natürlich würde ich gern von Anfang an spielen. Ich akzeptiere alles. Wenn ich reinkomme, gebe ich Gas. Wenn ich von Anfang an spiele, gebe ich Gas."

Der Link zum Clip:

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MagentaTV-Kommentator Robby Hunke zum Ausfall von Nathaniel Brown wegen Adduktorenproblemen: "Wir haben mit dem Sportskameraden David Raum auf der Position einen super Back up und sind schon durch. Das ist kein großer qualitativer Downgrade."

Der Link zum Clip:

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MagentaTV-Experte Thomas Müller zur Startelf der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador: "Mit Nathaniel Brown und Nico Schlotterbeck fallen schon einmal 2 Spieler in der Abwehr aus. Somit haben wir 2 Änderungen. Antonio Rüdiger wird auf jeden Fall reinkommen. Links ist die logische Ergänzung David Raum. Wenn ich Julian Nagelsammn wäre, würde ich am Konzept festhalten und der Mannschaft Sicherheit geben. Das Thema Undav ist schon groß und du kannst ihn sicherlich von Beginn an bringen. Ich würde aber an seiner Jokerrolle festhalten und ihn in der 50. Minute statt in der 60. Minute bringen. Einen fitten Torwart als Nummer 1 würde ich spielen lassen. Ich würde Manuel Neuer stellen. Wir sind nicht hier um Geschenke zu verteilen."

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Jürgen Klopp über den Gegner Ecuador: "Für Ecuador geht es um jede Menge. Sie haben nur 1 Punkt und unglücklich gegen die Elfenbeinküste verloren. Sie haben bislang eine gute WM gespielt und nur eins vergessen: das Toreschießen. Für sie geht es um die Weltmeisterschaft. Wenn sie gewinnen, sind sie in der nächsten Runde. Es ist ein Riesenunterschied, ob du mit 6 oder mit 9 Punkten in die nächste Runde kommst."

Über die WM: "Alle sind gut drauf. Wir stellen eine gewisse Leichtigkeit rund um diese Spiele fest. Manche sind hier im Zuge des olympischen Gedankens: Dabeisein ist alles!"

Björn Gulden, CEO ADIDAS: "Wir waren zunächst in Mexiko. Da war die Stimmung fanstatisch wie dann in Los Angeles. Die Fans der Mannschaften schaffen Stimmung und die Amerikaner schaffen auch Stimmung. Das haben ja viele nicht gedacht. In einer Welt mit so vielen Konflikten ist so ein Event wichtig. Ich bin Norweger und wir waren seit 18 Jahren nicht dabei. Bei uns hat der König den Kader veröffentlicht. Wenn man das sieht, bekommt man Gänsehaut. Norwegen hat einen guten Eindruck abgegeben. Kein Mensch will gern gegen Erling Haaland spielen. Ich bin stolz Norweger zu sein. Dies ist ökonomisch im Verkauf bei Weitem die größte WM - und zwar nicht mit Faktor 2, sondern mit Faktor 3."

Der Link zum Clip:

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Dirk Iffsen, Datenpapst bei MagentaTV, zur Frage: Wie wird man bester Gruppendritter. Er erläutert die FIFA-Matrix: "Wir haben ein Sechzehntelfinale. Da braucht man 32 Teams. Wir haben nur 24 Gruppenerste und -zweite. Wir brauchen 8 weitere Teams. Die FIFA hat dazu eine Matrix aufgestellt. Diese Matrix besteht aus 495 Kombinationen. Die gehen wir täglich als Datenredaktionsteam durch. Das Einzige, was für Deutschland feststeht: Wir spielen am Montag in Boston um 22.30 Uhr. Die einzigen, die aktuell sicher durch sind, sind Bosnien und Herzegowina. Das hat uns auch die FIFA bestätigt. Die Drittplatzierten wissen am Sonntag nicht, wo sie am Montag spielen. Auch für Deutschland kann sich der Gegner noch am Sonntagmorgen ändern. Hätte Südkorea gegen Südafrika gewonnen, wären bei uns 330 Kombinationen weggefallen. Wir hätten dann noch entspannte 165 Kombinationen. Wir haben noch 8 mögliche Gegner für das deutsche Team. Eine große Möglichkeit haben wir auf Schottland. Die haben aber nur 3 Punkte und ein schlechtes Torverhältnis. Ich lege mich fest auf Paraguay als deutschen Gegner. Zudem ist die Gruppe mit Niederlande, Japan und Schweden in der Verlosung."

Südafrika - Südkorea 0:1

Südkorea zieht erstmal bei einer WM in eine K.o.-Phase ein. Thapelo Maseko schockt die Südkoreaner, die zum 2. Mal in Serie verlieren. Heung-Min Son kommt erst zur Pause und kann die Niederlage nicht verhindern.

Südafrika jubelt. Bei der 4. WM-Teilnahme übersteht die Bafana Bafana erstmals die Gruppenphase.

Der Link zum Clip:

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Tschechien - Mexiko 0:3

Ohne große Chance und Patrick Schick auf der Bank reicht es für Tschechien nicht zur Überraschung. Bei ihrer 1. WM nach 20 Jahren scheiden die Tschechen nach der Vorrunde mit nur 1 Punkt aus. Mexiko beendet die Gruppenphase wie bei der Heim-WM 1986 ohne Gegentor. Gänsehaut gibt es bei der Einwechselung von Guilhermo Ochoa. Der Torwart steht mit 40 Jahren bei seiner 6. WM im Tor.

Emotionen pur: Bei Mexiko wird Torwartikone Guilhermo Ochoa eingewechselt. Nach der Partie verabschiedet sich der 40-Jährige mit Küsschen an den Pfosten von seinem Aztekenstadion.

Der Link zum Clip:

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Magenta-TV Experte Patrick Ittrick zur Einwechslung von Guilhermo Ochoa: "Das ist ein Lebenswerk, das hier verabschiedet wird. Das ist grandios und das sind tolle Bilder. Ochoa hat so einen hohen Status in Mexiko - das ist Wahnsinn."

Der Link zum Clip:

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Magenta-TV Kommentator Corny Küpper über die Chancen des Tabellendritten Südkorea: "Wir können sie noch nicht verabschieden. Wir müssen abwarten, ob wir sie 3 Punkten und -1 Torverhältnis. Ich glaube, dass wir sie in der Zwischenrunde sehen werden. Südafrika war besser. Sie sind über den Kampf ins Spiel gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel in LA gegen Kanada für Bafana Bafana noch nicht die Endstation ist."

Influencer und Experte Conan Furlong: "Ich finde Mexiko extrem spannend. Sie sind ein Gastgeber, der mit viel Inbrunst ins Turnier kommt. Kanada hat es nicht geschafft sein K.o-Spiel im eigenen Land zu spielen. Mexiko ist Fußballemotion pur. Nochmal das Atztekenstadion zu sehen, gibt dem Turnier eine besondere Note"

Der Link zum Clip:

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Schottland - Brasilien 0:3

Brasilien ist nach dem 3:0 gegen Schottland Gruppen-Erster, dank des besseren Torverhältnis. Vor Marokko, das in einem wilden Spiel Haiti mit 4:2 besiegt. Der eingewechselte Neymar schreibt nach 3 Jahren Selecao-Abwesenheit die Topstory, noch vor Vinicius, der nun auch schon 4 Tore zielte bei dieser WM. Schottland muss mit nur 3 Punkten ums Weiterkommen zittern.

Unter Trainer Carlo Ancelotti spielt Brasilien nicht immer schön, aber erfolgreich - am Montag trifft Brasilien im Sechzehntelfinale auf den Zweiten der Gruppe F. MagentaTV-Analyse-Experte Jan Henkel sagt: "Das ist die Handschrift von Ancelotti, dieser Pragmatismus!"

"Tolle Mannschaftsleistung. Wir haben kollektiv gut zusammengestanden, darauf bin ich sehr stolz", sagt Ancelotti. Zu Neymar: "Auch Neymar hat uns sehr geholfen."

Der Link zum Interview:

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Fürs Herzerl: Neymar nach seinem ersten Selecao-Einsatz nach 3 Jahren mit Familie vereint:

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Zweimal Party nach dem 4:2 - Marokko jubelt über den Einzug ins Sechzehntelfinale. Haiti verabschiedet sich erhobenen Hauptes.

Der Link zum Clip:

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Achraf Hakimi, Marokko: "Völlig verrücktes Spiel, wir haben zu viele Tore zugelassen, aber wir freuen uns, dass wir weitergekommen sind. Haiti war längst raus. Wir wussten, dass sie das nochmal nutzen würden, sie haben tollen Teamgeist gezeigt. Aber unser Teamgeist hat gewonnen, wir haben zweimal den Rückstand gedreht. Fokussiert weiterarbeiten."

Der Link zum Clip:

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Tabea Kemme über Neymar: "Da hat Carlo Ancelotti ein Händchen. Was ist er für ein Spieler? Wo kommt er her? Er ist Rekordtorschütze dieses Landes, 34 Jahre alt. Er hat eine üble Verletzung gehabt mit seinem Kreuzbandriss und ist jetzt eine Option." Über seine Rückkehr nach drei Jahren: "Seit 2023 keine Länderspiele, aufgrund seiner Verletzungen auch in der Liga keinen Rhythmus gehabt. Er hat die Qualität, er hat diese Momente. Er ist ein Ausnahmespieler, er ist auch dieser Unterschiedsspieler, wenn er fir ist. Er braucht das Momentum. So einen Spieler musst du in die Situation spielen."

Der Link zum Clip:

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MagentaTV-Kommentator Corni Küpper im Breakfast Club zum 1. Auftritt von Neymar: "Er sorgt noch einmal für einen emotionalen Faktor. Er ist sportlich nicht mehr in seiner Prime. Er ist der größte Star von ihnen."

Influencer und Experte Conan Furlong im Breakfast Club zur Nominierung von Neymar: "Rein sportlich sehe ich das sehr, sehr dünn. Er braucht eine ideale Kombination, um etwas auf den Platz zu bringen."

Der Link zum Clip:

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Robby Hunke wünscht sich die Schotten als DFB-Gegner: "Wenn ich diese Bilder so sehe, denke ich: Lieber Gott, bitte gib uns die Schotten!"

Der Link zum Clip:

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Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)

Donnerstag, 25. Juni

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 20.30 Uhr: Vorberichte Ecuador - Deutschland

EXKLUSIV ab 21.40 Uhr: Konferenz der Gruppe E

Einzelspiele ab 21.50 Uhr: Ecuador - Deutschland, Curacao - Elfenbeinküste (EXKLUSIV)

Freitag, 26. Juni

ab 00.20 Uhr: Vorberichte Japan - Schweden

ab 00.40 Uhr: Konferenz der Gruppe F

Einzelspiele ab 00.50 Uhr: Japan - Schweden (EXKLUSIV), Tunesien - Niederlande

EXKLUSIV ab 03.20 Uhr: Vorberichte Türkei - USA

EXKLUSIV ab 03.40 Uhr:Konferenz der Gruppe D

Einzelspiele ab 03.50 Uhr: Türkei - USA (EXKLUSIV), Paraguay - Australien

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte Norwegen - Frankreich

EXKLUSIV ab 20.40 Uhr: Konferenz der Gruppe I

Einzelspiele ab 20.50 Uhr: Norwegen - Frankreich, Senegal - Irak (EXKLUSIV)

Samstag, 27. Juni 2026

ab 01.20 Uhr: Vorberichte Uruguay - Spanien

ab 01.40 Uhr: Konferenz der Gruppe H (Exklusiv)

Einzelspiele ab 01.50 Uhr: Uruguay - Spanien (Exklusiv), Kap Verde - Saudi-Arabien

ab 04.20 Uhr: Vorberichte Neuseeland - Belgien

ab 04.40 Uhr: Konferenz der Gruppe G (Exklusiv)

Einzelspiele ab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgien (Exklusiv), Ägypten - Iran (Exklusiv)

ab 07.20 Uhr: Breakfast Club

ab 21.30 Uhr: Vorberichte Panama - England

ab 22.40 Uhr: Konferenz der Gruppe L (Exklusiv)

ab 22.50 Uhr: Panama - England (Exklusiv), Kroatien - Ghana

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