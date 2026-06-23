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Die komplette WM mit allen Spielen nur bei MagentaTV

Brasilien, Spanien und Messis Argentinien sind dabei: die nächsten exklusiven TOP-Spiele plus einzigartige WM-Konferenzen bei MagentaTV

München (ots)

Nach den Top-Reichweiten geht´s mit attraktiven Exklusivspielen bei MagentaTV zum 3. Spieltag weiter. Zum Auftakt Mittwochnacht ab 23.50 Uhr: Schottland gegen Brasilien - einem klangvollen Duell mit großem Einfluss auf den Gegner von Deutschland im Sechzehntelfinale.

Dazu Top-Begegnungen wie Uruguay gegen Spanien, Türkei gegen USA und beim Spiel Argentinien gegen Jordanien sind alle gespannt - wie oft trifft Messi diesmal!?

MagentaTV hat sich alle Live-Spiele dieser WM gesichert, 44 davon exklusiv. Die Exklusivspiele wie Frankreich gegen Senegal hatten bis zu 6,5 Millionen Zuschauer erreicht - Rekordwert. Mit den Konferenzen am jeweiligen, letzten Gruppenspieltag wird ab Mittwochabend zudem ein einzigartiger Service für die Zuschauer geboten - nur bei MagentaTV.

Zum exklusiven Rechtepaket gehören zudem auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Die weiteren konkreten exklusiven Begegnungen werden zeitnah bekanntgegeben. Weitere Programm-Infos und Besetzungen können aktuell auch immer hier abgerufen werden: www.magenta.tv

Programmvorschau: die nächsten Exklusivspiele bei MagentaTV

Mittwoch, 24. Juni

ab 00.20 Uhr: Panama - Kroatien

ab 19.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar

ab 20.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe B

exklusiv ab 23.50 Uhr: Schottland - Brasilien

Donnerstag, 25. Juni

ab 02.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe A

ab 02.50 Uhr: Tschechien - Mexiko

ab 02.50 Uhr: Südafrika - Republik Korea

ab 21.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe E

ab 21.50 Uhr: Curacao - Elfenbeinküste

Freitag, 26. Juni

ab 00.50 Uhr: Japan - Schweden

ab 03.50 Uhr: Türkei - USA , begleitet von einem türkischsprachigen Zusatzangebot

ab 20.40 Uhr Exklusive Konferenz der Gruppe I

ab 20.50 Uhr: Senegal - Irak

Samstag, 27. Juni

ab 01.00 Uhr: Uruguay - Spanien

ab 01.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe H

ab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgien

ab 04.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe G

ab 05.00 Uhr:Ägypten - Iran

ab 22.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe L

ab 22.50 Uhr: Panama - England oder Kroatien - Ghana

Sonntag, 28. Juni

ab 01.20 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe K

ab 01.20 Uhr: DR Kongo - Usbekistan

ab 03.50 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe J

ab 03.50 Uhr: Jordanien - Argentinien

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