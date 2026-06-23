Die komplette WM mit allen Spielen nur bei MagentaTV
Brasilien, Spanien und Messis Argentinien sind dabei: die nächsten exklusiven TOP-Spiele plus einzigartige WM-Konferenzen bei MagentaTV
München (ots)
Nach den Top-Reichweiten geht´s mit attraktiven Exklusivspielen bei MagentaTV zum 3. Spieltag weiter. Zum Auftakt Mittwochnacht ab 23.50 Uhr: Schottland gegen Brasilien - einem klangvollen Duell mit großem Einfluss auf den Gegner von Deutschland im Sechzehntelfinale.
Dazu Top-Begegnungen wie Uruguay gegen Spanien, Türkei gegen USA und beim Spiel Argentinien gegen Jordanien sind alle gespannt - wie oft trifft Messi diesmal!?
MagentaTV hat sich alle Live-Spiele dieser WM gesichert, 44 davon exklusiv. Die Exklusivspiele wie Frankreich gegen Senegal hatten bis zu 6,5 Millionen Zuschauer erreicht - Rekordwert. Mit den Konferenzen am jeweiligen, letzten Gruppenspieltag wird ab Mittwochabend zudem ein einzigartiger Service für die Zuschauer geboten - nur bei MagentaTV.
Zum exklusiven Rechtepaket gehören zudem auch sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3. Die weiteren konkreten exklusiven Begegnungen werden zeitnah bekanntgegeben. Weitere Programm-Infos und Besetzungen können aktuell auch immer hier abgerufen werden: www.magenta.tv
Programmvorschau: die nächsten Exklusivspiele bei MagentaTV
Mittwoch, 24. Juni
ab 00.20 Uhr: Panama - Kroatien
ab 19.30 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar
ab 20.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe B
exklusiv ab 23.50 Uhr: Schottland - Brasilien
Donnerstag, 25. Juni
ab 02.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe A
ab 02.50 Uhr: Tschechien - Mexiko
ab 02.50 Uhr: Südafrika - Republik Korea
ab 21.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe E
ab 21.50 Uhr: Curacao - Elfenbeinküste
Freitag, 26. Juni
ab 00.50 Uhr: Japan - Schweden
ab 03.50 Uhr: Türkei - USA , begleitet von einem türkischsprachigen Zusatzangebot
ab 20.40 Uhr Exklusive Konferenz der Gruppe I
ab 20.50 Uhr: Senegal - Irak
Samstag, 27. Juni
ab 01.00 Uhr: Uruguay - Spanien
ab 01.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe H
ab 04.50 Uhr: Neuseeland - Belgien
ab 04.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe G
ab 05.00 Uhr:Ägypten - Iran
ab 22.40 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe L
ab 22.50 Uhr: Panama - England oder Kroatien - Ghana
Sonntag, 28. Juni
ab 01.20 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe K
ab 01.20 Uhr: DR Kongo - Usbekistan
ab 03.50 Uhr: Exklusive Konferenz der Gruppe J
ab 03.50 Uhr: Jordanien - Argentinien
Pressekontakt:
Jörg Krause
Mail: joerg.krause@thinxpool.de
Mobil: 0170 22 680 24
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