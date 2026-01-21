MagentaTV

Erstes großes Golf-Highlight 2026 - Rolex Series der DP World Tour startet in Dubai: MagentaTV überträgt ab morgen live das Hero Dubai Desert Classic, zudem die PGA TOUR mit dem The American Express

München (ots)

Nach dem Sender- und Saisonstart des besten und größten Golf-Angebots bei MagentaTV mit dem Dubai Invitational und den Sony Open Hawaii geht es diese Woche gleich Schlag auf Schlag weiter: Das Hero Dubai Desert Classic vom 22. bis 25. Januar (ab morgen live ab 08.30 Uhr) ist das erste Turnier der Rolex Series. Die Rolex Series ist die prestigeträchtigste Turnierserie der DP World Tour und umfasst ausgewählte Top-Events mit besonders hohem Preisgeld und Weltklasse-Starterfeldern. Viele der besten Golfer der Welt treten hier an, da die Turniere wichtige Punkte für die Weltrangliste bieten. Die Rolex Series gilt damit als Premium-Bühne des europäischen Profigolfs und als Leistungsschaufenster der DP World Tour. In Dubai am Start sind aus der Weltelite unter anderem Nordirlands Golf-Superstar Rory McIlroy, Tommy Fleetwood (England), Francesco Molinari (Italien), Patrick Reed (USA) - und mit Nacho Elvira aus Spanien auch der frischgebackene Gewinner des Dubai Invitational. Aus Deutschland sind unter anderem Nicolai von Dellingshausen und Marcel Siem dabei. Bei MagentaTV kommentieren Gregor Biernath und Herbert Gogel das Hero Dubai Desert Classic, Experten sind Max Kramer und Steffen Zunker.

Auf der PGA TOUR steht mit dem The American Express im kalifornischen La Quinta vom 22. bis 25. Januar ebenfalls ein hochkarätig besetztes und traditionsreiches Turnier auf dem Programm - ab morgen jeweils live ab 17.30 Uhr. Im "Coachella Valley" hat unter anderem der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler aus den USA seinen ersten Auftritt in diesem Jahr. Aus den Top 10 des Official World Golf Ranking sind zudem Russell Henley, Ben Griffin (beide USA), Justin Rose (England) und Robert MacIntyre (Schottland) dabei - und der aktuelle Weltranglisten-12. Sepp Straka aus Österreich geht als Titelverteidiger an den Start. Auch die deutschen Golfprofis Matti Schmid und Stephan Jäger treten in La Quinta an. Für das Publikum bei MagentaTV begleiten die Kommentatoren Stephan Gandl und Michael Born das Turnier.

In der kommenden Woche stehen dann unter anderem vom 29. Januar bis 1. Februar auf der PGA TOUR die Farmers Insurance Open auf dem Torrey Pines Golf Course im kalifornischen San Diego - mit dem mit großer Spannung erwarteten Comeback von Brooks Koepka - und auf der DP World Tour das Bapco Energies Bahrain Championship bei MagentaTV auf dem Programm.

Weitere Informationen zum neuen Golfangebot bei MagentaTV: www.magentasport.de/aktion/golf

Golf live bei MagentaTV und MagentaSport

DP World Tour (Rolex Series) | Hero Dubai Desert Classic in Dubai, VAE

Donnerstag, 22.01.26

ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 1

Freitag, 23.01.26

ab 08.30 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 2

Samstag, 24.01.26

ab 08.00 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 3

Sonntag, 25.01.26

ab 08.00 Uhr und ab 11.00 Uhr: Tag 4

PGA TOUR | The American Express in La Quinta, USA

Donnerstag, 22.01.26

ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 1

Freitag, 23.01.26

ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 2

Samstag, 24.01.26

ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 3

Sonntag, 25.01.26

ab 17.30 Uhr und ab 22.00 Uhr: Tag 4

