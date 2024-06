MagentaTV

EURO 2024 live bei MagentaTV 17.15 Uhr: Deutschland - Ungarn

Kai Havertz steht heute vor der Partie gegen Ungarn (live ab 17.30 Uhr bei MagentaTV) mit seinen 25 Jahren bereits vor seinem 48. Länderspiel - bei beachtlichen 17 Toren. Havertz und seine Rolle als Stürmer, das ist auch gern eine öffentliche Diskussion. Aber Havertz lässt im exklusiven MagentaTV-Interview keinen Zweifel daran, wo er am liebsten spielt. "Viele Leute sehen mich nicht als Stürmer. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich mich ganz klar hier in der Nationalmannschaft, auch bei Arsenal in den letzten Monaten so sehe und mir die Rolle auch extrem Spaß macht." Marco Rose hat heute als Cheftrainer bei RB Leipzig bis 2026 verlängert. Der 47jährige ist seit September 2022 in Leipzig, wurde in der letzten Saison Vierter mit Leipzig. Bei MagentaTV erklärte Marco Rose die Gründe für seine vorzeitige Verlängerung: "Weil ich mich wohl fühle, weil ich mich gut damit fühle, weil sich auch der Klub damit wohl fühlt. Das soll auch ein Zeichen an die anstehenden Gespräche mit Spielern sein. Spieler, die wir gerne halten wollen und die vielleicht auch noch dazu kommen sollen." Auf die Frage von Laura Wontorra, wie sehr er im EM-Fieber sei, sagt Rose ehrlich: "Boah, Laura, geht. Ich habe das Deutschland Spiel geschaut, ich habe das Österreich-Spiel geschaut. Ich war gestern hier im Stadion in Leipzig beim Spiel Portugal gegen Tschechien. Also dann doch schon EM-Fieber." Heute Abend Deutschland gegen Ungarn "schaut er natürlich hin."

Nachfolgend die wichtigsten vom Auftakt in den 6. EM-Tag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt in 150 Live-Stunden und alle Partien live. Anschnallen heißt es heute schon ab 17.15 Uhr mit den Vorberichten zum 2. Gruppen-Spiel Deutschland gegen Ungarn - live bei MagentaTV. Ab 20.15 Uhr gibt's dann Schottland gegen die Schweiz - live bei MagentaTV.

Cover-Version: Wolff "the voice" Fuss kommentiert den Pool-Ball der deutschen Nationalspieler - macht Spaß. Der Link https://cloud.thinxpool.de/s/DiHbgFK5X7Gftpj

Erst 25 Jahre, über 300 Klub-Spiele und heute gegen Ungarn steht Kai Havertz vor seinem 48. Länderspiel bei 17 Toren. Stümer im National-Trikot bei einer EM zu sein, das ist für Kai Havertz immer noch etwas Besonderes - wie er im exklusiven MagentaTV-Interview verrät : "Wir spielen alle Fußball genau für solche Momente. Vereinsfußball ist immer was ganz anderes. Aber so ein Turnier fürs eigene Land zu spielen und alles zu geben ist was Besonderes."

In der Öffentlichkeit ist seine Art zu spielen noch nicht wirklich angekommen: "Viele Leute sehen mich nicht als Stümer, auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich mich ganz klar hier in der Nationalmannschaft, auch bei Arsenal in den letzten Monaten so sehe und mir die Rolle auch extrem Spaß macht."

Bei der DFB-Auswahl genießt er das Zusammenspiel mit Wusiala, also den Jungstars Wirtz und Musiala: "Man sieht natürlich auf dem Platz, was für eine Qualität die beiden habe. Wir können in Deutschland alle als glücklich schätzen, dass wir sie haben."

Er weiß international haben die Gegner schon vor dem Auftaktspiel Respekt vor Deutschland gehabt: "Wenn ich jetzt mit meinen Teamkollegen bei Arsenal spreche, war der Respekt immer da. Alle haben gesagt: die Deutschen können ein sehr, sehr gutes Turnier spielen. Also der Respekt bei gegnerischen Spielern ist auf jeden Fall da."

Für die Partie gegen Ungarn hat Havertz ein klares Ziel: "Ich erwarte ein sehr, sehr gutes Spiel, hoffe natürlich, dass wir gewinnen und das wir eine gute Euphorie schaffen können, auch im nächsten Spiel dann wieder da zu sein und einfach die Menschen in Deutschland glücklich zu machen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MFJKeFc0L1ZYcG9uSk1RTTVQaDlCSm9EYm43Z2haVkYvNjBBamNzemkxND0=

Frisch verlängert in Leipzig und im EM-Fieber? Marco Rose gesteht im Wontorra-Interview: "Boah, Laura geht. "

Marco Rose hat heute als Cheftrainer bei RB Leipzig bis 2026 verlängert. Der 47jährige ist seit September 2022 in Leipzig, wurde in der letzten Saison Vierter mit Leipzig. Bei MagentaTV erklärte Marco Rose die Gründe für seine vorzeitige Verlängerung: "Weil ich mich wohl fühle, weil ich mich gut damit fühle, weil sich auch der Klub damit wohl fühlt. Das soll auch ein Zeichen an die anstehenden Gespräche mit Spielern sein. Spieler, die wir gerne halten wollen und die vielleicht auch noch dazu kommen sollen. Dementsprechend ist es immer wichtig, das die Personalie Trainer frühzeitig geklärt ist."

Wie sehr ist Rose schon im EM-Fieber? "Boah, Laura geht. Ich habe das Deutschland Spiel geschaut, ich habe das Österreich-Spiel geschaut. Ich war gestern hier im Stadion in Leipzig beim Spiel Portugal gegen Tschechien. Also dann doch schon EM-Fieber. Ich habe aber jetzt auch nicht alles gesehen. viel Zwischendrin mache ich auch mal Urlaub, ist auch mal wichtig. Aber heute gucke ich natürlich hin."

Wie hält Rose Kontakt zu seinen Spielern? "Ab und zu suche ich mal den Kontakt. Heute habe ich mit Baumi (Christoph Baumgartner) telefoniert. Mal schauen, ob ich Willi (Orban) mal anrufe als Kapitän. Wir suchen schon Kontakt, aber am Ende ist es wichtig, dass die Jungs, die EM genießen und auf ihre Aufgaben konzentrieren. Dann werden wir früh genug viel Zeit miteinander verbringen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFdpbEFuWkVwUjQ4MVZXMncvV1ErNmswOUxnMExVYVZrZEV5NWRjZFZIaz0=

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

EM-Tag 6 - Mittwoch, 19.06.2024

TV 1 ab 17.15 Uhr: Vorbericht: Deutschland - Ungarn

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner & Sascha Bandermann

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Shkodran Mustafi, Michael Ballack und Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV1 ab 17.50 Uhr: Deutschland - Ungarn - Kommentar: Wolff Fuss

TV2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Deutschland - Ungarn - Kommentar: Benni Zander, Experte: Shkodran Mustafi

TV3 ab 17.45 Uhr: Reaction Show Deutschland - Ungarn u.a mit Calcio Berlin

TV 1 ab 20.15 Uhr: Exklusiv bei MagentaTV: Vorbericht Schottland - Schweiz

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael Ballack

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Schottland - Schweiz - Kommentar Christian Straßburger

TV 1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim & Jonas Hector

