EURO 2024 live bei MagentaTV ab 17.15 Uhr: Deutschland - Ungarn

Ballack sieht Portugal noch "zu pomadig, zu einfallslos, zu langsam"/ Und: Nach dem gesamten 1.Spieltag war Deutschland das beste Team

München (ots)

Auftakt-Sieg für Cristiano Ronaldo und Portugal! Der Superstar und Team profitieren von 2 Fehlern der Tschechen, gewinnen durch ein Tor in der Nachspielzeit von Francisco Conceicao mit 2:1. Mit Pepe (41 Jahre) gibt es jetzt auch einen neuen Altersrekord bei einer EM. "Die Portugiesen waren insgesamt zu pomadig, zu einfallslos, zu kontrolliert, zu langsam, um die Tschechen vor größere Probleme zu stellen", moniert MagentaTV-Experte Michael Ballack. Nach Abschluss des 1. Spieltages fällt Ballack ein klares Fazit. Als Moderator Johannes B. Kerner ihn fragt, ob er eine Mannschaft gesehen hat, die besser gespielt hat als Deutschland, antwortet Ballack klar: "Nein!" Und weiter: "Die Fragezeichen haben wir mit dem Eröffnungsspiel weggewischt. Eindrucksvoll weggewischt. Daher zählen wir mit dem Kader automatisch zum Favoritenkreis." Doch vor den vermeintlich kleinen Gegnern warnt der Experte nachdrücklich. "Die kleinen Mannschaften sind nah dran an den Großen. Den fehlt natürlich diese individuelle Klasse. Aber die stehen den großen Teams in nichts nach, was Organisation und Mentalität betrifft. Im Gegenteil." Gegen Ungarn (Mittwoch, live ab 17.15 Uhr bei MagentaTV) will Deutschland das Achtelfinale klarmachen. "Die K.o.-Runde zu erreichen, ist das 1. Ziel, was wir haben. Das Spiel am Mittwoch ist sehr wichtig. Wir wollen den Schwung mitnehmen, aber auch ein Zeichen an uns setzen, was wir können und was in uns steckt", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann bei MagentaTV.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der Gruppe F - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Bei MagentaTV laufen bis zum EM-Finale am 14. Juli insgesamt in 150 Live-Stunden und alle Partien live. Morgen geht's im 2. Gruppenspiel für Deutschland bereits um das Achtelfinale-Ticket. Ab 17.15 Uhr geht's los mit den Vorberichten zum Spiel Deutschland gegen Ungarn - live bei MagentaTV. Ab 20.15 Uhr gibt's dann Schottland gegen die Schweiz - live und exklusiv bei MagentaTV. Den Start in den Tag machen Kroatien gegen Albanien - live ab 13.30 Uhr.

Am Mittwoch (live ab 17.15 Uhr bei MagentaTV) steht für die DFB-Elf das 2. Spiel gegen Ungarn an. Mit einem Sieg ist das Achtelfinalticket bereits sicher für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das gibt er bei MagentaTV auch als klares Ziel aus: "Die K.o.-Runde zu erreichen, ist das 1. Ziel, was wir haben. Das Spiel am Mittwoch ist sehr wichtig. Wir wollen den Schwung mitnehmen, aber auch ein Zeichen an uns setzen, was wir können und was in uns steckt. Auch die Dinge, die wir gegen Schottland nicht perfekt gemacht haben, zu verbessern."

Maximilian Mittelstädt, spielt beim VfB Stuttgart, spricht bei MagentaTV über die Nationalmannschaft: "Bei der Nationalmannschaft zu spielen, ist etwas Großes für mich. Es war eine sehr positive Saison mit vielen schönen Momenten hier im Stadion (gemeint ist die MHP-Arena in Stuttgart). Ich hoffe, dass gegen Ungarn noch ein weiterer schöner Moment dazukommt.

Der Link zu beiden Aussagen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVQwL0VsYTlqVnhtanNwUGZza002a3hRWXd6M0ZPTTZLMkc5dzNubkM5az0=

Portugal - Tschechien 2:1

Portugal gewinnt knapp, aber verdient gegen Tschechien. Erst in der Nachspielzeit gelingt den Portugiesen der Siegtreffer. Superstar Cristiano Ronaldo gelingt kein Treffer. Und: Mit Verteidiger Pepe (41 Jahre) gibt es jetzt auch einen neuen Altersrekord bei einer Europameisterschaft.

MagentaTV-Experte Michael Ballack mit seinem Spielfazit: "Die Portugiesen waren insgesamt zu pomadig, zu einfallslos, zu kontrolliert, zu langsam, um die Tschechen vor größere Probleme zu stellen. Zum Schluss mussten zwei Fehler herhalten, damit Portugal das Spiel gewinnt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aGN0ZUVnK2JZKzNaQTY3V2hwS1lxZDdvUjVtcEE2cTFSYVR0TWE5amczdz0=

Ballack gibt eine Einschätzung und antwortet auf die Frage, ob er eine bessere Mannschaft als Deutschland gesehen habe mit: "Nein!"

Spielt sich Deutschland also in den engeren Favoritenkreis? "Ich glaube, wir waren eh schon bei den anderen Mannschaften ganz vorne mit dabei. Da zählen wir zu den Favoriten. Das haben wir aber in den letzten Turnieren und Testspielen nicht immer untermauert. Die Fragezeichen haben wir mit dem Eröffnungsspiel weggewischt. Eindrucksvoll weggewischt. Daher zählen wir mit dem Kader automatisch zum Favoritenkreis."

Zur offensiven Spielfreude beim Turnier: "Es fallen tolle Tore. Sowohl bei den Türken als auch bei den Rumänen. Tolle Fernschüsse. Es freut mich, dass von außerhalb des Strafraums getroffen wird. Die Jungs knallen auf das Tor. Das gehört beim Fußball dazu."

Über das Zweikampfverhalten der "Kleinen", um die Qualität auszugleichen: "Das kennen wir aus vielen Spielen. Du kannst mit einer guten Organisation, einer guten Physis und der richtigen Mentalität den Großen wehtun kannst. Die kleinen Mannschaften sind nah dran an den Großen. Den fehlt natürlich diese individuelle Klasse. Aber die stehen den großen Teams in nichts nach, was Organisation und Mentalität betrifft. Im Gegenteil. Wir haben gesehen, dass sich die Portugiesen auf ihre Klasse verlassen. Das klappt halt nicht mehr so gut." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZXZUZ2FpS0RJZTNEeGVrSFFieTZBaEpubWpTdmMvbDdjUUFoZjhaYlFaND0=

Pepe, der bei Porto spielt und mit 41 Jahren der älteste Spieler jemals bei einer EM ist: "Ich habe hart gearbeitet, um hier zu sein. Das war ein schweres Spiel. Unsere Mannschaft hat alles gegeben. Wir haben super gespielt. Wir hätten in der 1. Halbzeit viel mehr machen müssen. Das hat dann in der 2. Hälfte besser geklappt. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und uns am Ende belohnt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3hoSU1qZ29PQ0hsS2pIUDlvWVlXRmhRaWlFRDBsdS9TUkd6Ti9VZzlGVT0=

Bruno Mendes, spielt bei Paris St. Germain und leitete den Ausgleich mit ein: "Wir hatten einige Probleme im Spiel. Tschechien hat es sehr gut verteidigt. Wir müssen auf jeden Fall unsere Chancenverwertung verbessern." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWE3UUNnMDdGMXZsN2FyYWdFdkFPUDZYSlc2ejBUVXg5NFplc3cwTFVGUT0=

Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TV

EM-Tag 6 - Mittwoch, 19.06.2024

Kanal TV 1 ab 13.30 Uhr: Vorbericht: Kroatien - Albanien

Studio-Moderation: Laura Wontorra

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Shkodran Mustafi

Social-Moderation: Paul Fischer

TV1 ab 14.50 Uhr: Kroatien - Albanien - Kommentar: Marco Hagemann, Experte: Steffen Freund

TV 1 ab 17.15 Uhr: Vorbericht: Deutschland - Ungarn

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner & Sascha Bandermann

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Shkodran Mustafi, Michael Ballack und Tabea Kemme

Social-Moderation: Paul Fischer

TV1 ab 17.50 Uhr: Deutschland - Ungarn - Kommentar: Wolff Fuss

TV2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Deutschland - Ungarn - Kommentar: Benni Zander, Experte: Shkodran Mustafi

TV3 ab 17.45 Uhr: Reaction Show Deutschland - Ungarn u.a mit Calcio Berlin

TV 1 ab 20.15 Uhr: Exklusiv bei MagentaTV: Vorbericht Schottland - Schweiz

Studio-Moderation: Johannes B. Kerner

Analyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael Ballack

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Schottland - Schweiz - Kommentar Christian Straßburger

TV 1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim & Jonas Hector

