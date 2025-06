Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V.

Erster deutsch-französischer Klimaschutztag: Im Kreislauf für Klima und Umwelt

Klimaschutz-Unternehmen zu Gast bei der Hager Group /

Obernai, Frankreich (ots)

Vorreiter des betrieblichen Klimaschutzes präsentierten heute beim ersten deutsch-französischen Klimaschutztag ihre Strategien, Maßnahmen und Innovationen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Rund 200 Teilnehmende aus beiden Ländern trafen sich im elsässischen Obernai, um sich über Chancen und Herausforderungen der Transformation auszutauschen und Lösungsansätze zu diskutieren.

Das Engagement der Unternehmen zahlt auf das Ziel des Green Deal der Europäischen Union (EU) ein - so will Europa als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral sein. Deutschland und Frankreich als die beiden größten Volkswirtschaften der EU kommt dabei eine Schlüsselrolle für eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft zu. Die Veranstaltung des Verbands Klimaschutz-Unternehmen und seines Mitglieds Hager Group stand unter dem Motto: "Im Kreislauf für Klima und Umwelt".

In seiner Videobotschaft betonte Carsten Schneider, Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: "Der enge Austausch in Europa ist ein Schlüssel für Fragen wie den Klimaschutz, die nicht an Ländergrenzen Halt machen. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Zahl der "Klimaschutz-Unternehmen" weiterwächst. Vor 10 Jahren hat sich die Staatengemeinschaft in Paris auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels verständigt. Trotzdem schreiten der Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt und die Vermüllung unserer Umwelt weiter voran. Umso wichtiger ist es zu zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und klimagerechte und ressourcenschonende Produktion kein Widerspruch sind."

Zu Beginn des Klimaschutztags erklärte Staatssekretär Sebastian Thul vom saarländischen Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz: "Es ist wichtig, dass wir neue Impulse für den Klimaschutz setzen und uns regelmäßig über innovative Ideen austauschen - über Ländergrenzen hinaus. Ich danke dem Verband Klimaschutz-Unternehmen und der Hager Group, dass sie den ersten deutsch-französischen Klimaschutztag ins Leben gerufen haben. Denn nur gemeinsam werden wir es schaffen, Lösungen zu erarbeiten und die Transformation voranzubringen. Die Projekte, die hier heute vorgestellt werden, zeigen uns, was beim Klimaschutz alles möglich ist."

"Klimaschutz lebt vom Miteinander"

In ihrer Begrüßung hoben die beiden Gastgeber Annika Roth, Vorstandsmitglied des Verbands Klimaschutz-Unternehmen, und Sabine Busse, CEO der Hager Group, hervor, wie wichtig der grenzüberschreitende Austausch zwischen den Unternehmen für wirksamen Klimaschutz ist.

Annika Roth: "Gemeinsam lernen, voneinander profitieren und Innovationen vorantreiben - das ist das Selbstverständnis der Klimaschutz-Unternehmen und zugleich der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Der erste deutsch-französische Klimaschutztag zeigt: Eine klimafreundliche Zukunft braucht europäische Partnerschaft. Klimaschutz lebt vom Miteinander. Die Klimaschutz-Unternehmen gehen voran und laden andere Firmen dazu ein, sich ihnen anzuschließen."

Sabine Busse: "Die Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gelingt nur gemeinsam über Ländergrenzen und Branchen hinweg. Der heutige Klimaschutztag in Obernai sendet ein starkes Signal: Deutschland und Frankreich können gemeinsam Vorreiter einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Wirtschaft in Europa sein. Als Hager Group sind wir stolz, Gastgeber zu sein und konkrete Impulse für die Transformation zu geben."

Schließen von Materialkreisläufen, zentrale Aufgabe

In ihrer Keynote sprach Dr. Susanne Kadner, Co-Founder CIRCULAR REPUBLIC und Director UnternehmerTUM, darüber, wie eng Klimaschutz und Ressourcensicherung zusammenhängen. Sie betonte, dass die Dekarbonisierung der Energie- und Mobilitätssektoren ohne die Schließung von Materialkreisläufen nicht gelingen kann - gerade mit Blick auf die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffimporten. Dr. Kadner: "Die Kreislaufwirtschaft ist kein 'Nice-to-have' - sie ist der Hebel, um unsere Klimaziele zu erreichen und unsere Rohstoffabhängigkeit zu reduzieren. Wer heute auf Circular Economy setzt, trifft eine wirtschaftlich zukunftssichere Entscheidung."

Best Practice Transfer par excellence

Das umfangreiche Angebot des Klimaschutztags an Fachforen und Workshops zeigte, wie vielfältig die Hebel für erfolgreichen betrieblichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind. Im Fokus standen Themen wie Kreislaufwirtschaft in Gebäuden, die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Transformation sowie Strategien für nachhaltige Produkte und Prozesse. Auch die Energieeffizienz smarter Gebäude als Zukunftsmodell und die Förderung der Nachhaltigkeitskultur im Betrieb sowie die Implementierung erfolgreichen Klimamanagements wurden besprochen. Das Hauptpanel des Klimaschutztags beschäftigte sich mit der Weiterentwicklung des Green Deals und wie politische und wirtschaftliche Interessen am besten in Einklang gebracht werden können.

Obernai als Symbol für deutsch-französische Zusammenarbeit

Mit der Wahl des Hager Group Standorts in Obernai wurde ein Ort gewählt, der sinnbildlich für die enge deutsch-französische Partnerschaft steht. Die Hager Group, ein international agierendes Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln in beiden Ländern, öffnete gemeinsam mit dem Verband Klimaschutz-Unternehmen ihre Türen. Und bot eine Plattform für Wissens- und Best-Practice-Transfer, um dem Gelingen der Transformation weitere Impulse zu geben.

Im Rahmen einer Begleitmesse präsentierten Unternehmen und Organisationen den Event-Teilnehmenden ihre Aktivitäten und Angebote im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes.

Über die Klimaschutz-Unternehmen

Der Verband Klimaschutz-Unternehmen versteht sich als ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die Klimaschutz-Unternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.

Über die Hager Group

Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Mit 13.000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 3 Milliarden Euro. Die Komponenten und Lösungen werden an 23 Standorten weltweit produziert und in mehr als 100 Ländern vertrieben. Die Hager Group ist ein international tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Blieskastel in Deutschland.

