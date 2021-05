CooleKarren.com

CooleKarren.com - neue, faszinierende Auto- und Lifestyle-Plattform mit täglichen Auktionen geht live

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

- Gründer Klaus A. Westrick: "Tägliche Auktionen, exklusiver Content und spannende Hintergrundgeschichten lassen das Herz jedes Autofans höherschlagen" - Live-Schaltung am 15. Mai, erste Auktionen ab 29. Mai 2021 unter CooleKarren.com - Integration von Top-Content-Partnern und prominenten Influencern wie Lina Van de Mars - Große Einführungswerbekampagne in TV, Radio und Print und digital

Emotionen, Freude, Herzrasen und Genuss sind die wesentlichen Faktoren, die Klaus A. Westrick vermisst, wenn bei anderen Autoplattformen ein Fahrzeug seinen Besitzer wechselt. Das will der erfolgreiche Unternehmer ändern und bringt mit CooleKarren.com eine neuartige Auktionsplattform an den Start, die ein unvergessliches Erlebnis rund um den Erwerb ganz besonderer Automobile bietet - von Oldtimern über Youngtimer und Sportwagen bis hin zu wirklichen Raritäten. Klaus Westrick: "Autos sind hochemotionale Produkte, die bei den meisten Menschen echte Leidenschaft wecken. Hinter jeder coolen Karre steckt auch immer eine coole Persönlichkeit - die passionierten Autofans werden von den gewöhnlichen Plattformen aber nicht abgeholt, weil diese es nicht verstehen, Produkte in Szene zu setzen, zu emotionalisieren, ein Kauferlebnis zu schaffen und dabei auch noch zu unterhalten. Wichtig ist auch, dass wir als Gesellschaft endlich von der Geiz-ist-geil-Mentalität wegkommen. Großzügigkeit ist eine wesentliche menschliche Charakterstärke - und zwar Großzügigkeit nicht nur anderen, sondern auch sich selbst gegenüber. Deshalb bieten wir eine emotionale Spielwiese für Autoenthusiasten mit Affinität zu einem coolen Lifestyle. Und deshalb gibt es bei uns auch coole Lifestyle-Produkte, mit denen man sich und anderen für kleines Geld eine Freude machen kann." Am 15. Mai geht die Plattform live. Ab dem 29. Mai können dann die ersten Autos erworben werden - und zwar mittels Auktionen, blinden Auktionen (man bietet, ohne die anderen Gebote zu kennen) oder auch per klassischem Direktkauf. Neben dem digitalen Kauferlebnis stehen auf CooleKarren.com aber vor allem Gemeinschaftsgefühl, persönlicher Austausch und gute Unterhaltung im Fokus. Dafür hat sich CooleKarren.com namhafte Partner an Bord geholt wie Auto Motor Sport, Motor Klassik, Youngtimer, Playboy, Octane, Gault&Millau sowie die Moderatorin und Szene-Ikone Lina Van de Mars. Die Bank Santander bietet spezielle Finanzierungslösungen für die automobilen Träume der Plattform-User.

Unterscheiden möchte sich CooleKarren.com von den anderen Wettbewerbern im Netz in erster Linie durch seinen hohen Anspruch an hochwertigen Content und durch die täglichen Auktionen mit wirklich außergewöhnlichen Fahrzeugen. Eine eigene, prominent besetzte Redaktion, bestehend aus renommierten Automobiljournalisten, wird spannende neue Geschichten aus der Welt der vier Räder aufbereiten, die es nur hier zu lesen gibt. Die Content-Partner Auto Motor Sport, Motor Klassik, Youngtimer, Playboy, Octane und Gault&Millau stellen nicht nur Storys und Inhalte bereit, sondern integrieren die Plattform auch in ihre eigenen Angebote. Dazu kommen spektakuläre Kooperationen, z. B. mit der TV-Moderatorin Lina Van de Mars und ihrem Format "Lina's coole Typen", das exklusiv über die Plattform ausgespielt wird. Ebenfalls vom Start weg integriert ist Klaus Stadler (#MustangKlaus) mit dem weltweit größten Mustang Owners Club, der in den letzten Jahren eine riesige Community rund um das amerikanische Kult-Muscle-Car aufgebaut hat. "Bei uns findet jeder Autofan sein persönliches Highlight", ist Klaus Westrick überzeugt.

Lange Entwicklungszeit für eine Plattform, die ihresgleichen sucht

Über ein Jahr hat der Medienunternehmer und Autoenthusiast Klaus Westrick mit seinem weltweit operierenden Entwicklerteam am neuen digitalen Marktplatz gearbeitet: "Wir haben uns in Deutschland viel zu sehr in das Korsett der Geiz-ist-geil-Mentalität gepresst und dabei vergessen, wie wichtig ein schönes Kauferlebnis ist. Mit diesem Anspruch inszenieren wir täglich außergewöhnliche Fahrzeuge - die wahren Helden und Protagonisten von CooleKarren.com. Unser Ziel ist es, eine große, lebendige und fröhliche Community aufzubauen, die täglich mit Freude unsere Seite besucht, miteinander kommuniziert, den Alltag ausblendet und sich auch mal Träume erfüllt." Den Zeitpunkt für den Start der Plattform hält der 54-jährige Gründer für glücklich: "Wir sind in den vergangenen Monaten alle digitaler geworden, viele Transaktionen haben sich ins Netz verlagert und bei den ganzen traurigen Nachrichten, Einschränkungen und dem hohen Maß an Verzicht befriedigen wir mit CooleKarren.com auch das Anrecht auf Lebensfreude, gute Unterhaltung, wertigen Konsum und Selbstbelohnung."

Was sind coole Karren?

Im Gegensatz zu bisherigen Plattformen versteht sich CooleKarren.com als generations- und budgetübergreifendes Schaufenster für außergewöhnliche Automobile. Und das kann das "Bond-Mobil" - ein Aston Martin DB5 - genauso sein wie die erste Serie des Fiat Panda aus dem Jahr 1980 oder schlicht ein gut erhaltener VW Käfer. Westrick erläutert: "Eine coole Karre ist keine Frage des Preises, sondern immer etwas Außergewöhnliches. Deshalb sprechen wir vermögende Sportwagensammler ebenso an wie Studierende, die sich von ihrem Ersparten etwas ganz Besonderes leisten möchten." Selektiert und kuratiert werden sämtliche angebotenen Fahrzeuge und Gadgets von der eigenen Fachredaktion, die sich aus langjährigen Automobilexperten zusammensetzt.

Kompletter Service für Käufer und Verkäufer - mit Native App

Dabei setzt CooleKarren.com, das durch intuitive Funktionalität und moderne Anmutung begeistert, jedes Fahrzeug perfekt und mit mindestens 30 Fotografien in Szene. Der Besucher erfährt neben den klassischen Kennzahlen auch spannende Zusatzinfos wie liebevoll zusammengetragene historische Daten und Meilensteine des Fahrzeugs. Westrick weiter: "Unsere Community, die CooleKarren.com-Familie, wird die Besonderheit aller Fahrzeuge, die wir täglich präsentieren, buchstäblich spüren." Eine Auktion dauert jeweils sieben Tage, aber natürlich lassen sich die Fahrzeuge nicht nur per Auktion oder blinde Auktion ersteigern, sondern auch ganz klassisch direkt erwerben. Das Einstellen von Fahrzeugen wird pauschal berechnet, darüber hinaus können Leistungen wie das professionelle Fotoshooting des Automobils, Wertgutachten, Aufbereitung und Auslieferung gebucht werden. Damit ist CooleKarren.com eine echte All-in-one-Lösung, die ihrer Community wirklich alle Dienstleistungen rund um den Verkauf abnehmen kann. Über den Bankpartner Santander lassen sich die automobilen Schätze sogar auch unkompliziert finanzieren. Ab Beginn der ersten Auktionen Ende Mai wird CooleKarren.com auch als Native App für Apple und Android verfügbar sein.

Hohe Nutzerinteraktion und coole Lifestyle-Produkte

Und natürlich steht bei allem die Nutzerinteraktion im Vordergrund. Klaus Westrick: "Wir möchten nicht nur Autos verkaufen. Wir wollen, dass unsere Nutzer ihre Freude an der gemeinsamen Leidenschaft ausleben können. Dafür stehen wir. Für echtes Herzblut. Und so wollen wir mit CooleKarren.com die zentrale Plattform für alle lässigen Autofans mit Geschmack werden." Neben Fahrzeugen können über die Plattform weitere coole Lifestyle-Produkte für autoaffine Menschen angeboten werden - von der speziellen Uhr über Weineditionen und Modellautos bis hin zur Stehlampe mit Autoscheinwerfer. Die Auswahl der Produkte erfolgt über die eigene Redaktion.

Große Werbekampagne zum Start

Die Plattform wird am 15. Mai 2021 freigeschaltet, die ersten Auktionen sind dann ab 29. Mai geplant. Begleitet wird der Launch auch von einer großen Einführungswerbekampagne mit TV- und Radiospots, Online- und Social-Media-Werbung sowie mit Anzeigen in ausgewählten Printmedien. Durch den hohen Werbedruck zum Start soll die Plattform bereits in den ersten Wochen ein breites Publikum erreichen. Dazu Klaus Westrick: "Mit unserem starken medialen Auftritt wollen wir rasch eine hohe Bekanntheit in der Szene aufbauen und möglichst viele Autofans für unsere Community begeistern. Die Branche ist gut vernetzt, deshalb glauben wir an einen echten Kick-down-Start."

Weitere Informationen finden sich auf der Plattform: www.coolekarren.com

Original-Content von: CooleKarren.com, übermittelt durch news aktuell