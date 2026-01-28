Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung

Bundespräsident beruft Christine Vogler und Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus ins Kuratorium der Deutschen Altenhilfe

Berlin (ots)

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung (KDA) hat zwei neue Mitglieder in sein Kuratorium aufgenommen: Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, und Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär a. D. und ehemaliger Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Beide wurden vom Bundespräsidenten, der Schirmherr des KDA ist, auf Lebenszeit berufen.

Das Kuratorium des KDA besteht aus knapp 60 Kuratorinnen und Kuratoren aus Wissenschaft, Politik, Praxis und Zivilgesellschaft. Es berät das KDA fachlich und begleitet die Arbeit der Stiftung zu zentralen Fragen der Gestaltung eines würdigen, selbstbestimmten Alterns, der Pflege der Zukunft und der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.

Christine Vogler (*1969) ist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Diplom-Pflegepädagogin und seit 2021 Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR), dem wichtigsten Dachverband der Pflegeprofessionen in Deutschland. Ihre berufliche Laufbahn verbindet Pflegepraxis, berufliche Bildung sowie Leitungs- und Managementfunktionen. Nach ihrer Ausbildung am Krankenhaus Berlin-Neukölln war sie in der Pflegeausbildung tätig und schloss 2001 ihr Studium der Pflegepädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin ab. Es folgten leitende Positionen in der Pflegeausbildung, unter anderem als Leiterin der Wannsee-Schule e. V. sowie als Studienzentrumsleiterin der Hamburger Fern-Hochschule. Seit 2020 ist Christine Vogler Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe, eines großen Ausbildungsverbunds von Charité und Vivantes.

Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus (*1956) ist ausgebildeter Krankenpfleger mit Fachweiterbildung in Intensivpflege und Anästhesie. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Pflegefachkraft, Führungskraft, Unternehmer und pflegepolitischer Gestalter. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens übernahm er leitende Funktionen und baute mehrere Unternehmen im Pflege- und Bildungsbereich auf. Von 2009 bis 2017 war er Präsident des Deutschen Pflegerats. Von 2018 bis 2022 wirkte er als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und vertrat die Interessen von Pflegebedürftigen und Pflegekräften auf Bundesebene.

Dr. Alexia Zurkuhlen, Vorständin des KDA, betont: "Mit Christine Vogler und Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus gewinnen wir zwei ausgewiesene Persönlichkeiten, die die Pflege und ihre Rahmenbedingungen in Deutschland seit vielen Jahren maßgeblich mitgestalten. Ihre fachliche, politische und praxisnahe Expertise ist eine große Bereicherung für die Arbeit des KDA und wird wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Altenhilfe, Pflege und Versorgungsstrukturen geben."

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lübke-Stiftung e. V. (KDA) wurde 1962 von Wilhelmine Lübke und ihrem Ehemann, dem damaligen Bundespräsidenten, Heinrich Lübke, gegründet. Ziel: Ein gutes Leben im Alter(n) zu gestalten - und dies unabhängig, überparteilich, nur der Sache verpflichtet. Dabei ist die wissenschaftliche, forschende Arbeit ebenso wichtig wie die praktische Umsetzung zunächst in Pilotprojekten, dann in der Praxis.

Original-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung, übermittelt durch news aktuell