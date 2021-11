COTEON GmbH

3G am Arbeitsplatz: Online-Testungen als einfache und rasche Lösung für Unternehmen

Bad Schwartau (ots)

Ab diesem Mittwoch gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz

Viele Arbeitgeber wissen nicht, wie sie diese Regelung umsetzen sollen

Videoüberwachte Online-Coronatests von covidtestONLINE.de sind eine einfache Möglichkeit, der Verpflichtung nachzukommen, ohne aufwändig Teststationen und eine eigene Testverwaltung aufbauen zu müssen. Partner sind die Deutsche Lufthansa oder die Dräger Werke.

Die Inzidenzen steigen wieder rasant. Daher gilt ab diesem Mittwoch, dem 24. November, bundesweit 3G am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer:innen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen einen Corona-Test durchführen, bevor sie ihre Arbeitsstätte betreten dürfen. "Stellt der Arbeitgeber lediglich Selbsttests zur Eigenanwendung zur Verfügung, die nicht unter Aufsicht durchgeführt werden, ist dies kein zertifizierter Nachweis", erläutert das Ministerium.

Für Arbeitgeber bedeutet das eine immense logistische und personelle Herausforderung. Sie müssen nicht nur Teststationen aufbauen und die Durchführung überwachen, sondern zusätzlich auch die Testergebnisse verwalten. Geprüfte videoüberwachte Online-Testungen sind daher eine einfache und rasch nutzbare Alternative. Ein qualitativ hochwertiger, TÜV-geprüfter Anbieter hierfür ist covidtestONLINE.de mit seinem Angebot COTEON Business. Er bietet zum Einen eine kontrollierte Durchführung mit Zertifikat an, zum Anderen Funktionen für die Verwaltungen der Testungen, etwa, in welchem Turnus die Mitarbeiter Testcodes zugeschickt bekommen sollen. Zu den Partnern gehören u.a. die Deutsche Lufthansa oder die Dräger Werke.

So funktioniert das Verfahren: Ungeimpfte selbst oder ihre Arbeitgeber benötigen zunächst ein Testkit, das den Anforderungen des RKI entspricht. Anschließend buchen sie online die zertifizierte Durchführung. Mittels WebID-Verfahren und gültigem Ausweisdokument müssen Testpersonen ihre Identität bestätigen. Dann bringen sie das Smartphone in Position und führen den Selbsttest vor laufender Kamera durch. Die Probe muss dabei die nächsten 15 Minuten im Bild bleiben und das anschließende Testergebnis sichtbar in die Kamera gehalten werden. Daraufhin prüft geschultes Personal zwischen 6 und 0 Uhr die korrekte Durchführung des Selbsttests. Das Testzertifikat erhalten Ungeimpfte im Anschluss per E-Mail innerhalb von zwei Stunden. Die Durchführung kostet für Großkunden 7,90 Euro.

"Geprüfte Online-Verfahren können die Lücke schließen, die sich durch eine 3G Regel am Arbeitsplatz ergeben wird", betont Timo Scharpenberg, geschäftsführender Gesellschafter von COTEON. Online-Zertifizierungen sind zudem schnell skalierbar und lassen sich daher bei Bedarf rasch ausweiten.

Über COTEON

Die COTEON GmbH ist aus der care integral GmbH hervorgegangen, die seit 2009 ein verlässlicher Partner des medizinischen Großhandels in Deutschland und darüber hinaus ist. Sie bedient gemeinsam mit dem Partner unizell Medicare Kunden aus den Bereichen Apotheke, Sanitätshaus und Großhandel und vertreibt u.a. die Marke forma-care weltweit. COTEON hat zudem Erfahrung durch den Betrieb zweier stationärer Testzentren gesammelt. Auf www.covidtestONLINE.de bietet COTEON ein Online-Testverfahren mit einer Vielzahl zugelassener Antigen Schnelltests an. Für Geschäftskunden steht mit COTEON Business ein eigenes Portal mit besonderen Konditionen und zusätzlichen Funktionen zur Verfügung. Weitere Informationen: coteon.de

Original-Content von: COTEON GmbH, übermittelt durch news aktuell