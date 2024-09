Tuya Smart

Energiemanagementsystem von Tuya für Privathaushalte wird auf der Ersten Konferenz für bewährte Verfahren im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) für Unternehmen aus China und Europa in Frankfurt 2024 als bestes Beispiel für lokalisierte Entwicklung gewürdigt

Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein führender globaler Anbieter von Cloud-Plattformen, freut sich, bekannt geben zu können, dass sein innovatives Home Energy Management System (HEMS) auf der Ersten Konferenz für bewährte Verfahren im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) für Unternehmen aus China und Europa in Frankfurt 2024 die Auszeichnung für das „Beste Szenario in der lokalisierten Entwicklung" erhalten hat. Diese Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von Tuya für nachhaltige Energielösungen und seinen proaktiven Ansatz bei der Lokalisierung auf dem europäischen Markt.

Die vom chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenführern, Behörden und Institutionen organisierte Erste Konferenz für bewährte Verfahren im Bereich ESG für Unternehmen aus China und Europa in Frankfurt 2024 zielt darauf ab, beispielhafte Unternehmenspraktiken hervorzuheben, die mit den Grundsätzen von Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) in Einklang stehen. Die Konferenz richtet sich nicht nur an chinesische Unternehmen, die nach Europa expandieren, sondern auch an Unternehmen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, die im Handel mit China tätig sind. Die Konferenz würdigt die besten Industriepraktiken in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung, Unternehmensführung, technologische Innovation, Aus- und Weiterbildung, Lieferkettenmanagement, digitale Transformation, lokalisierte Entwicklung und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

In diesem Jahr brachte die Konferenz ein Konsortium chinesischer und europäischer Unternehmen zusammen, um den Konsens zu fördern und ihre Stärken zu vereinen, um den wirtschaftlichen und handelspolitischen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen China und der Welt kontinuierlich zu fördern und gleichzeitig gemeinsam eine nachhaltige und grüne Zukunft zu gestalten.

Für Unternehmen, die auf ausländischen Märkten tätig sind, stellt die Lokalisierung seit jeher eine große Herausforderung und Chance dar. Wenn die Lokalisierungsbemühungen erfolgreich sind, können Unternehmen ihre vorhandenen Technologien, ihr Fachwissen sowie ihre lokalen Ressourcen und Partnerschaften nutzen, um die Entwicklungseffizienz zu maximieren und letztendlich ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Das „Beste Szenario in der lokalisierten Entwicklung" zeichnet Unternehmen oder Organisationen aus, die bedeutende Ergebnisse bei der Integration von in- und ausländischen Geschäftsressourcen durch ESG-Prinzipien erzielt haben, um gemeinsam eine nachhaltige Entwicklung zu verfolgen.

Das HEMS von Tuya zeichnet sich als eine transformative Lösung aus, die die Energieeffizienz in Haushalten in ganz Europa erheblich verbessert. Das System wurde so konzipiert, dass es die besonderen Anforderungen der Verbraucher in verschiedenen globalen Märkten erfüllt und gleichzeitig Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit fördert. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, vor allem mit Xanlite, einer renommierten französischen Smart-Home-Marke, hat Tuya seine Energiemanagement-Lösungen effektiv auf die Bedürfnisse und Vorlieben des europäischen Marktes zugeschnitten.

Das HEMS von Tuya bietet Echtzeit-Einblicke in den Energieverbrauch und das Energiemanagement zu Hause. Das System ermöglicht es Nutzern, das Verbrauchsverhalten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu einem geringeren Verbrauch und zu Kosteneinsparungen führen. Angesichts des wachsenden Trends zu dynamischen Strompreisen in verschiedenen europäischen Ländern hat Tuya diese wichtige Funktion in das HEMS integriert. Das System ermöglicht es Nutzern, die Echtzeit-Strompreise mit nur wenigen Klicks zu überwachen und so den Energieverbrauch zu optimieren. So können die Haushalte die dynamische Preisgestaltung schnell nutzen und von den niedrigeren Tarifen profitieren und ihre Energiekosten insgesamt senken. Diese Integration unterstützt die Energieversorger auch bei der Analyse des Verbraucherverhaltens, der besseren Steuerung von Angebot und Nachfrage und der Befürwortung des neuen Preismechanismus.

Die von Tuya und Xanlite gemeinsam ins Leben gerufene Initiative „Projekt für intelligente Energiemanagementlösungen für den französischen Markt" soll bei erfolgreicher Umsetzung Millionen französischer Haushalte erhebliche Energieeinsparungen bringen, die schätzungsweise bis zu 30 % ausmachen. Die beträchtlichen Auswirkungen tragen zu einem umfassenderen Ziel bei, nämlich der Erreichung von Kohlenstoffneutralität und nachhaltiger Entwicklung in ganz Europa und darüber hinaus.

Die Geschäftsstrategie von Tuya legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, um maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu liefern und technologische Durchbrüche auf möglichst effiziente Weise voranzutreiben.

Dank der Partnerschaft mit Xanlite konnte Tuya mit seinem HEMS eine Reihe bedeutender technologischer Durchbrüche erzielen. Mit Tuya kann Xanlite ein Energiesparset zusammenstellen, das eine Reihe von intelligenten Geräten wie Gateways und Thermostate umfasst. Damit wird das Produktportfolio von Xanlite erweitert und die verschiedenen Energiesparbedürfnisse der einzelnen Haushalte bedient. Was die Software betrifft, so nutzt Xanlite die Tuya-Entwicklerplattform, um ein umfassendes Smart-Home-System anzubieten, das auf französische Hausbesitzer zugeschnitten ist. Darüber hinaus integriert das Smart-Home-System nahtlos die Signale von Ecowatt und écogaz, um Strom- und Gasverbrauchsdaten und wichtige Warninformationen zu liefern.

Zusätzlich zu seinen Partnerschaften in Frankreich hat Tuya mit verschiedenen Unternehmen in ganz Europa und darüber hinaus zusammengearbeitet, darunter NIRCEE und Hexing. Diese Kooperationen sollen es den Kunden ermöglichen, in internationale Märkte wie Nordamerika zu expandieren und die Position von Tuya als führendes Unternehmen im Bereich des intelligenten Energiemanagements zu Hause weiter zu festigen.

Ein weiteres wichtiges Beispiel ist der erfolgreiche Einsatz des HEMS von Tuya in Singapur, wo das maßgeschneiderte Energiesparpaket zu einer durchschnittlichen monatlichen Senkung des Energieverbrauchs um 25 % und in einigen Haushalten sogar um bis zu 54 % geführt hat.

Die erfolgreiche Einführung und Entwicklung von Tuya in Europa, Nordamerika und Singapur ist untrennbar mit den Lokalisierungsfähigkeiten von Tuya verbunden. Bei der Förderung und Umsetzung von HEMS-Lösungen behält Tuya eine offene und neutrale Denkweise bei und nutzt die ausgereiften ökologischen Netzwerke und die Führungspositionen von Partnerunternehmen in verschiedenen Branchen, um Energielösungen schnell in die Haushalte zu bringen.

Die Anerkennung des HEMS von Tuya als „Bestes Szenario in der lokalisierten Entwicklung" ist ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, nachhaltige Energiepraktiken auf globaler Ebene zu fördern. Tuya baut seine Präsenz in der Energielandschaft weiter aus und setzt sich für die Entwicklung intelligenter Energielösungen ein, die einen grünen und kohlenstoffarmen Lebensstil fördern.

„Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Anerkennung auf der Konferenz für bewährte Verfahren im Bereich ESG für Unternehmen aus China und Europa zu erhalten", sagte Eva Na, Vizepräsidentin für Marketing und strategische Zusammenarbeit und Marketingleiterin von Tuya. „Die Anerkennung als „Bestes Szenario" unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung auf dem europäischen und globalen Markt. Wir sind davon überzeugt, dass Tuya durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern innovative Lösungen entwickeln kann, die den steigenden Bedarf der Verbraucher an Energieeinsparungen decken und einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen den Klimawandel leisten."

Die fortlaufende Entwicklung und Umsetzung der Energielösungen von Tuya spiegeln den kontinuierlichen, proaktiven Ansatz des Unternehmens bei der Bewältigung des dringenden globalen Energieproblems wider. Auch in Zukunft wird das Unternehmen mit weltweit führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeiten, um die Einführung von intelligenten Energielösungen in verschiedenen Szenarien weltweit zu fördern.

