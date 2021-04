QuinScape

Intrexx goes Data & Analytics

Freiburg, Dortmund (ots)

Als webbasierte, modulare und skalierbare Low-Code-Plattform bringt Intrexx des Freiburger Softwarehauses United Planet alles mit, was Unternehmen oder Organisationen heute für ihren gewünschten Digital Workplace oder ihr Extranet benötigen. Auch die Integration von Daten aus Drittsystemen wie SAP, IBM und Microsoft SharePoint fällt leicht. "Trotzdem müssen die wichtigsten Basisapplikationen stets eingerichtet werden. Und als Erstes haben wir genau diesen Arbeitsschritt mit den wichtigsten Applikationen in unserem QuinScape Premiumportal bereits durchgeführt", erläutert Dr. Gero Presser, Geschäftsführer der QuinScape GmbH, das neue, cloudbasierte Angebot des Dortmunder Spezialisten für Data & Analytics und Software Engineering.

"Die von QuinScape durchgeführten Anpassungen führen zu einer noch besseren Nutzerführung. Zudem bietet das Portal die Möglichkeit, Intrexx in wenigen Schritten hin zu einer vollwertigen Datenanalyse auszubauen. Daher können wir jetzt sagen: Intrexx goes Data & Analytics", beschreibt Katrin Beuthner, Geschäftsführerin der United Planet GmbH, das neueste Partnerangebot.

"Wir haben das Design dieser voreingerichteten Applikationen nach modernen Erkenntnissen der Wissenschaft überarbeitet. Dies hilft nachweislich, die Nutzung um bis zu 112 Prozent zu steigern", verspricht Mike Schmälter, Teamleiter Intrexx bei QuinScape. Der Clou des gemeinsam von Intrexx und QuinScape vorangetriebenen Portals ist die Möglichkeit, in nur vier, klar umrissenen Schritten das System weiter zu entwickeln. "Überall fallen Daten an. Sie zu analysieren, verspricht wertvolle Erkenntnisse. Mit dem QuinScape Premiumportal bieten wir jetzt eine Lösung an, wie ein Unternehmen individuell bzw. schrittweise von der sauberen, zentralen Datenerfassung bis hin zur Analyse der Daten alles in einem Intrexx-Portal abbilden kann", ist Mike Schmälter begeistert.

Um dies zu erreichen, wird das Portal um Reports für Intrexx, einem Produkt der QuinScape GmbH, erweitert: Dieser basiert auf der JasperReports® Library, dem weltweit populärsten quelloffenen Berichts-Generator. Somit stehen dem Anwender alle Daten aus dem Portal und vielen der angebundenen Quellen zur Verfügung, um hochwertige Berichte zu erstellen. Außerdem gibt Ihnen Reports für Intrexx die Möglichkeit, vollautomatisch Dokumente erzeugen zu lassen.

https://www.quinscape.de/intrexx/ oder https://www.intrexx.com/de/data/analytics

