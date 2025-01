Innovative Investment Solutions GmbH

INNO INVEST auf Family Office Niveau: Kooperation mit UBS Deutschland gestartet

Darmstadt (ots)

Darmstädter Wertpapierinstitut baut eigene Vermögensverwaltung und Haftungsdach-Geschäft weiter aus

Wer Privatkunden und Unternehmer auf Wealth Management-Niveau betreuen möchte, kommt um die UBS in Deutschland nicht herum. "Die Integration der UBS als Depotbank ist ein strategisch wichtiger Schritt, der Vertrauen, Professionalität und Exklusivität unterstreicht. Gleichzeitig erfüllt UBS die hohen Erwartungen unserer sehr vermögenden Kunden, die erstklassige Dienstleistungen und Sicherheit suchen. Dies trägt maßgeblich zur Differenzierung als Premiumanbieter bei", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer der INNO INVEST. UBS ist eine weltweit anerkannte Bank mit einem ausgezeichneten Ruf. Vermögende Kunden legen großen Wert auf eine vertrauenswürdige und etablierte Marke.

Hauseigene Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau

Als unabhängiger Vermögensverwalter bietet die INNO INVEST die klassische Vermögensverwaltung, wahlweise mit ETF- und Aktien-Anlagestrategien. Für Anlagevolumen ab 1,5 Millionen Euro können Kunden zudem spezialisierte Individualmandate in Anspruch nehmen. High-Net-Worth Individuals (HNWIs) profitieren von maßgeschneiderten Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Private Equity, der Zugang zu exklusiven und hochwertigen Investmentmöglichkeiten eröffnet. Durch die globale Expertise der UBS gewinnt die INNO INVEST nun umfangreiche Erfahrung in der Betreuung global ausgerichteter Vermögenswerte. Weiter können Kunden von der Expertise der UBS in der Optimierung von internationalen Währungs- und Steuerstrukturen profitieren.

Haftungsdach für HNWIs

Als eines der modernsten Haftungsdächer bietet die INNO INVEST die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements auf der hauseigenen Wealthtech-Plattform für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Anlageberater ab. Unabhängig ob Klassisch oder als digitale Whitelabel-Lösung, mit der UBS als erstklassige Depotbank wertet das Haftungsdach die bereits bestehenden Anbindungsmöglichkeiten an Depotbanken, darunter aktuell bspw. DAB BNP Parias, V-Bank oder Interactive Brokers deutlich auf.

Original-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell