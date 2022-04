PropertyExpert GmbH

Innovation durch AiCheck - PropertyExpert zu Gast auf der insureNXT

PropertyExpert, der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft für die Regulierung von Gebäudeschäden, ist zu Gast auf der insureNXT, dem neuen internationalen Kongress für Innovationen im Versicherungswesen.

Die insureNXT, Plattform für Versicherer, Beratungsunternehmen und Makler, findet am 18. und 19. Mai auf der Koelnmesse statt. insureNXT ist auf der Suche nach branchenübergreifenden Lösungen, neuen Ökosystemen und Geschäftsmodellen, um neue Herausforderungen durch steigende Kundenansprüche und digitale Transformationen in der Versicherungswirtschaft zu meistern. PropertyExpert ist an beiden Tagen zu Gast und spricht über die innovative Predictive Lösung - den AiCheck. Zusammen mit ihren Partnern möchte die insureNXT den Weg für eine neue Generation von Versicherungsprodukten und innovativen Services bereiten.

PropertyExperts innovative Predictive Lösung - der AiCheck

Neben ausgewählten Experten der Versicherungs- und Finanzbranche und der digitalen Szene ist der Langenfelder Digitalisierungsexperte für Versicherungen und Real Estate durch Key Account Manager Fabian Kampfmann auf der insureNXT vertreten. Fabian Kampfmann hält am 18. Mai um 14:30 Uhr in der Demo Arena im 1. Obergeschoss seinen Pitch zum Thema: Die Zukunft der Predictive Modelle: mit dem AiCheck zum Highspeed Schadenprozess.

"Ich freue mich Sie an unserem Stand zu begrüßen und mich persönlich mit Ihnen auszutauschen", so Kampfmann. PropertyExperts AiCheck ermöglicht es, mit Hilfe künstlicher Intelligenz, bei unselektiertem Belegeingang, binnen Sekunden auffällige Angebote und Rechnungen zu identifizieren.

"Wir glauben, dass die transparente Abwicklung der meisten Gebäudeschäden weltweit nur wenige Sekunden in Anspruch nehmen sollte und so zu einer positiven Erfahrung für alle Beteiligten wird.", so Frank Feist, Geschäftsführer von PropertyExpert.

Am 19. Mai im Rahmen des Career Day der insureNXT unterstützt Birgit Bongartz, Personalreferentin bei PropertyExpert, das Team am Messestand.

Wie funktioniert der AiCheck?

Der AiCheck ermöglicht eine schnelle, qualifizierte und objektive Identifikation von auffälligen Angeboten und Rechnungen. Unauffällige Angebote und Rechnungen werden innerhalb kürzester Zeit strukturiert zurückversandt. Durch den AiCheck können gelernte Schadendaten aus der Vergangenheit für sekundenschnelle Entscheidungen in der Gegenwart genutzt werden und die Schadenabwicklung erheblich beschleunigen.

Ein maximiertes, realisierbares Einsparpotential wird durch die anschließende Tiefenprüfung auffälliger Belege erzeugt. Die automatisierten Prozesse führen zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Effizienz und zu einer Verbesserung des Schadenaufwands. Neben der enormen Prozessbeschleunigung bietet die Automatisierung durch den AiCheck den Mitarbeitern die volle Konzentration auf Aufgaben, die menschliche Expertise bedürfen.

PropertyExpert freut sich, Sie persönlich am Stand begrüßen zu dürfen - Stand B0303 EG

Das Langenfelder Sales Team, Fabian Kampfmann und Kitty Smit, begrüßen Kollegen, Kunden, Partner und Pressevertreter am Stand B0303 zum Fokusthema: Die Zukunft der Predictive Modelle: mit dem AiCheck zum Highspeed Schadenprozess. Am 19. Mai liegt der Fokus auf dem Career Day. Unterstützt werden die Key Account Manager durch Birgit Bongartz, Personalreferentin bei PropertyExpert.

Persönliche Termine auf der Messe

Kommen Sie zur Vereinbarung von persönlichen Treffen gern auf das PropertyExpert Team zu! Ihre Ansprechpartner sind:

Fabian Kampfmann

Key Account Manager

Tel.: +49 2173 3286 200

E-Mail: f.kampfmann@propertyexpert.de

Kitty Smit

Key Account Managerin

Tel.: +49 2173 32 86 - 204

E-Mail: k.smit@propertyexpert.de

Über PropertyExpert

PropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.

Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.

Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.

