Becanex GmbH

Bedrocan und Becanex starten strategische Produktkooperation — gemeinsamer Marktauftritt in Deutschland

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Berlin (ots)

Der niederländische Medizinalcannabis-Pionier Bedrocan und der Berliner Extraktionsspezialist Becanex starten eine strategische Produktkooperation. Deutschland ist der erste Markt, in dem die beiden Unternehmen gemeinsam auftreten. Den öffentlichen Auftakt bilden im Mai 2026 zwei aufeinanderfolgende Branchenveranstaltungen in derselben Woche: die Cannabis Europa in London und die Medical Cannabis Conference in Berlin.

Eine Kooperation mit Vorgeschichte

Die Verbindung zwischen beiden Unternehmen reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Bereits 2014 arbeitete das Team um Becanex-Mitgründer Eral Osmanoglou unter einer wissenschaftlichen Lizenz mit Bedrocan zusammen. Was damals als Forschungskooperation begann, mündet heute in eine industrielle Partnerschaft — ein Reifezeichen für einen Markt, der sich in den vergangenen Jahren von einer wissenschaftlichen Nische zu einem regulierten Segment der pharmazeutischen Versorgung entwickelt hat. „Bereits 2014 hat das Team um Becanex-Mitgründer Eral Osmanoglou gemeinsam mit Bedrocan unter einer wissenschaftlichen Lizenz erste Extrakte aus der Bedrocan® Blüte entwickelt", so Sebastian Kamphorst, Geschäftsführer der Becanex GmbH.

Komplementäre Expertise, gemeinsame Werte

Die Kooperation basiert auf einer geteilten Überzeugung beider Unternehmen: dass Medizinalcannabis denselben Anspruch an Sorgfalt, Standardisierung und Transparenz erfüllen muss wie jeder andere pharmazeutische Wirkstoff. Bedrocan bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im standardisierten Anbau ein und produziert in EU-GMP-zertifizierten Anlagen in den Niederlanden und Dänemark. Becanex ergänzt diese Expertise um pharmazeutische Extraktionsverfahren am Berliner Produktionsstandort, der über eine Herstellungserlaubnis nach § 13 Abs. 1 AMG, ein GMP-Zertifikat und eine Registrierung als Wirkstoffhersteller nach § 64 Abs. 3g AMG verfügt. „Wir waren immer präzise darin, wie wir unser Cannabis anbauen. Becanex ist ebenso präzise darin, wie es extrahiert wird", erklärt Jaap Erkelens, CEO von Bedrocan.

Deutscher Markt im Wandel

Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis hat sich seit Inkrafttreten des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) im April 2024 grundlegend verändert. Nach Daten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stieg die Importmenge von rund 72 Tonnen im Jahr 2024 auf etwa 201 Tonnen im Jahr 2025. Mit dieser Entwicklung wächst auch der Bedarf an pharmazeutisch standardisierten Produkten für die Versorgung in Apotheken. Parallel zur Marktdynamik ist die regulatorische Diskussion in Bewegung. Der Bundestag berät derzeit eine Novelle des Medizinal-Cannabisgesetzes; zugleich werden im Rahmen der GKV-Finanzdebatte mögliche Anpassungen am Leistungskatalog diskutiert. Vor diesem Hintergrund nimmt die Bedeutung standardisierter, pharmazeutisch hochwertiger Versorgungsoptionen für die Apotheken-Magistralrezeptur weiter zu.

Europäische Wertschöpfungskette

Deutschland deckt seinen Bedarf an Medizinalcannabis überwiegend durch Importe — laut BfArM stammten 2024 erhebliche Mengen aus europäischen Produktionsländern, darunter Portugal, Dänemark und Spanien. Mit Produktionsstandorten in den Niederlanden, Dänemark und Deutschland setzen Bedrocan und Becanex auf eine europäische Wertschöpfungskette mit kurzen Wegen und etablierten regulatorischen Standards.

Längerfristige Roadmap

Über die unmittelbare Marktpräsenz hinaus ist die Zusammenarbeit als längerfristige Roadmap angelegt. Gemeinsame Aktivitäten in Forschung & Entwicklung sowie im Bereich der Fachkreis-Information sind Teil dieser Roadmap. Weitere Schritte werden zu gegebener Zeit kommuniziert. Weitere Informationen unter bedrocan.com und becanex.com.

Über Becanex GmbH

Becanex GmbH ist ein in Berlin ansässiger Hersteller pharmazeutischer Cannabis-Rohextrakte für die Magistralrezeptur in Apotheken. Becanex besitzt an ihrem Betriebssitz in Berlin die Herstellungserlaubnis nach § 13 Abs. 1 AMG, das GMP-Zertifikat und ist als Wirkstoffhersteller nach § 64 Abs. 3g AMG registriert. Weitere Informationen:

www.becanex.com

Über Bedrocan International

Bedrocan ist der weltweit erfahrenste Hersteller von Medizinalcannabis in pharmazeutischer Qualität. Mit über zwei Jahrzehnten Expertise liefern wir die Konsistenz und Qualität, die für die Herstellung von Cannabisarzneimitteln erforderlich sind. Von EU-GMP-zertifizierten Produktionsstätten in den Niederlanden und Dänemark aus bieten wir pharmazeutischen Herstellern, Rezepturapotheken und Gesundheitsdienstleistern weltweit eine zuverlässige Versorgung mit Cannabis-API und cannabinoidbasierten Zubereitungen. Weitere Informationen:

www.bedrocan.com

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