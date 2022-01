Biotaurus GmbH

Biotaurus für Green Product Award nominiert

Bayerisches Start-up setzt sich in Design, Innovation & Nachhaltigkeit gegen zahlreiche Bewerber durch

Großhelfendorf (ots)

1500 Teilnehmer aus 54 Ländern hatten sich für den Green Product Award beworben.

Biotaurus überzeugt mit rundum nachhaltigen Konzept.

Die grüne Alternative für Haus und Garten hat es auf die Short List geschafft.

Biotaurus, das nachhaltige Start-up aus Bayern, wurde für den internationalen Nachhaltigkeitspreis "Green Product Award" 2022 nominiert. Eine 24-köpfige Experten-Jury hatte aus 1500 Teilnehmern in mehreren Stufen die Nominierten zusammengestellt. Am 18. Mai werden die Preise in 12 Kategorien im Rahmen eines Events der Munich Creative Business Week verliehen.

"Die Biotaurus Dünger-Alternative zeigt, wie ein Mix aus Nachhaltigkeit, Design und Innovation einen guten Lebensstil mit einer nachhaltigeren Zukunft in Einklang bringen kann", begründet Nils Bader, Direktor Green Future Club & Initiator Green Product Award, die Nominierung.

Für einen nachhaltigen Lifestyle

"Wir sind ein junges Start-Up mit dem Anspruch, die Welt ein Stück besser zu machen. Denn wie wir heute agieren, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen aussieht. Deswegen freuen wir uns sehr über diese Nominierung!" erklärt Vanessa Hülse, Head of Marketing bei Biotaurus.

"Unser Anspruch ist es, den Alltag der Menschen zu erleichtern und zu bereichern und gleichzeitig die Erde ein Stück besser zu machen."

Alle Biotaurus Produkte sind biozertifiziert, vegan, tierversuchs- und gentechnikfrei sowie 100 Prozent bienenfreundlich. Das derzeitige Sortiment umfasst Alternativen zu Bio-Dünger sowie umweltschonende Haushaltsmittel und wird zukünftig weiter ausgebaut. Als nachhaltige Brand ist Biotaurus lebendig, natürlich, modern, echt, begeisternd und geht auch mal unkonventionelle Wege. Kurz gesagt: Biotaurus ist der Rebell mit dem grünen Herzen.

Publikums-Voting bis 31. Januar 2022

Aktuell wird für den Publikumsgewinner abgestimmt: Jeder kann mitmachen und für seinen Favorit voten. Die Stimmabgabe für Biotaurus ist noch bis zum bis zum 31. Januar 2022 möglich auf https://www.gp-award.com/de/produkte/organic-fertilizer.

Über Biotaurus:

Die Biotaurus GmbH ist ein deutsches Start-Up aus Bayern. Wir kreieren innovative Lösungen für einen nachhaltigen Lifestyle: Unsere Vision ist es, den Alltag der Menschen zu erleichtern und zu bereichern und gleichzeitig die Erde ein Stück besser zu machen. Das aktuelle Portfolio umfasst natürliche Dünger-Alternativen und Haushaltshelfer und wird zukünftig ausgebaut. Alle Produkte werden unter höchsten Qualitäts-Standards gefertigt, sind 100 % biologisch, vegan und bienenfreundlich. Biotaurus ist bei ausgewählten Partnern sowie im eigenen Online-Shop erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.biotaurus.com

Über den Green Future Club

Der internationale Green Product Award zeichnet seit 2013 Produkte und Dienstleistungen aus, die sich in Bezug auf Design, Innovation und Nachhaltigkeit hervorheben. Ziel des Clubs ist es, Konsumenten und Industrie mit guten Beispielen zu inspirieren und den Teilnehmenden der Awards Feedback und Networking-Möglichkeiten zu bieten, damit immer mehr nachhaltige Produkte. Der Award präsentiert 12 Kategorien - Arbeitswelt, Architektur & Tiny Houses, Fashion, Gebäudekomponenten, Interior & Lifestyle, Kinder, Konsumgüter & Körperpflege, Küche, Neue Materialien, Mobilität und Sport. Der Green Concept Award, der in Zusammenarbeit mit der IKEA-Stiftung vergeben wird, prämiert ausschließlich Konzepte, Materialien und Prototypen, die noch nicht auf dem Markt sind. Das Green Trend Book zeigen jedes Jahr die kommenden nachhaltigen Trends und Einreichungen der Awards.

