RoboMarkets verbessert die Handelsbedingungen auf der Plattform R StocksTrader: Abschaffung der Provision, Erweiterung der Liste der Aktien und neue Trading-API

RoboMarkets ist stolz darauf, bedeutende Aktualisierungen für die Plattform R StocksTrader bekannt geben zu können, die darauf abzielen, das Erlebnis unserer Kunden beim Investieren zu verbessern. Diese Aktualisierungen umfassen die Vereinfachung der Handelsbedingungen, die Erweiterung der Liste der verfügbaren Aktien und die Einführung einer modernen Trading-API.

1. Abschaffung der Provision und neuer Ansatz bei den Spreads

RoboMarkets eliminiert alle Ordergebühren auf der Plattform R StocksTrader als Teil unserer Bemühungen, die besten Handelsbedingungen zu bieten. Kunden können nun Aktien kaufen, ohne dass hohe Mindestprovisionen anfallen, wodurch selbst kleine Investitionen realisierbar sind. Anstelle von Provisionen werden unsere Gebühren für die Orderausführung in den Marktspread - die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis - einbezogen. Der Spread-Aufschlag darf höchstens bei 0,3 % des Wertes von Aktien und CFDs auf Aktien liegen, was den besten Marktstandards entspricht. Die neuen Handelsbedingungen werden am 2. September 2024 in Kraft treten.

2. Erweiterung der Liste der Aktien: über 150 neue Instrumente

RoboMarkets hat die Liste der für den Handel verfügbaren Aktien mit über 150 neuen Instrumenten erheblich erweitert. Unter den neu hinzugefügten Unternehmen sind:

- Reddit Inc. – ein soziales Netzwerk und eine Nachrichten-Webseite, auf der Nutzer die Inhalte teilen und bewerten können.

- Artiva Biotherapeutics Inc. – ein auf die Krebstherapie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen.

- Asana, Inc. (ASAN.ny) – Entwickler einer Plattform für das Arbeitsmanagement.

- Y-mAbs Therapeutics, Inc. – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Antikörper für die Krebsbehandlung entwickelt.

Die Kunden können nun ihre Investmentportfolios diversifizieren, indem sie Aktien der größten Unternehmen der Welt hinzufügen.

3. Start der Trading-API

RoboMarkets startet eine Trading-API auf der Plattform R StocksTrader, die es Kunden ermöglicht, mit Hilfe von Algorithmen zu handeln, Apps zu integrieren und eigene Dienste zu erstellen. Die API eignet sich für die Entwicklung und das Testen von Strategien sowohl auf Echtgeld- als auch auf Demokonten und unterstützt den Handel mit Aktien, CFDs, Währungen und anderen Instrumenten über eine einzige Benutzeroberfläche. Diese Lösung ist sowohl für Kleinanleger als auch für institutionelle Trader und Fonds ideal.

Weitere Informationen und die Dokumentation zur API finden Sie hier.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Änderungen unseren Kunden helfen werden, neue Dimensionen beim Investieren und Handeln zu erreichen. Danke, dass Sie sich für RoboMarkets entschieden haben!

