RTL News

Neues Nachrichtenformat in der RTL-Primetime

Lothar Keller übernimmt Redaktionsleitung von "RTL Direkt"

Köln (ots)

RTL-Chefkorrespondent und Moderator Lothar Keller (55) wird Redaktionsleiter von "RTL Direkt", dem neuen Nachrichtenformat mit Jan Hofer. Lothar Keller ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen für den Sender tätig. Zunächst arbeitete er als Redakteur bei "RTL Aktuell" sowie als Reporter. Seit 2000 ist Lothar Keller politischer Korrespondent im Berliner Haupstadtstudio. Von 2006 bis 2016 war Lothar Keller zudem für "RTL Aktuell" als Moderator im Einsatz. Seit 2017 gehört er zum Moderationsteam des "RTL Nachtjournals".

Als Sendechefs sind zudem Waleska Niermann (35) sowie Jan Liebold (40) mit an Bord. Niermann kommt von Final Frame, wo sie als Redaktionsleiterin und Reporterin tätig war. Für Waleska Niermann ist es eine Rückkehr zur Mediengruppe RTL Deutschland, denn bereits von 2012 bis 2018 war sie im Berliner Haupstadtstudio als Chefin vom Dienst und Leiterin des VIP-Teams im Einsatz. Jan Liebold war bislang für den Norddeutschen Rundfunk und das Investigativ-Ressort von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung als Chef vom Dienst, Redakteur und Reporter tätig. Dabei arbeitete er vor allem für die ARD-Nachrichtenformate Tagesschau und Tagesthemen sowie Wahlsondersendungen, Brennpunkte und ARD Extra-Sendungen zur Corona-Lage.

"Ich freue mich sehr, dass Lothar diese Aufgabe übernimmt. Durch seine Erfahrungen als Moderator von RTL Aktuell und dem Nachtjournal sowie als politischer Chefkorrespondent in Berlin ist er in der neuen Rolle als Redaktionsleiter die Idealbesetzung für unser neues Primetime-Format. Ich wünsche ihm sowie dem gesamten Team viel Erfolg und Spaß mit der spannenden Aufgabe", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS.

Lothar Keller: "Eine ganz neue Sendung für das RTL-Abendprogramm zu verantworten, ist eine tolle Herausforderung. Ich freue mich sehr darauf, dieses Format gemeinsam mit Jan Hofer und der Redaktion zu entwickeln und rechtzeitig zur heißen Phase des Bundestagswahlkampfs an den Start zu bringen."

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell