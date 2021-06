RTL News

"Klima Update" ab dem 8. Juli bei RTL

Neues Format mit Christian Häckl & Bernd Fuchs

Köln (ots)

Der Klimawandel ist weiter auf dem Vormarsch. Um aktiv auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, baut RTL seine Klimaberichterstattung aus. Ab dem 8. Juli startet das neue Format "Klima Update", das zunächst zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und samstags direkt im Anschluss an das RTL Aktuell Wetter um kurz nach 19 Uhr läuft. Moderiert wird die Sendung von Christian Häckl und Bernd Fuchs.

Der Name ist Programm. Bei dem neuen Format dreht sich alles rund um das Thema Klima. So liefert das "Klima Update" unter anderem Erklärungen zu verschiedenen Klimaphänomenen wie dem Treibhauseffekt. Außerdem befasst sich die Sendung mit tagesaktuellen, relevanten Informationen und ordnet alles Wichtige für die Zuschauer:innen ein. Des Weiteren sind die Moderatoren Christian Häckl und Bernd Fuchs auch vor Ort. Ob auf einem Gletscher oder im Klimahaus in Bremerhaven - das "Klima Update" ist hautnah dabei.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS: "Der Klimawandel ist aktuell eine der größten und wichtigsten Herausforderungen. Mit dem 'Klima Update' wollen wir weiter das Bewusstsein für das Klima stärken und möglichst viele Menschen erreichen."

Das "Klima Update" entsteht in Partnerschaft mit GEO und der Initiative KLIMA° vor acht. KLIMA° vor acht ist eine Initiative aus ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die im August 2020 gegründet wurde, um eine regelmäßige, verständliche und wissenschaftlich fundierte Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen voranzutreiben. KLIMA° vor acht ist unabhängig, überparteilich und hat sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben.

Das "Klima Update" wird immer freitags und montags jeweils um kurz vor acht bei ntv wiederholt und gibt es zusätzlich auch auf wetter.de.

