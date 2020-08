Mania Stillmode GmbH

Stillmode mit lässigem Touch

Frankfurter Label Mania launcht Kollektion mit Amira Pocher

Frankfurt (ots)

Amira Pocher, die im Winter das zweite Kind mit Comedian Oliver Pocher erwartet, entwirft mit dem Frankfurter Unternehmen Mania Stillmode GmbH eine gemeinsame TGTHER Kollektion. Coole und lässige Mode für (stillende) Mütter, Familien und Freunde. Fair und nachhaltig produziert innerhalb der EU.

Während ihrer ersten Schwangerschaft stellte Amira Pocher fest: "Coole Stillmode ist kaum zu finden. Als Bald-Erstlingsmama wollte ich nicht auf meinen Lieblingshoodie verzichten und gleichzeitig etwas haben, womit ich entspannt und diskret stillen kann" erklärt Pocher. "Da bekam ich Lust, eigene Stücke zu entwerfen und dem ganzen Stillthema einen lässigen Touch zu verpassen".

Als Partner für die Entwicklung ihrer persönlichen Lieblingsstücke fand die Unternehmerin ein junges aufstrebendes Start-Up, das selbst von zwei Müttern geführt wird. "Mit Gloria Falk und Anna Orlinski habe ich genau die richtigen Zwei an meiner Seite", sagt Pocher. Was die drei Frauen verbindet, sind neben gegenseitiger Sympathie und einer "Hands-On"-Mentalität ein Sinn für Schönes und ein klarer Blick auf die Bedürfnisse junger Mütter. "Wir sind alle drei Teil unserer Zielgruppe. Wir kennen die Herausforderungen des Mama-Daseins. Unsere Erfahrungen lassen wir in die Modelinie einfließen" sagt Anna Orlinski, Geschäftsführerin von Mania.

Das Credo der Kollektion ist einfach und mehrdeutig zugleich - TGTHER. "Wir wollen damit sagen: gemeinsam können wir mehr erreichen. Gemeinsam als Mütter, als Väter, als Familien, als Freunde. Wir möchten uns gegenseitig unterstützen, uns den Rücken stärken", erläutert Gloria Falk, Geschäftsführerin von Mania. "Das Credo steht außerdem für TGTHER für die Welt, in der wir leben. Wir produzieren nachhaltig in kleinen Manufakturen. Slow-Fashion als Gegenbewegung zu Fast-Fashion."

Bei der Entwicklung der Slow-Fashion-Kollektion entstanden neben schöner und praktischer Stillmode auch komplette Looks für die ganze Familie und Freunde. Ein besonderes Augenmerk liegt auf hohem Tragekomfort, durchdachten Schnitten, qualitativ hochwertigen Materialien und einer fairen Produktion. Das auffällige Design der Streetwear-Teile war Amira Pocher gleichermaßen wichtig wie eine Fertigung, die auf Kurzstrecke zum Kunden gelangt.

Amira Pochers Kollektion ist aktuell ausschließlich über www.mania-shop.de erhältlich. Alle Fragen rund um Schnitte, Passform und Materialien werden persönlich von den Geschäftsführerinnen beantwortet.

Über Mania

Mania ist Mode für Mamas. Lieblingsstücke, die begeistern und die man am liebsten jeden Tag tragen möchte. Ob stillend oder nicht und auch über die Babyzeit hinaus. Stylish, durchdacht und angenehm zu tragen. Kreiert mit viel Liebe und als Antwort auf die Wünsche von Müttern. Mania ist nachhaltige Slow Fashion aus schönen Stoffen und in coolen Schnitten. Die Marke startete 2011 mit einem Stillschal und wird seit 2018 von den beiden Frankfurter Unternehmerinnen Anna Orlinski und Gloria Falk geführt und weiterentwickelt. Mehr Informationen unter: https://www.mania-shop.de/

