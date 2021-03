Nachhaltige Werbemittel: GOTS-Baumwolltaschen mit Fairtrade-Zertifikat

more presents e.K.

Umweltschutz und nachhaltige Produktionsketten sind zunehmend wichtige Größen in Wirtschaft und Handel. Das Verbot von Plastiktüten im Einzelhandel ist ein Meilenstein dieser Entwicklung. Das Thema Nachhaltigkeit beeinflusst mittlerweile maßgeblich die Kaufentscheidungen der Verbraucher. In der Werbung ist es längst angekommen, und damit auch bei Werbemitteln wie Verpackungen und Einkaufstaschen. "Baumwolltaschen sind perfekte Werbeträger, vor allem für den Einzelhandel oder im Messegeschäft", sagt Bettina Timmermann, Gründerin von more presents (https://nachhaltige-baumwolltaschen.de). "Mit nachhaltig produzierten Werbetaschen können Unternehmen ein positives Image aufbauen." Das 1999 in Hamburg gegründete Unternehmen ist Importeur und Großhändler für Werbeartikel aus Bio-Baumwolle mit GOTS- und Fairtrade-Zertifikat.

Timmermann bedruckt Baumwolltaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und andere Produkte mit den Logos und Werbebotschaften ihrer Kunden. Dazu zählen sowohl große Handelsketten und Industrieunternehmen als auch kleine Einzelhandelsgeschäfte. more presents agiert als Full-Service-Partner und übernimmt sowohl den Import als auch die Bedruckung, Prüfung und Auslieferung der Werbetaschen. "Garantierte Qualität und hohe Standards sind uns besonders wichtig", sagt Timmermann. "Unser Werbetaschen tragen das GOTS-Siegel. Wir lassen unsere Produkte nach dem Global Organic Textile Standard produzieren. Außerdem ist unsere Handels- und Lieferkette Fairtrade-zertifiziert." Mit dem neuen, in Deutschland gelagerten GOTS-Sortiment kann more presents seit Jahresbeginn auch kurzfristig bedruckte Baumwolltaschen in kleinen Auflagen liefern.

"Wenn Sie für Ihr Unternehmen nachhaltige und ökologisch einwandfreie Taschen als Werbemittel einsetzen wollen, sollten Sie auf das GOTS-Siegel achten", sagt Timmermann. "Fairtrade und Bio sind den meisten Verbrauchern schon lange ein Begriff. Mittlerweile kennen immer mehr Menschen auch GOTS, das Bio-Siegel für Baumwollprodukte." Durch die langjährige Zusammenarbeit mit exklusiven Kooperationspartnern in Indien und Pakistan kann more presents eine gleichbleibend gute Qualität gewährleisten. Die Auswahl der Produzenten erfolgt nach strengen Richtlinien. "Neben der Qualität der gelieferten Ware sind uns auch der Ausschluss von Kinderarbeit und die Einhaltung sozialer Standards wichtig." Weitere Informationen unter https://nachhaltige-baumwolltaschen.de.

