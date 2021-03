NEOH

Dominic Thiem setzt auf NEOH: Tennis-Ass wird Testimonial und beteiligt sich an Schokoriegel-Innovation

- NEOH wird exklusiver Riegel-Ausstatter des Grand-Slam-Siegers - Dominic Thiem erhält Unternehmens-Anteile und fungiert als Marken-Testimonial - Thiem: "Einzigartige Rezeptur macht NEOH zu perfekter Ergänzung im Ernährungsplan und ermöglicht Naschen ohne schlechtes Gewissen"

Dominic Thiem, aktuell die Nr. 4 der ATP-Weltrangliste, und die Schokoriegel-Innovation NEOH gehen eine schlagkräftige Partnerschaft ein: NEOH ist ab sofort der exklusive Riegel-Ausstatter des Tennis-Stars, zudem fungiert Dominic Thiem als Testimonial für das österreichische Unternehmen. Darüber hinaus beteiligt sich Thiem auch an NEOH.

Vielschichtige Partnerschaft: Einzigartige Rezeptur und Unternehmensstrategie ausschlaggebend

Die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen ist für den 27-jährigen Grand-Slam-Sieger etwas Besonderes. "Um als Leistungssportler erfolgreich zu sein, ist eine ausgewogene Ernährung essentiell. NEOH ist die perfekte Ergänzung für meinen Ernährungs- und Trainingsplan - so kann ich endlich auch ohne schlechtes Gewissen naschen", erklärt Thiem. Die Beteiligung am Unternehmen ist für Thiem auch ein Investment in die Zukunft. "Ich glaube an die Idee hinter NEOH und bin überzeugt davon, dass das Unternehmen eine große Zukunft hat."

Thiem als Testimonial auf und abseits des Platzes

Als exklusiver Riegel-Ausstatter stellt NEOH Dominic Thiem künftig neben den Standardprodukten auch Riegel zur Verfügung, mit denen er sich im Wettkampf stärken kann. Auch abseits des Tennis-Courts fungiert Dominic Thiem künftig als Testimonial für NEOH.

"Mit Dominic Thiem haben wir einen der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt als Testimonial und Partner gewonnen. Er ist für viele ein großes Vorbild und weiß als Spitzen-Athlet ganz genau, worauf es bei der Ernährung ankommt. Dass er NEOH nun in seinen Ernährungsplan aufnimmt, ist für uns natürlich eine tolle Bestätigung", freut sich Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von NEOH. Dank einer ausgeklügelten Zusammensetzung enthält NEOH rund 95 % weniger Zucker als herkömmliche Schokoriegel und hat als einziges Produkt kaum Auswirkung auf den Blutzucker.

NEOH treibt weitere Expansion voran

Durch seine Beteiligung am österreichischen Unternehmen spielt Thiem auch eine wichtige Rolle für die weitere Expansion. Im Fokus steht dabei, die Marktdurchdringung in Deutschland, Österreich, und den USA zu erhöhen. "Um unsere Expansion weiter voranzutreiben, starten wir demnächst eine Finanzierungsrunde, die für alle interessierten Investorinnen und Investoren offen ist", so Zeller.

Über NEOH / Alpha Republic

Dank einzigartiger Zusammensetzung vereint NEOH das Beste aus klassischem Schoko- und gesundem Fitnessriegel. Daraus entsteht eine neue Kategorie - der CrossBar: Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm Zucker, bietet der ausgewogene Energie- und Proteinsnack ein völlig neues Naschvergnügen - ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten die Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter NEOH steht. Unter dem Motto "Fight Sugar. Unleash Taste" ist NEOH seit dem 25. November 2017 flächendeckend in Österreich und seit 1. Januar 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert wird der 30g-Riegel aus hochwertigen Zutaten in drei Geschmacksrichtungen in der niederösterreichischen Gutschermühle. Weitere Informationen unter www.neoh.com

