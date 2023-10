Converge Technology Solutions Corp.

Converge Technology Solutions ernennt Patrick Haupt zum Geschäftsführer von Converge Deutschland

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire)

Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, die Ernennung von Patrick Haupt zum Geschäftsführer für Deutschland mit Wirkung zum 1. Dezember 2023 bekannt zu geben.

Als erfahrener und vertrauenswürdiger Leiter mit mehr als 30 Jahren Markterfahrung in den Bereichen Computing, Software, Sicherheit, Storage und IT-Services im deutschen öffentlichen Sektor kommt Patrick Haupt zu Converge Germany, nachdem er mehr als 10 Jahre lang als Vertriebsleiter für Client Computing bei Fujitsu tätig war. Zuvor hatte er verschiedene Positionen inne, die von der Vertriebsentwicklung über das Projektmanagement bis hin zu Finanzdienstleistungen reichten. In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Patrick Haupt zusammen mit Dr. Peter Klein und Mathias Harms das exekutive Converge-Führungsteam verstärken und für die Leitung der Vertriebsstrategie und -Lösungen, den Ausbau der Dienstleistungen und die End-to-End-Aktivitäten von Converge Germany verantwortlich sein. Darüber hinaus wird Patrick Haupt im Zuge der fortlaufenden weltweiten Transformation und Integration von Converge die Bemühungen des Unternehmens zur Konsolidierung und Integration von DEQSTER, GfdB, REDNET und Visucom in Converge Germany leiten. Diese sollen als eine Einheit auf den Markt gehen, um das weltweite Engagement von Converge für eine kontinuierliche Verbesserung der Kundenerfahrung und des Kundenerfolgs voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus ist die Entwicklung, Bindung und Erweiterung der Fähigkeiten und Fertigkeiten aller unserer Mitarbeitenden in Deutschland die Grundlage des weltweiten Geschäftsmodells von Converge Technology Solutions.

"Converge freut sich, die Ernennung von Patrick Haupt zum Geschäftsführer von Converge Germany bekannt zu geben und jemanden mit seinem Wissen und seiner Erfahrung an der Spitze unseres Teams zu haben", so Greg Berard, Global CEO und Vorsitzender von Converge. "Patrick Haupts Hintergrund im öffentlichen Sektor, seine Kenntnis für die Entwicklung der IT in Deutschland und sein breites Spektrum an Fähigkeiten und Fachwissen als vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit auf dem deutschen Markt machen ihn zu einer passenden Ergänzung innerhalb unseres aktuellen Converge-Ökosystems und unerlässlich für die weitere Expansion von Converge Germany."

Über Converge Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

