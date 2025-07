Hamburg-Zanzibar

Frischer Sommer-Genuss trifft Zero Waste: Limoncello mit einem Hauch Gin - handgemacht in Hamburgs kleinster Destille

Hamburg (ots)

Zitronig, herb, weniger süß: Aus der kleinsten Destille Hamburgs kommt ein neuer Aperitif für alle, die es gern etwas frischer mögen: Limoncello mit einem Hauch Gin, destilliert und handgemacht von den Gründern der vielfach ausgezeichneten Destille Hamburg-Zanzibar.

Nach zwei Weltmeistertiteln bei den World Gin Awards bringen Yuka Suzuki und Hauke Günther nun frischen Wind in die Welt der Liköre. Ihre neueste Kreation: Ein Limoncello, der weniger süß, dafür umso zitroniger ist - verfeinert mit einem speziell dafür destillierten Gin, der die Zitrusaromen unterstreicht.

Der neue Drink schmeckt wie Sommer im Glas: Frisch gepresster Zitronensaft verbindet sich mit einem Mazerat aus Zitronenschalen und einem Hauch Gin. Gesüßt wird mit echtem Rohrohrzucker, in einer Menge, die etwa drei Mal geringer ist als in herkömmlichem Zitronenlikör. So entsteht ein Limoncello mit Charakter: weniger süß mit herb-frischer Zitrusnote.

Von der Reste-Verwertung zum Sommer-Hit

Die Idee entstand - wie so oft bei Hamburg-Zanzibar - direkt in der Destille: "Für unsere Gins verarbeiten wir regelmäßig hochwertige Zitronen, etwa von der Amalfiküste oder der Sorte Limone Interdonata", erzählt Hauke Günther.

Dabei blieb immer wieder frischer Saft übrig. "Daraus haben wir zunächst Sirup hergestellt, dann Likör. Und dann dachten wir: Warum nicht einen Limoncello mit Gin?", so Yuka Suzuki. Das grobe Fruchtfleich wird aus dem Zitronensaft herausgefiltert, das feine bleibt erhalten. "Darum sind in unserem Limoncello auch Stückchen drin - das ist genau so gewollt", ergänzt sie.

So verbindet der Limoncello den Geist von Zero Waste mit den unvergleichlichen Rezeptideen von Hamburg-Zanzibar zu einem frischen Sommerdrink.

Genuss-Tipps:

So kann man den Limoncello mit Gin am besten genießen:

pur oder auf Eis

als Spritz mit Prosecco und einem Schuss Sodawasser

im Tonic, garniert mit Basilikum

als herb-frisches Radler: Bier mit einem Schuss Limoncello

