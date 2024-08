TeamBank AG Österreich

Teuerungsprämie: Ein Drittel der Beschäftigten erhielt 2023 einen Inflationsausgleich

29 Prozent der Personen mit Teuerungsprämie sicherten damit ihren Lebensstandard ab

Nur knapp jeder Fünfte hatte das Gefühl, mehr Geld im Portemonnaie zu haben

Die über den Arbeitgeber ausbezahlte Teuerungsprämie erreichte in Österreich vor allem junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren. 41 Prozent der Berufstätigen in dieser Altersgruppe erhielten die Prämie im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Bei den über 50-Jährigen waren es 25 Prozent. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Online-Umfrage "TeamBank-Liquiditätsbarometer". Das Marktforschungsunternehmen YouGov hat dafür insgesamt 1.523 Bürgerinnen und Bürger im Alter von 18 bis 79 Jahren befragt.

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Inflation im Jahr 2023 zwar leicht zurückgegangen. Vor allem die Preise für Lebensmittel, Wohnen, Energie und Heizung waren nach wie vor sehr hoch. Wie schon im Jahr 2022 konnten die Arbeitgeber darauf reagieren und ihren Beschäftigten einen Inflationsausgleich in Höhe von bis zu 3.000 Euro pro Kopf und Jahr zahlen. 34 Prozent der befragten Erwerbstätigen haben diese Sonderzahlung als Einmalzahlung oder in monatlichen Teilbeträgen erhalten. Von diesen gibt knapp die Hälfte an, dass ihr Einkommen trotz Teuerungsprämie unter Druck geraten ist.

Junge Menschen nutzen die Teuerungsprämie, um sich etwas zu gönnen

Von den jungen Erwachsenen unter den Berufstätigen mit Teuerungsprämie nutzten 36 Prozent das zusätzliche Geld, um ihren Lebensstandard zu halten. Fast drei von zehn Befragten dieser Altersgruppe erfüllten sich mit dem Mehr im Geldbeutel einige Wünsche. Aber nur 13 Prozent legten das Geld bewusst zurück, um damit höhere Energie- und Heizkosten zu bezahlen. Über alle Altersgruppen hinweg nutzen dagegen 29 Prozent den Inflationsausgleich zur Stabilisierung des Lebensstandards, 23 Prozent erfüllten sich damit Wünsche und 19 Prozent sparten das Geld für Energie und Heizung.

Gemessen am Haushaltsnetto-Einkommen waren es vor allem die mittleren Einkommensgruppen zwischen 2.000 bis unter 3.000 Euro pro Monat, die sich Sorgen um hohe Heizkosten machten. Hier legte ein Drittel das Geld zurück, um die Rechnung bezahlen zu können, während das über alle Einkommensklassen hinweg 27 Prozent der Beschäftigten mit Teuerungsprämie machten.

Hintergrundinformationen:

Die Studie "Liquiditätsbarometer Österreich" untersucht Liquidität, Finanz- und Ausgabeverhalten der Bevölkerung in Österreich. Das Marktforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag der TeamBank AG 1.523 Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 18 und 79 Jahren im Februar und März 2024 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ in Bezug auf das Bundesland, Alter und Geschlecht. Die Bevölkerungsbefragung fand über ein Online-Panel statt.

TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe

Die TeamBank AG ist mit der faire Credit in Österreich bzw. easyCredit in Deutschland das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement der Genossenschaftsbanken. In Österreich arbeitet die TeamBank mit allen Volksbanken und rund der Hälfte der Raiffeisenbanken zusammen, in Deutschland kooperieren über 90 Prozent aller Genossenschaftsbanken. Die Vernetzung innovativer Produkte und Services bietet Kundinnen und Kunden vollständig digitale Lösungen und damit überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität.

