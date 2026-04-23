Fragrance Foundation Deutschland e.V.

Fragrance Foundation Deutschland wählt neuen Vorstand

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Berlin / Wiesbaden (ots)

Die gestrige Mitgliederversammlung der Fragrance Foundation hat den bisherigen Vorstand im Amt für weitere zwei Jahre bis 2028 bestätigt und spricht sich klar für die inhaltlichen Schwerpunkte "Originalität, Markenwert und kulturelle Bedeutung von Duft" aus.

Die Fragrance Foundation Deutschland hat im Rahmen ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung in Wiesbaden ihren Vorstand bestätigt und setzt damit auf Kontinuität in der strategischen Weiterentwicklung der Organisation.

Der bestehende Vorstand mit Präsident Udo Heuser, Vizepräsident Johannes Scheer und Schatzmeister Achim Spannagel bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert im Amt. Ergänzend wurden die bereits kooptierten Vertreter der Unternehmen Coty, Estée Lauder Companies und E.A. Cosmetics in den Vorstand berufen. Alle weiteren Vorstandsmitglieder bleiben unverändert im Amt.

Der Vorstand ist für die kommenden zwei Jahre bis zum Jahr 2028 mandatiert und verfolgt eine klar definierte, inhaltliche Agenda.

Im Zentrum steht die konsequente Förderung von Originalität und Authentizität innerhalb der Duftbranche. Ziel ist es, die Bedeutung von Originalkreationen stärker hervorzuheben und ein klares Bewusstsein für die kreative Leistung und Differenzierung im Markt zu schaffen. Eng damit verbunden ist die Stärkung der Wertschätzung von Marken und ihrer Identität. Die Fragrance Foundation Deutschland wird sich verstärkt dafür einsetzen, Markenarbeit, Handwerkskunst und Innovationskraft innerhalb der Branche sichtbarer zu machen und entsprechend zu würdigen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Überarbeitung und dem Ausbau der Social-Media-Präsenz der Marke DUFTSTARS. Ziel ist es, die Kommunikation zeitgemäß weiterzuentwickeln und die Inhalte der Organisation prägnant und wirkungsvoll zu positionieren.

Darüber hinaus wird die kontinuierliche Arbeit fortgeführt, Parfum als Kulturgut zu etablieren und seine gesellschaftliche sowie kreative Bedeutung stärker in den Fokus zu rücken. Duft wird dabei als Ausdruck von Identität, Geschichte und künstlerischem Schaffen verstanden.

"Unser Anspruch ist es, die Einzigartigkeit von Düften und Marken konsequent in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig die kulturelle Dimension von Parfum weiter zu schärfen", erklärt Präsident Udo Heuser. "Kontinuität im Vorstand und gezielte Erweiterungen schaffen dafür eine stabile und zugleich zukunftsorientierte Basis."

Auch die Weiterentwicklung der DUFTSTARS bleibt ein zentraler Bestandteil der Verbandsarbeit. Die Auszeichnung dient weiterhin als bedeutende Plattform zur Anerkennung herausragender Leistungen in der Branche und zur Förderung von Exzellenz und Originalität. Mit dieser Ausrichtung unterstreicht die Fragrance Foundation Deutschland ihren Anspruch, die Duftbranche nachhaltig zu stärken und ihre kulturelle Relevanz weiter auszubauen.

Präsidium/ Vorstand 2026 - 2028

Udo Heuser - NOBILIS GROUP - Präsident

Johannes Scheer - Shiseido - Vize-Präsident

Achim Spannagel - L´Oréal Luxe - Schatzmeister

Weitere Vorstandsmitglieder:

Angela Basile - E.A. Cosmetics

Sebastian Jeremias - LVMH

Josephine Leuthold - Estée Lauder Companies

Nicole Simons-Mellmann - Chanel

Maria Völkl - PUIG

Amanda Widmann - Coty

Fragrance Foundation Deutschland e.V.

Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfumbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist es, das Parfum als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Idee, Parfums mit einer hochkarätigen Auszeichnung zu ehren, geht auf die US-amerikanische Fragrance Foundation zurück. Die DUFTSTARS werden seit 1993 auch in Deutschland verliehen.

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