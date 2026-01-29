Fragrance Foundation Deutschland e.V.

DUFTSTARS 2026: DIE NOMINIERTEN IN 9 KATEGORIEN STEHEN FEST

Berlin/Düsseldorf (ots)

54 Parfums von etablierten und neuen Marken sind für den Deutschen Parfumpreis nominiert. Die Fragrance Foundation Deutschland verleiht am 18. Juni 2026 in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 34. Mal die DUFTSTARS.

Am 18. Juni 2026 zeichnet die Fragrance Foundation Deutschland bereits zum 34. Mal die herausragenden Duftkreationen des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS aus. Welche Parfums als Nominierte ins Rennen gehen, entschied nun eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury, die am 26. Januar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf zusammenkam.

Bewertet wurden die Duftkompositionen als Ganzes ebenso wie Kriterien wie Originalität, Qualität, Langlebigkeit, Sillage und Gestaltung des Flakons. Die Fachjury setzt sich neben Vertreter:innen führender Riechstoffhersteller, des Handels sowie Journalist:innen der wichtigsten Beauty-, Lifestyle- und Fashionmedien unter anderem aus Model Anna Hiltrop, Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup sowie DUFTSTARS Creator Award Gewinner Philip Deml zusammen. In intensiven Riech- und Bewertungsrunden prüften die Jurorinnen und Juroren die eingereichten Duftkreationen und benannten die Nominierten in den DUFTSTARS Kategorien "Klassiker", "Exklusiv", "Prestige", "Lifestyle", "Luxury Niche" und "Flakon Design.

"Die Fachjurysitzung der DUFTSTARS ist ein zentraler Moment, um das sichtbar zu machen, was einen Originalduft auszeichnet: kreative Eigenständigkeit, handwerkliche Präzision und eine klare olfaktorische Idee. Ein Duft ist kein austauschbares Konsumgut, sondern das Ergebnis eines komplexen Entwicklungsprozesses, an dem Parfümeur:innen, Riechstoffexpert:innen, Marken und Kreativteams oft über Jahre hinweg arbeiten. Die Fragrance Foundation unterstützt die Kampagne 'Ich bin keine Kopie' des VKE-Kosmetikverbands. Originaldüfte stehen für Innovationskraft, Qualität und kulturelle Leistung. Sie prägen Trends, schaffen Identität und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Die Aufgabe der Fachjury ist es die besten des Jahres zu nominieren.", erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.

Die endgültigen Entscheidungen über die Siegerdüfte erfolgen im Anschluss in geheimer Abstimmung und unter anwaltlicher Aufsicht durch die Mitglieder der Fragrance Foundation Deutschland, der rund 120 Persönlichkeiten aus Industrie, Riechstoffherstellung, Handel, Werbung und Kommunikation angehören. Zusätzlich wird auch die Duft-Community einbezogen. Diese dürfen im Frühjahr in einem Publikumsvoting für den People's Choice, Creator und Flakon Design Award abstimmen.

Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet.

DUFTSTARS 2026 - Die ersten Nominierten im Überblick

Weitere Kategorien der DUFTSTARS 2026 sind: 360 Kommunikation, Bestseller Newcomer, Best Store und Creator Award.

Kategorie Lifestyle

Damen

Betty Barclay - SOULGARDEN

bruno banani - Vanilla Muse

s.Oliver - United

GUESS - Seductive Dream for Women

SABRINA CARPENTER - Sweet Tooth

LeGer - Wildflower

Herren

s.Oliver - The Absolute Scent

POLICE - Rich Guy For Man

s.Oliver - United

Tom Tailor - Strong Mind

OTTO KERN - GENTLEMAN'S CODE BLACK

JAGUAR - Era Elixir

Kategorie Prestige

Damen

CHANEL - CHANCE Eau Splendide

VERSACE - Crystal Emerald

Carolina Herrera - LA BOMBA

Lancôme - La vie est belle Vanille Nude

Jil Sander - Sunrise

narciso rodriguez - for her eau de parfum intense

Herren

Dior - Dior Homme Parfum

CHANEL - BLEU DE CHANEL L'Exclusif

PRADA - Paradigme

BOSS - BOSS Bottled Beyond

Yves Saint Laurent Beauté - MYSLF L'ABSOLU

MONTBLANC - Explorer Extreme

Kategorie Klassiker

Damen

CREED - Love in White

CHANEL - CHANCE Eau Fraiche

Dior - J'adore Eau de Parfum

Lancôme - La vie est belle

Tom Ford - Black Orchid

Calvin Klein - ck one

Herren

PENHALIGON'S - HALFETI

ESCENTRIC MOLECULES - Molecule 01

CHANEL - BLEU DE CHANEL

CREED - Royal Oud

Jean Paul Gaultier - LE MALE

Calvin Klein - ck one

Kategorie Exklusiv

Tom Ford - Oud Voyager

Dior - La Collection Privée - Bois Talisman

Yves Saint Laurent Beauté - LE VESTIAIRE DES PARFUMS - MUSE

Chloé - Atelier des Fleurs Cedrus Intense

Chloé - Atelier des Fleurs Concrete Perfume Magnolia Alba

MONTBLANC - Star Oud

Kategorie Flakon Design

Carolina Herrera - LA BOMBA

SABRINA CARPENTER - Me Espresso

Kylie Jenner Fragrances - Cosmic 2.0

PRADA - Paradigme

Marc Jacobs - Daisy Wild Eau So Intense

Dior - Miss Dior Essence

Kategorie Luxury Niche

BYREDO - Alto Astral

Maison Margiela - Replica Never-ending Summer

Kilian Paris - Angels' Share On the Rocks

MATIERE PREMIERE - VANILLA POWDER EXTRAIT

Parfums de Marly - Valaya Exclusif

EMIL ÉLISE - Choose Happiness

Die Jurymitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):

Alexandra Schöb - Condé Nast Germany / GLAMOUR

Angelika Müller - Ahead Media Berlin

Anna Hamacher - Galeria

Anna Hiltrop - Model of the Year

Anne Zimmermann - Niche-Beauty-com

Barbara Huber - ELLE & Harper's Bazaar

Barbara Russ - Berliner Zeitung

Bettina Brenn - Emotion Magazin

Boris Entrup - Beauty Coach, Hair & Make-Up Artist

Christian Knapp - Circana

Christiane Härtel - Klambt Verlag / Für Sie & Petra

Christine Cebulla - Parfümerie CB GmbH

Claudia Krieg - Douglas

Claudia Tödtmann - HMG/ iq media

Corinna Nohn - HMG/ iq media

Elisa Tzedakis - Bell Flavors & Fragrances

Eva Jost - Burda Verlag Publishing

Eva-Maria Jans - Müller Handels GmbH & Co. KG

Florian Boitin - Kouneli Media / Playboy Deutschland

Franziska Sempell - Klambt

Jakob CZARNECKI - Takasago

Jaqueline Kobbe - Parfümerie Schuback

Johanna Schlurmann - Parfümerie H.C.

Lisa Penzel - Flaconi GmbH

Merle Rebentisch-Bernin - Gala und Brigitte, Funke Mediengruppe

Nane Meyer - Funke

Nina Pütz - parfumdreams & Niche-Beauty.com

Norilynn de los Reyes - SEPHORA

Orlando Rizzuti - Content Creator

Philip Deml - DUFTSTARS Sieger Creator 2025 & Entrepreneur

Philipp Wehsack - VOGUE

Robert Mueller-Grünow - Scentcommunication

Sara Hopp - Burda/Bunte

Siems Luckwaldt - Capital

Simone Lo Bue - MOELLHAUSEN

Stefanie Kagel - Dirk Rossmann GmbH

Susanne Stoll - redspa media GmbH

Virginie Duigou - Zalando

Yvonne Beeg - Funke Lifestyle GmbH

Original-Content von: Fragrance Foundation Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell