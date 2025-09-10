DUP UNTERNEHMER-Magazin

Neuer Award für Unternehmen: "Made in Europe - Award for Excellence" gestern Abend an Schwarz Digits, TeamViewer, Seeburger, Neura Robotics und Vorwerk vergeben

Sonderpreis für Eintracht Frankfurt

Berlin (ots)

Europa hat starke Unternehmen - und jetzt auch einen Preis, der sie sichtbar macht. Am 9. September wurde im Berliner Soho House am Vorabend des BIG BANG KI FESTIVALS zum ersten Mal der "Made in Europe - Award for Excellence" verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen europäischer Unternehmen in den Bereichen Innovation, Technologie, Familienunternehmertum und Leadership. Die Auszeichnung "Made in Europe" geht an Unternehmen, die mit Verantwortung, Weitblick und wirtschaftlicher Substanz zur Zukunftsfähigkeit Europas beitragen. Schirmherr ist Unternehmer Martin Kind, Initiator ist DUP UNTERNEHMER.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Jens de Buhr, Verleger der DUP UNTERNEHMER-Medien. Er begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen und Preisträgern unter anderem Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Inhaltlicher Höhepunkt des feierlichen Abends war ein Vortrag des US-amerikanischen Vordenkers Alvin W. Graylin, der über Europas Rolle im globalen Tech-Wettbewerb sprach.

Das sind die Preisträger 2025

In der Kategorie Innovation nahm Claudia Alsdoref die Siegertrophäe für das Digitalunternehmen Schwarz Digits entgegen. Die Laudatio hielt Ayse Mese, Geschäftsführerin von JDB Holding. Den Preis in der Kategorie Technologie nahm Artus Rupalla für das Unternehmen TeamViewer Germany aus den Händen von Betty Kieß, Sprecherin von Digitalminister Dr. Karsten Wildberger, entgegen.

Laudator Eric Bussert, HanseMerkur, zeichnete Seeburger AG als Familienunternehmen des Jahres aus. Vorstand Jan Kirsch nahm den Preis auf der Bühne entgegen. Der Publikumspreis ging an das Robotik-Start-up Neura Robotics, für das Robin Kaufmann nach Berlin gekommen war. Mit Thomas Stoffmehl, CEO von Vorwerk, wurde als "Top Leader" für außergewöhnliche Management-Leistungen von Laudator Prof. Dr. Jochen A. Werner geehrt. Ein Sonderpreis - Deutscher Digitalmeister - ging an das Unternehmen EintrachtTech, eine Tochtergesellschaft von Eintracht Frankfurt, für das Geschäftsführer Timm Jäger von Christian Glanz, CIO der Deutschen Vermögensberatung, ausgezeichnet wurde.

Original-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuell