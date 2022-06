Gesicht und Körper mit wertvollen Mineralstoffen pflegen

Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Unsere Haut benötigt für zahlreiche Funktionen einen ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt. Mit Reaktionen wie Akne, Ekzemen und Neurodermitis zeigt sie uns, dass sie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber auch Venenleiden sowie Gelenk- und Muskelbeschwerden können ein Zeichen für einen Mangel an Mineralstoffen oder eine Verschiebung im Mineralstoffhaushalt sein. Mineralstoff-Creme-Mischungen für die Gesichts- und Körperpflege (Pflüger) versorgen die Haut je nach Bedarf mit ausgewählten Mineralstoffen und wertvollen pflegenden Ölen.

Mit einer Gesamtfläche von zwei Quadratmetern ist die Haut unser größtes Organ. Sie schützt den Körper vor äußeren Einflüssen, ist aber zugleich zahlreichen Reizen ausgesetzt und kann aus den unterschiedlichsten Gründen irritiert sein - von Hautunreinheiten und Rötungen über Juckreiz bis zu Schuppen. Gerade in diesen Fällen ist eine qualitativ hochwertige Pflege der Haut von außen wichtig für ihre Gesunderhaltung.

Die richtige Pflege für jedes Hautbedürfnis

Für die Gesichts- und Körperpflege gibt es verschiedene Mineralstoff-Creme-Mischungen (Pflüger), die wichtig für den Hautstoffwechsel sind. Alle enthalten ausgesuchte Mineralstoffe in Anlehnung an die Biochemie nach Dr. Schüßler und wertvolle pflanzliche Öle. Zur Auswahl stehen sechs Mineralstoff-Creme-Mischungen in der 75 ml-Tube zur unterstützenden Pflege der Haut: A bei Akne, E bei Ekzemen, G bei Gelenk- und Muskelbeschwerden, N bei Neurodermitis, V bei Venenleiden sowie die Gesichtscreme Ge zur Pflege der Gesichtshaut. Alle Cremes sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich, gut verträglich, pH-neutral und zu 100 % frei von Paraffin, Paraben, Silikon, Mikroplastik und künstlichen Duftstoffen.

Für die Problemhaut

Wertvolle Hilfe für die unterstützende Pflege bei Akne leistet die Mineralstoff-Creme-Mischung A. Ihre Mineralstoffkombination ist besonders geeignet, um unreine Haut zu klären. Sie beruhigt von Akne betroffene Hautstellen und unterstützt die Regeneration. Zusätzlich wirkt Rizinusöl entzündungshemmend und antibakteriell (nicht komedogen). Die Vitamine des Mandelöls sorgen für eine intensive Pflege der Haut.

Die Mineralstoff-Creme-Mischung E wurde für die unterstützende Pflege trockener, empfindlicher Haut bei Ekzemen entwickelt. Ihre ausgesuchten Mineralstoffe beruhigen raue Hautstellen, regulieren die Haut und lindern den Juckreiz. Die Creme spendet Feuchtigkeit und hilft, Schlacken abzubauen. Wertvolles Rizinusöl wirkt entzündungshemmend und antibakteriell, Mandelöl pflegt die Haut.

Speziell für die Hautpflege bei Neurodermitis ist die Mineralstoff-Creme-Mischung N die richtige Wahl. Sie unterstützt gezielt trockene, empfindliche Haut sowie bei Neigung zu Hautrötung, Juckreiz und Hautallergien. Ihre Mineralstoffkombination mindert den Juckreiz und unterstützt bei längerer Anwendung die Regenerierung der Haut. Die Mineralstoff-Creme N regelt den Flüssigkeitshaushalt und versorgt die oberen Hautschichten. Die Vitamine des Mandelöls pflegen die Haut, Rizinusöl wirkt entzündungshemmend und Avocadoöl versorgt die Haut bestens mit Feuchtigkeit.

Allrounder zur Pflege der Gesichtshaut

Umwelteinflüsse wie Sonne und Kälte beanspruchen die Gesichtshaut. Die Mineralstoff-Gesichtscreme Ge pflegt die Haut ganz natürlich. Sie schenkt der Haut Feuchtigkeit, um die Elastizität zu erhalten. Neben ausgesuchten Mineralstoffen beruhigt und schützt wertvolles Avocadoöl die Gesichtshaut. Es wirkt feuchtigkeitsspendend und entzündungshemmend (nicht komedogen).

Für Gelenke und Muskeln

Wer unter Gelenk- und Muskelbeschwerden leidet, der profitiert von der Mineralstoff-Creme-Mischung G zur unterstützenden Pflege der Haut vor oder nach körperlichen Aktivitäten in Freizeit und Sport. Für die wohltuende Wirkung sorgen neben den ausgesuchten Mineralstoffen pflegendes Avocadoöl und entzündungshemmendes Rizinusöl.

Für die Venen

Erleichterung für schwere, geschwollene und schmerzende Beine bringt die Mineralstoff-Creme-Mischung V zur unterstützenden Pflege der Haut bei Venenbeschwerden. Ihre Mineralstoffkombination belebt müde Beine, hilft der Haut und den Gefäßen. Avocadoöl pflegt die Haut und Rizinusöl wirkt durchblutungsfördernd.

Bei diesen Kosmetik-Zusätzen sollten Sie vorsichtig sein:

Paraffine machen Cremes geschmeidig und sorgen für ein angenehmes Hautgefühl. Doch weil sie aus Mineralöl gewonnen werden, haben keinen echten Pflegeeffekt. Im Gegenteil: Sie legen sich wie ein luftdichter Film auf die Haut, sodass diese mit der Zeit immer trockener und spröder wird.

Parabene sind künstliche Konservierungsstoffe und machen Cremes haltbar. Sie verhindern nicht nur, dass sich Bakterien und Pilze bilden, sie sind auch hormonell wirksam. Da sie über die Haut aufgenommen werden, können sie das Hormonsystem beeinflussen. Parabene stehen auch im Verdacht Allergien auszulösen.

Silikone machen die Haut geschmeidig, mattieren den Teint und füllen Fältchen optisch auf. Ärzte und Wissenschaftler weisen auf die Gefahren der hormonähnlich wirkenden Weichmacher hin. Außerdem sind sie schlecht für die Umwelt, weil sie schwer abbaubar sind.

Synthetische Duftstoffe verströmen ein angenehmes Aroma. Leider sind Duftstoffe aber Auslöser für Allergien. Wer empfindliche Haut hat, achtet besser auf den Zusatz "duftstofffrei".

Zusatztipp: Schüßler-Salze

Neben der äußeren Pflege der Haut ist auch die gute Versorgung mit Mineralstoffen von innen wichtig. Deshalb macht es Sinn, zusätzlich zur Anwendung einer Mineralstoffcreme Schüßler-Salze einzunehmen. Sie sorgen dafür, dass die Mineralstoffe, die wir täglich mit der Nahrung aufnehmen, auch im Körper ankommen. Denn sie helfen den Zellen dabei, die Mineralstoffe besser zu verwerten - so wird unser Körper optimal versorgt und wichtige Funktionen und Abläufe werden unterstützt. Es gibt 12 essenzielle Mineralstoffe. Ein "Körper-Salz-Atlas" zeigt die einzelnen Salze und welche Körperregion es unterstützt (Mehr Infos unter https://www.pflueger.de/sortiment/schuessler-salze/welches-salz-ist-das-richtige/#). Schüßler-Salze von Pflüger gibt es als Tabletten, Pulver, Tropfen und Globuli. Ein Selbsttest hilft, die richtige Wahl für die Darreichungsform zu treffen. Er berücksichtigt persönliche Vorlieben und Unverträglichkeiten und ist somit eine perfekte Entscheidungshilfe. Hier geht es zum Selbsttest: https://www.pflueger.de/service/selbsttest-darreichungsformen/

Mineralstoff-Creme-Mischung A, 75 ml (PZN 17628694) UVP 11,96 EUR

Mineralstoff-Creme-Mischung E, 75 ml (PZN 17628702) UVP 11,96 EUR

Mineralstoff-Creme-Mischung G, 75 ml (PZN 17628719) UVP 11,96 EUR

Mineralstoff-Creme-Mischung N, 75 ml (PZN 17629725) UVP 11,96 EUR

Mineralstoff-Creme-Mischung V, 75 ml (PZN 17628731) UVP 11,96 EUR

Mineralstoff-Gesichtscreme Ge, 75 ml (PZN 17628748) UVP 11, 96 EUR

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze und homöopathische Arzneimittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in sechs verschiedenen Darreichungsformen (Tabletten, Globuli, Pulver, Tropfen, Creme und Lotion), weitere Mineralstoff-Präparate (Mineralstoff-Creme-Mischungen, Rhino-Pflüger ® Nasenspray, Mineralstoff-Zahncreme MinOral®) sowie 130 homöopathische Arzneimittel mit dem Schwerpunkt Komplexmittel und Ethanol Pflüger® 70 % (V/V) zur Desinfektion. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück nach Vorgaben des Homöopathischen Arzneibuchs sicher. Das Unternehmen beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2019 sein 70-jähriges Firmenjubiläum.

