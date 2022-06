HINTE MESSE- UND AUSSTELLUNGS-GMBH

LAST MILE CITY LOGISTICS feiert in Berlin erfolgreiche Live-Premiere

Berlin/Karlsruhe (ots)

Städte und Kommunen sind gefordert

MYFLEXBOX expandiert nach Deutschland

BDKEP begrüsst die Spezialveranstaltung

Community-Plattform und Neuauflage in 2023 als nächste Schritte

Wie kann das steigende Aufkommen an Paketauslieferungen auf der 'letzten Meile' auch zukünftig bewältigt werden? Entlang dieser zentralen Zukunftsfrage fand die Live-Premiere der LAST MILE CITY LOGISTICS (LMCL) statt. Über 1.000 Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland und weiteren EU-Ländern fanden sich im Berliner Motorwerk zusammen, um aktuelle Fragen und neue Technologien zu diskutieren, in Workshops zukünftige Lösungen zu erarbeiten und sich mit innovativen Produkten und Systemlösungen von über 50 beteiligten Unternehmen zu befassen.

Der COO der Hermes Germany GmbH, Marco Schlüter, verdeutlichte in seiner Keynote, dass sein Unternehmen in Berlin bereits heute die CO2-freie Zustellung der Paketsendungen realisiert hat. Weitere Städte sollen bald folgen. Je klarer Städte und Kommunen die Zuständigkeiten für dieses Thema organisieren und je deutlicher innerstädtische Transport- und Logistikfragen im Rahmen der Stadtplanung formuliert werden, desto schneller lassen sich nachhaltige Lösungen umsetzen.

Dass dieser junge Wirtschaftszweig am Anfang einer hoch dynamischen Entwicklung steht, war auf der LMCL mit Händen zu greifen. So nutzte beispielsweise das österreichische Start-Up Myflexbox seine Präsenz in Berlin, um den Eintritt in den deutschen Markt bekanntzugeben. Der Anbieter von Smart-Locker-Systemen, der im alpenländischen Heimatmarkt bereits weit verbreitet ist, plant bis 2025 in Deutschland bis zu 1.000 Locker-Systeme zu errichten.

Begleitend zu dem umfassenden Informationsangebot auf der LMCL veranstaltete der Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste e.V., BdKEP den iKEP Innovationstag, auf dem aktuelle Themen dieses wachsenden Dienstleistungsmarktes behandelt wurden. Der Vorsitzende des BdKEP Andreas Schumann begrüßt, dass es mit der LMCL nun eine echte Spezialveranstaltung für die Letzte Meile gibt, die sich nicht in übergeordneten Themen verliert.

Die veranstaltende HINTE Expo & Conference zieht ein rundherum positives Fazit und ist bereits mit den Weiterentwicklungen der LAST MILE CITY LOGISTICS als moderne Community-Plattform befasst. Geschäftsführer Christoph Hinte macht deutlich, dass in enger Zusammenarbeit mit der Branche ein völlig neues Content getriebenes Veranstaltungskonzept zwischen Transportfahrzeugen, Infrastruktur und Softwarelösungen auf den Weg gebracht wurde, das sich konsequent an einer werthaltigen Kommunikation der Marktteilnehmer orientiert. "Die LMCL ist deutlich mehr als eine konventionelle Messe. Das Ziel ist es, eine zeitgemäße Plattform aus Präsenz- und Digitalelementen zu schaffen, auf der sich neue Geschäftsbeziehungen einer jungen Disziplin schnell und unkompliziert entwickeln. Dafür war nach zwei Digitalveranstaltungen sowie vielfältigen Aktivitäten in der Community das erste Präsenztreffen in Berlin ein wichtiger Meilenstein."

Die für den 28./29.06.2023 terminierte LMCL in Berlin ist bereits jetzt nahezu ausgebucht. Die digitale Community-Plattform ( www.lastmilecitylogistics.digital) wurde ebenfalls gelauncht und will in der Online-Welt dem großen Austauschbedarf der Branche ein zeitgemäßes Zuhause geben.

DIE STATEMENTS DER TEILNEHMENDEN AKTEURE KLINGEN VIELVERSPRECHEND:

Andreas Schumann, Vorsitzender BdKEP: "Auf der LMCL findet ein wertschätzender Dialog zwischen allen Beteiligten auf Augenhöhe statt. Das ist ein wichtiger Baustein, damit sich mittelständische Unternehmen gemeinsam als starke Alternative am Markt positionieren können."

Dr. Julius Menge, Leiter Gruppe Wirtschaftsverkehr und Fernverkehr bei der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz: "Das effiziente Management der Paketlogistik auf der letzten Meile stellt Städte und Kommunen vor große Herausforderungen. Es ist wertvoll, dass auf der LAST MILE CITY LOGISTICS in Berlin mit innovativen Köpfen und Unternehmen viele wertvolle Lösungen diskutiert wurden, die alle Beteiligten nach vorne gebracht haben. Wir freuen uns schon heute auf die nächste Ausgabe dieses Formates im kommenden Jahr."

Marco Schlüter, COO Hermes Germany GmbH: "Eine großartige und inspirierende Veranstaltung, der es schon fast spielend gelungen ist, eine offene und unkomplizierte Kommunikation unter den Teilnehmern zu ermöglichen. Ich habe seit Jahren auf einer Veranstaltung nicht mehr so viele wertvolle Gespräche geführt. Dieses Format hat das Potenzial die Stakeholder zur Lösung der Herausforderung in der Letzten Meile zusammenzubringen und sich als DIE Plattform zum Austausch zu diesem Thema zu etablieren."

Christian Köppeler, Business Development Manager Amazon Logistics: "Die Veranstaltung ist für uns rundum gelungen. Nicht nur weil wir hier mit so vielen anderen Unternehmen in den Austausch gehen können, sondern weil wirklich Interessenten aus ganz Deutschland gekommen sind, um sich das Amazon Delivery Programm anzuschauen."

Die HINTE Expo & Conference ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden privaten Messe- und Kongressveranstalter für Live-, Hybrid- und Digitalevents. Seit mehr als 75 Jahren steht HINTE sowohl für internationale Leitmessen und Kongresse, wie auch für innovative Präsenz- und Digital-Formate und ist Durchführungspartner für nationale und internationale Verbände und Institutionen an über 100 Standorten in Deutschland und weiteren europäischen Ländern.

