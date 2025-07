BB RADIO

BB RADIO erobert Marktführerschaft in der werberelevanten Zielgruppe in Brandenburg zurück - neue Morgenshow startet mit erfreulichem Plus

Potsdam (ots)

Die aktuellen ma-Zahlen bestätigen überzeugend die starke Marktposition von BB RADIO: Seit Jahren in Brandenburg unangefochtener privater Marktführer und nun auch wieder die Nr. 1 in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre. BB RADIO erzielt erneut große Reichweitenzuwächse:

Innerhalb eines Jahres konnten die Hörer in der D-Stunde um 23 % gesteigert werden. Wöchentlich schalten fast 1,3 Millionen Hörerinnen und Hörer BB RADIO ein - ein klarer Beweis für die starke Verankerung des Senders in der Region, und mit 270.000 Hörern pro Woche erobert BB RADIO die Marktführerschaft in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre in Brandenburg zurück.

Besonders erfreulich: Unsere neue Morgenshow Der Kaiser und Gerlinde Jänicke - Der neue Morgen für Brandenburg und Berlin überzeugt bereits ein Jahr nach dem Start mit einem signifikanten Plus von 29 % (06:00-09:00 Uhr). Ein klarer Beweis für das, was BB RADIO ausmacht: Nähe, Authentizität und das Lebensgefühl für die Region.

BB RADIO bleibt die führende Radiomarke in Brandenburg - reichweitenstark, glaubwürdig und verlässlich.

"Ich bin unglaublich stolz auf mein Team und danke jedem Einzelnen von Herzen für diesen Erfolg. Die heutigen Zahlen zeigen, dass unser Weg richtig ist. Besonders die Entwicklung unserer neuen Morgenshow bestätigt uns darin, mit voller Überzeugung auf Regionalität, Persönlichkeit und Relevanz für unsere Hörerinnen und Hörer zu setzen. Mit diesem Team und dieser Leidenschaft blicken wir hochmotiviert nach vorn," so Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von BB RADIO.

Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell